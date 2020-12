גם אתם מנסים לשתף קישורים ליוטיוב בוואטסאפ ומתעצבנים לגלות שהם נשארים קישורים סטנדרטיים – ולא הופכים לתצוגה מקדימה עם הכותרת המלאה, עם תמונה ועם אפשרות להפעלה בתוך האפליקציה? אתם לא היחידים: משתמשי אנדרואיד ואייפון מדווחים על בעיה דומה, ונראה שבוואטסאפ לא ממהרים לתקן אותה.

WhatsApp is experiencing issues to load the link preview for YouTube videos. pic.twitter.com/vNbFuJoXH3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 10, 2020

לפי הדיווחים, המנגנון בוואטסאפ שיוצר תצוגות מקדימות לקישורים השתבש באחד העדכונים ופשוט לא תוקן מאז. מומחה מטעם גוגל שהגיב לתלונה באתר התמיכה הרשמי של יוטיוב כתב כי לא הנושא "כלל לא קשור ליוטיוב", והוסיף שמדובר בבאג שמופיע בגרסאות וואטסאפ לאנדרואיד ולאייפון. עוד הוסיף המומחה כי נראה שהבעיה "תיפתר" בעדכונים הקרובים. במקביל, באתר WABetaInfo מדווחים שהתיקון נכלל בגרסת הבטא לאנדרואיד, אך מוסיפים שהבאג ממשיך להופיע בגרסאות הבטא לאייפון.

כך או כך, כמה משתמשים חרוצים הצליחו למצוא פתרון שמסייע לעקוף את הבעיה. כדי להציג תצוגה מקדימה כלשהי, יש לשנות מעט את הקישור לפני שאתם שולחים אותו.

איך עושים את זה?

כדי לשתף סרטון ביוטיוב, יש להיכנס לסרטון, ללחוץ על שיתוף (Share) ולהעתיק את הכתובת בתיבת הטקסט. עבור הקליפ הרשמי של השיר "זוט עני" של אלה לי, הקישור ייראה כך:

https://youtu.be/F2ZLege5wF8

כפי שאתם רואים, אחרי הלוכסן (סלאש) מופיע המזהה הייחודי של הסרטון – F2ZLege5wF8. יש להעתיק אותו, ובתוך צ'אט הוואטסאפ שלכם, להדביק אותו בסוף התבנית הבאה:

https://youtube.com/embed/

כך, הכתובת שמתקבלת היא:

https//youtube.com/embed/F2ZLege5wF8

כעבור שנייה או שתיים, הוואטסאפ שלכם יציג תצוגה מקדימה של הסרטון. לא מדובר בתצוגה מלאה כפי שהתרגלנו אליה בעבר, שמציגה תמונה נבחרת מהקליפ ומאפשרת להפעיל אותו בתוך הצ'אט, אך זה עדיף מקישור סתום.

מערכת NEXTER מבטיחה לעדכן כשוואטסאפ תתקן את הבאג.