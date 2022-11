תמונת עמוד תכנית דרור גלוברמן | צילום: קשת 12

בואו נדמיין רשת חברתית לילדים ולצעירים, שגם ההורים מתים עליה. תכנים חיוביים, ניסויים מדעיים. אמנות. ולא יותר מדי שעות מסך. אז הרשת הזו קיימת. טיקטוק מפעילה בסין אפליקציה מיוחדת לילדים מתחת לגיל 14. שם קוראים לה דו-ווין.

לצד הניסויים והביקורים במוזיאון, יש גם בה גם סרטוני פטריוטיזם סיני. מותר לילדים לשהות בה עד 40 דקות ביום, ובעשר בלילה האפליקציה נסגרת.

טיקטוק, כזכור, נולדה בסין. הסינים מבינים בדיוק כמה חשוב להשפיע על בני הנוער. וכך הם מנצלים את זה בתוך סין, וגם מחוץ לסין. "לנוער הסיני הם נותנים את הגרסה הבריאה, ולנוער של שאר העולם - את הגרסה הממכרת", אמר טריסטן האריס, מומחה לאתיקה וטכנולוגיה, לתוכנית 60 דקות.

אני באמת לא יודע מה עדיף. הגרסה שבה סין שולטת על כל סרטון - או הגרסה שסין נותנת לעולם, ובה, לצד התכנים הטובים, פורחים גם תכנים בוטים, מיניים, אלימים ושקריים. כמו בכל הרשתות החברתיות. מחוץ לסין גם אין מגבלת זמן. האלגוריתם בוחר מה להפיץ כדי להדביק כל אחד מאיתנו כמה שיותר שעות למסך. אבל הנקודה החשובה היא זאת: כך או כך - אין פה חופש מידע. לא בשיטה הזאת ולא בזאת.

ולאן זה מוביל? ההשפעה של טיקטוק והרשתות האחרות עמוקה בהרבה מסתם בידור. סקרים מראים שהצעירים האמריקאים, כשיהיו גדולים, רוצים יותר מכל להיות משפיעני רשת. הסינים – רוצים להיות אסטרונאוטים. עכשיו תגלגלו את הטרנד הזה עוד כמה שנים קדימה.

ה-FBI נגד טיקטוק

בשבוע שעבר יצא ראש ה-FBI, כריסטופר ריי, נגד טיקטוק. אם לסכם את דאגותיו בקצרה - הוא חושש שטיקטוק היא נשק של סין נגד העתיד של ארה"ב. טיקטוק היא הרשת הפופולרית ביותר בקרב הצעירים האמריקאים, שמבלים בה מספר שעות הולך וגור מדי יום.

ראש ה-FBI הזהיר שממשלת סין עלולה להשתמש באפליקציה כדי להשפיע על משתמשים אמריקאים, דרך האלגוריתם שקובע מה אותם אמריקאים רואים מדי יום. איך עושים את זה בלי שאף אחד ירגיש? הנה תסריט האימים שמשרטט פרופ' סקוט גאלאווי: דמיינו שהמשטר הסיני מחליט להגביר רק בקצת, ב-20%, את התהודה שניתנת לקולות הפנים-אמריקאים שמבקרים את השיטה. שטוענים שהשלטון רקוב, שהשיטה הקפיטליסטית היא מסוכנת, שצריך לפרק את המדינה.

אנחנו לא מדברים על נציג סיני או רוסי שמותח ביקורת במבטא כבד על ארה"ב, כן? אלא על מה שנשמע כמו ביקורת פנימית שנאמרת על ידי אמריקאים, ואף אחד מהצופים בה לא יודע שהוא קיבל אותה כי הסינים החליטו להפיץ אותה חזק יותר באלגוריתם של טיקטוק. תרחיש כזה יכול לקרות בלי שאף אחד יידע. ואולי הוא כבר קרה. אולי זה הסבר לא רע לעלילות הקונספירציה ששכנעו עשרות מיליוני אמריקאים במערכת הבחירות האמריקאית, אחרי ההפסד של טראמפ לפני שנתיים.

NEW: FBI Director Chris Wray announces that the FBI has serious national security concerns with #TikTok in congressional testimony today: pic.twitter.com/QEOl1ETXZA — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 15, 2022

חשש שני של ראש ה-FBI הוא מפני השימוש במידע הפרטי של מיליוני אמריקאים. "פורבס" דיווח באוקטובר שבייטדאנס, החברה האם של טיקטוק, תכננה להשתמש בטיקטוק כדי לאסוף מידע על המיקום של אזרחים אמריקאיים ספציפיים. החברה הכחישה. אבל מבחינת ראש ה-FBI, עצם העובדה שכל חברה סינית אמורה לפי החוק סיני לעשות כל מה שהממשלה אומרת לה, כולל מסירת מידע או שימוש ככלי של הממשלה הסינית, "היא סיבה עצומה לדאגה".

ניסיתי לברר מה קורה בישראל. האם החששות דומים. נראה שהממסד הישראלי לא חושש באופן דומה, ואם כן, הוא לא חושף זאת. הממשלה החדשה תצטרך לחדש את השיחות מול טיקטוק ושאר הרשתות בכל הנוגע לאחריות על תכנים ושירות לקוחות. השאלה אם יש ממש בחשש הלאומי-בטחוני תישאר בינתיים פתוחה.