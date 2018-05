זהירות! הודעה תמימה גורמת לוואטסאפ לקרוס

מדי כמה חודשים מתגלה תו בודד או משפט שגורם לוואטסאפ שלכם להאט במקרה הטוב, ולקרוס במקרה הרע. שוב זה קורה, עם הודעה תמימה למראה באנגלית שלשונה "זה מאוד מענין :)", או באנגלית "This is very Interesting!". אל תדאגו - לקרוא אותה פה בכתבה לא יגרום לנזק.

לאחר סמיילי צוחק בדמעות יש קישור "קרא עוד" שמופיע בדרך כלל כשההודעה ארוכה מדי, בשביל לקרוא את היתר. אבל כן מדובר בארבע מילים, אז לא אמור להופיע קישור. איך אומרים? פה חשדתי.

כאשר לוחצים על ההודעה בשביל לקרוא את היתר - האפליקציה קורסת. לפעמים זה לוקח כחצי דקה, כאשר בזמן הזה האפליקציה קופאת ואי אפשר ממש לעשות כלום (אפשר לראות את זה בהדגמה בווידאו, שבו דילגתי על השניות המתות).

החדשות הרעות - זה יכול להופיע בכל ניסוח אחר. הפתיח רק נועד לפתות אתכם לפתוח את ההודעה והוא לא מה שמסוכן. הטקסט שגורם לאפליקציה שלכם לקרוס חבוי בהמשך באמצעות תעלול טכני - תווים שוואטסאפ לא יודעת להציג כי הם "ריקים". מדובר במספר מספיק גדול שלהם, שמכביד על האפליקציה (למעשה, שולחים הודעה ארוכה מדי). מתי זה יתוקן? אולי בעדכון הבא של וואטסאפ.

החדשות הטובות - לא חייבים לחכות לעדכון. אם קיבלתם את הטקסט הסורר, יש דרך להיפטר ממנו. פשוט מוחקים את ההודעה, ואת החבר שהחליט שזה מצחיק לשלוח לכם אותה. פה לא מדובר בווירוס שמפיץ את עצמו.‎

כאן זה נהיה טריקי כי אם לוחצים על ההודעה בשביל למחוק אותה, האפליקציה קורסת. יש שני פתרונות. אחד - למחוק אותה דרך וואטסאפ במחשב. שני - להגיב - ואז לסמן את התגובה שלכם, אחריה את ההודעה הסוררת - ולמחוק את שתיהן.

אז הנה הצעה. במקום לשלוח לחברים שלכם את ההודעה המסוכנת, ובמקום לספר להם על הוירוס המסוכן ש"אמרו בחדשות" שיהרוס לכם את ההארדיסק או הפלאפון או מי יודע מה, שלחו להם לינק לכתבה הזאת והזהירו אותם מהודעות אמיתיות שיכולות לתקוע להם את הטלפון.