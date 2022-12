תמונת עמוד תכנית דרור גלוברמן | צילום: קשת 12 רופאות, עורכי דין, עורכים, כותבים, רואות חשבון? תקשיבו לזה. מנהלות שיווק, מתכנתים, נשות עסקים, מורים, ובטח עוד מקצועות שאני לא מדמיין כרגע - אתם חייבים להקשיב למפץ הגדול שמחריב עכשיו עולמות שלמים ובונה עולמות אחרים במקומם. מפרק מקצועות, מחסל פרנסה לאנשים - וממציא לאחרים דרכים חדשות לעבוד ולהתפרנס.

זה קרה השנה: הבינה המלאכותית למדה לצייר מדהים בכל סגנון, לייצר תמונות שמעולם לא צולמו, לכתוב מאמרים ושירים על כל נושא ובכל שפה (הנה השיר ההוקרה שכתבה למאזיני הפודקאסט "בזמן שעבדתם"), לכתוב תסריט על נושא ספציפי ובסגנון ספציפי (כולם מבקשים בסגנון סיינפלד) לתכנת בעצמה, למצוא תקלות בתוכנה ולתקן אותן, לתכנת משחקים, אפשר לבקש ממנה לעצב לך את החדר מחדש, להסביר איך בדיוק מסוק טס, וזו רשימה חלקית. היא לומדת עכשיו לייצר סרטונים - גוגל, מטא, D-ID הישראלית ועוד לא מעט חברות עובדות על זה.

בינה מלאכותית מפותחת במעבדות כבר שנים איתנו, אבל בחודשים ובשבועות האחרונים היא מגיחה החוצה מהמעבדות בכל הכוח, מזדחלת ונדחקת לתוך החיים שלנו.

גם אתם ואתן, מאזינים ומאזינות, יכולים להרגיש את הכוח הזה בידיים. האמת? אתם חייבים. הוא זמין לכולם. תיכנסו ל-GPT CHAT ותנו לה ליצור עבורכם טקסט, באנגלית או בעברית, תראו מה היא יודעת לעשות. אם עוד לא הספקתם, תיכנסו לדאלי-2 ובקשו ממנו שייצור לכם תמונות. זה מדהים ומפחיד. אם אתם לא יודעים מה לכתוב כדאי לקבל תמונות מהממות מדאלי-2 - תשאלו את GPT Chat. הוא יכין לכם את שורת הפקודה לדאלי. שניהם אגב פותחו באותה חברה, OpenAI, וחולקים את אותו מנוע.

אם אנחנו מנסים לשער לאן זה יגיע בעוד שנה, שנתיים וארבע, לתאר את הלם העתיד, אז עכשיו זה קשה מאי פעם. ייתכן שנכון יותר לקרוא לזה הלם ההווה. אנחנו צריכים עוד לעכל את המהפכה הזו.

השבוע השתתפתי בכנס בעניין הזה של בית הספר לעיצוב שנקר. האולם היה גדוש בקהל מרותק מהפלא החדש, ששוב ושוב הודגם ושוב ושוב גרם לפיות להיפער מתדהמה אבל גם קצת מאימה. איך זה ישפיע עלינו? מי לשבט ומי לחסד? איזו עבודה תיעלם ואיזו תיוולד? כרגיל, מי שישרוד הוא מי שיוכל ללמוד ולהשתנות, ובמקום לאבד את משלח ידו לטובת הטכנולוגיה - להבין אותה ולרתום אותה כדי להשתכלל ולהתייעל ולהתקדם.

לא מזמן התעדכן אופיס ביכולת לתמלל דיבור אנושי לכדי מילים. גם תוספים כמו Grammarly ואחרים נחשבו לפני 5 דקות לפלא-פלאים - קוראים מה שכתבת באנגלית ומשפצים את המשפט על הדרך. עכשיו זה נראה דהוי. למה לשפץ את הטקסט, כשאפשר פשוט לכתוב אותו מעולה, מאפס. סביר שקרוב נמצא את זה גם בתוך אופיס עצמו. יש מצב שזה הולך להיות אופיס החדש - ייצור הטקסט יהפוך ללב העניין. היכולת לעצב אותו בצבעים ופונטים? בקושי הקרם על העוגה.

מה זה אומר לגבי עורכי דין? על מתכנתות? על ציירים? עורכים? זה מסובך, אבל גם פשוט. לאט לאט הם ייאלצו להשתמש בכלים האלה כדי להתייעל, כי אחרים יעשו את זה. הם יתחרו באיך להפעיל אותם טוב יותר מאחרים, ולא פחות חשוב - איך להיזהר מהמלכודות. כי יצרני הטקסט האלה אלופים בחירטוט. אין להם בעיה לשלב בטקסטים התייחסויות רציניות לאירועים שלא קרו, לצטט פייק ניוז או להמציא ציטוטים שקריים של אנשים אמיתיים.

מלכודת לא פחות חשובה אך מוכרת למדי היא ההטייה. כשמבקשים מדאלי לצייר engineer, נקבל גבר, אלא אם ביקשנו במפורט. האמריקאים משתמשים במערכות המלצה לשופטים על הארכת מעצר. נחשו מה: על חשד לביצוע אותה עבירה, המערכת ממליצה לעצור כהי-עור הרבה יותר מאשר על בעלי עור בהיר. את ההטיות האלה קשה לזהות, ועוד יותר, קשה לנטרל אותן, כי בכל זאת, "המחשב אמר".

אבל הכלים האלה דוהרים לעברנו, משתכללים ונעשים זמינים ונוחים. וזה אומר שאנחנו כבר בפיגור אטומי. ברגולציה, בשקיפות, בזכויות יוצרים ובמודעות לסכנות הבינה המלאכותית.

את מה שהמלצתי לכם לעשות בתחילת הטור - להרגיש את הבינה המלאכותית בידיים, להתנסות בה ולהבין את חוזקותיה וחולשותיה, אני ממליץ לעוד שני סוגים של אנשים: לתלמידים בבתי הספר, שישתמשו בה בחייהם הבוגרים כמובן מאליו (זוכרים את האתר שעושה בשבילכם שיעורי בית? זו דרך נהדרת) ולמקבלי החלטות, חברי כנסת ושופטים. גם בכם כל המהפכה הזו תכה. מוטב שתהיו מוכנים. כי אם תדעו לנצל נכון את הכלי הזה, כולנו נרוויח. אם אתם תיפלו במלכודות, הלך עלינו.

