הטלוויזיה של אמזון מגיעה לטלוויזיה של פרטנר

פרטנר הודיע לפני זמן קצר (א') על חתימת הסכם בינה לבין אמזון, במסגרתה ישולב שירות הטלוויזיה של ענקית הקניות ברשת, "פריים וידאו", בזה של חברת התקשורת הישראלית, "פרטנר טיוי".

פרטנר היא החברה הראשונה בעולם שאמזון חתמה איתה על הסכם כזה. בשנה שעברה החלה אפליקציית פריים וידאו להגיע עם כמה דגמים של טלוויזיות חכמות, כמו גם קונסולת Shield של nVidia. אפליקציה של השירות למערכת ההפעלה Android TV עלתה לחנות של גוגל בחודש דצמבר, אך היתה חסומה להורדה לסטרימרים. עתה, הממיר של פרטנר הוא הראשון בעולם שייפתח להורדת האפליקציה.

Reality Check. @FredrikSewell reveals an exclusive early look at #HighCastle Season 3 from #NYCC. pic.twitter.com/U1LPaMLBF6