שני מכשירים מתקפלים, אוזניות אלחוטיות ושני דגמי שעונים: אירוע ההשקה הבא של סמסונג ייערך ב-11 באוגוסט (רביעי בעוד כשבועיים) – והרשת כבר מלאה בפרטים על המכשירים החדשים.

המתקפלים בדרך

לפי השמועות, סמסונג צפויה להשיק שני מתקפלים: Galaxy Z Fold 3, ו-Galaxy Z Flip 3; שניהם יתמכו בעט סטיילוס - ושניהם יהיו עמידים לחלוטין למים, עם דירוג IPX8. בנוסף, שניהם יכללו את המעבד המתקדם ביותר של קוואלקום – סנאפדרגון 888.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

- 6.7" internal / 1.9" cover displays

- 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

- 7.6" internal / 6.2" external displays

- 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

- 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Galaxy Z Fold 3

הגדול מבין השניים הוא Fold 3, שיכלול מסך פנימי בגודל 7.6 אינץ' ומסך חיצוני בגודל 6.2 אינץ'. מערך הצילום שלו יכלול שלוש עדשות 12 מגה פיקסל בגב המכשיר, ושתי מצלמות סלפי ברזולוציה של 10 מגה פיקסל ו-4 מגה פיקסל. בנוסף, המכשיר יתמוך בשני עטים שיוצמדו אליו עם כיסוי ייעודי – מאחר שהוא לא כולל חריץ סטיילוס.

Galaxy Z Fold 3 | צילום: onleaks

אז כמה יעלה כל הטוב הזה? 1,970 דולר עבור הגרסה הבסיסית של Fold 3, עם 12 ג'יגה של זיכרון RAM ו-256 ג'יגה בייט לאחסון. הדגם הבכיר יותר, עם 16 ג'יגה בייט של זיכרון ונפח אחסון של 512 ג'יגה בייט, צפוי לעלות 2,095 דולר. בהתאם למכשיר פרימיום, מבחר הצבעים שלו יהיה צנוע יחסית, והוא יוצע בשחור, כסף וירוק.

Galaxy Z Flip 3

המכשיר הקטן יותר, Flip 3, יגיע עם מנגנון שמזכיר את מכשירי הצדפה של תחילת המילניום. הוא יכלול מסך פנימי בגודל 6.7 אינץ' ומסך נוסף בגודל 1.9 אינץ'. בהתאם, גם מערך הצילום שלו מצומצם יותר – וכולל שתי עדשות ברזולוציה של 12 מגה פיקסל מאחור, ומצלמת סלפי ברזולוציה של 10 מגה פיקסל.

Galaxy Z Flip 3 | צילום: LetsGoDigital

מחירו של Flip 3 צפוי להתחיל ב-1,150 דולר עבור גרסת הכניסה, שתציע 8 ג'יגה בייט של זיכרון RAM ונפח אחסון של 128 ג'יגה בייט. השדרוג ל-12 ג'יגה בייט של RAM ונפח אחסון של -256 ג'יגה צפוי להקפיץ את המחיר ל-1,210 דולר. ככל הנראה, Flip 3 יוצע בצבעים שחור, לבן, ורוד בהיר, כחול כהה, אפור, לבנדר, קרם, וירוק.

דור חדש לשעונים ולאוזניות האלחוטיות

לפי הדיווחים, סמסונג צפויה להשיק שני דגמי שעונים; הקטן מביניהם הוא Active Galaxy Watch 4, שיוצע בגדלים 40 מ"מ ו-44 מ"מ, ויציג עיצוב "נקי" וספורטיבי יותר; והדגם השני הוא Galaxy Watch 4 Classic, שיהיה דומה יותר לשעוני סמסונג שראינו בעבר – ויוצע בגדלים 42 מ"מ ו-46 מ"מ. השעונים יריצו את מערכת ההפעלה החדשה של גוגל לשעונים, Wear OS, עם הממשק הייחודי של סמסונג – One UI Watch.

Galaxy Watch 4 Active | צילום: 91mobiles

מלבד השעונים, סמסונג צפויה לחשוף גם אוזניות אלחוטיות חדשות: Galaxy Buds 2. לפי ההדלפות, האוזניות יגיעו עם מתאמי סיליקון – אך הן לא יציעו סינון רעשי אקטיבי (ANC), כדי לבדל אותן מהדגם Galaxy Buds Pro. ככל הנראה, הן יוצעו בצבעים שחור, ירוק, סגול ולבן.

ועוד מילה על גלקסי S21 FE

לא ברור אם "גרסת המעריצים" של מכשיר הדגל של סמסונג, גלקסי S21, תושק באוגוסט הקרוב – אך גם עליה דלפו פרטים רבים. ככל הנראה, המכשיר יגיע עם מסך בגודל 6.4 אינץ' שכולל חיישן טביעות אצבע מוטמע ומצלמת סלפי ברזולוציה של 12 מגה פיקסל. מערך הצילום האחורי יכלול 3 חיישנים (32 מגה פיקסל, 12 מגה פיקסל ו-8 מגה פיקסל). על פי ההדלפות, נפח סוללת המכשיר יעמוד על 4,370 מיליאמפר, והוא יתמוך בטעינה מהירה בהספק של 45 וואט.