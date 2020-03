בימים האחרונים משגעת את הרשת הודעה, לפיה משרד התקשורת מבקש להאריך צו ש"יאפשר את פעולת הדור החמישי בישראל". לצו ניתנו 4 ימים לקבלת תגובות הציבור, ובזמן הזה עמוד הצו צבר מעל ל-3,800 תגובות, רובן של מתנגדי הדור החמישי הקולניים יחסית ברשת. עם פרוץ נגיף הקורונה לחיינו, התיאוריה של מתנגדי הדור החמישי לפיה הטכנולוגיה הזו היא שהביאה את נגיף הקורונה לעולם, תפסה תאוצה. אז מה נכון לגבי זה, מה זה בכלל דור חמישי והאם יש סכנה לציבור? הנה כל המידע שאתם צריכים לדעת: מה זה דור 5 ולמה זה שונה מהדור הרביעי בסלולר? הרשת הסלולרית שלנו עובדת היום בתאים – (ומכאן שמה – Cellular) לכל אנטנה יש תא משלה, וכשאנחנו מתקשרים לחבר או גולשים באינטרנט, הטלפון שלנו מתקשר באמצעות גלי רדיו עם האנטנה בתא הרלוונטי וכך ניגשת לרשת הארצית. התדר של הדור הרביעי היום הוא בין 2.5 ל-5 ג'יגה הרץ בישראל. היתרונות ברשת הדור החמישי על הרביעי ברורים – בעולם בו יותר ויותר מכשירים מתחברים לאינטרנט ומדברים ביניהם, בין אם זה השעון, המקרר, הטלוויזיה או הרכב, יהיו הרבה יותר מכשירים שצריכים להתחבר לאינטרנט. טכנולוגיית הדור החמישי תומכת במהירויות מדהימות (של עד 2.5 ג'יגה ביט) ובאפשרות להשתמש בהרבה יותר מכשירים במקביל (הדור החמישי תומך בשימוש של עד מיליון מכשירים בקילומטר רבוע אחד). עם זאת, החוק אומר שככל שהגל יותר אנרגטי והתדר יותר גבוה – כך אורך הגל קצר יותר, ולכן הוא יותר רגיש למכשולים כמו בניינים, מה שאומר שצריכים הרבה יותר אנטנות כדי להגיע לקליטה טובה., טכנולוגיית הדור החמישי, שתדר הגל שלה כנראה יגיע לעד 70 ג'יגה הרץ, היא בעלת תדר גל קצר משמעותית. ולכן, במקום פריסת אנטנה אחת על 10 קמ"ר, אנטנת הדור החמישי, שיכולה לתמוך במכשירים באזור של 200-300 מטר בלבד, תצטרך פריסה של הרבה יותר אנטנות. View this post on Instagram A post shared by Totto Ponce Photography ® (@tottoponce) on Dec 31, 2017 at 10:38pm PST האם יתכן שקרינת הדור החמישי גרמה לקורונה ויכולה לגרום למחלות נוספות? לכך ד"ר יניב טננבאום-קטן, המנהל המקצועי של עמותת "מדע גדול, בקטנה", מגיב בנחרצות "לא", והוא מוסיף: "אין שום קשר בין קורונה לקרינה. התסמינים של קרינה מייננת הם אובדן שיער, בחילות, אובדן הכרה, דימום במקומות שונים בגוף, ולקורונה יש תסמינים אחרים שרובם נשימתיים. קרינה בלתי מייננת, כמו שיש בטלפונים שלנו או בדור החמישי, יכולה רק לחמם אותנו". הדור החמישי מוצג על ידי מתנגדיו כגורם למחלות רבות לאורך השנים, בין השאר לסרטן ולאחרונה גם לקורונה, ולדבר הזה לא נמצא ביסוס בעשרות אלפי מחקרים שבוצעו לאורך השנים ברחבי העולם. הדרך בה קרינה יכולה לגרום למחלות היא, כאמור, בעיקר באמצעות קרינה מייננת, שהיא קרינה באנרגיות חזקות במיוחד שיכולות לשבור קשרים כימיים ולהרוס תהליכים בגוף, מה שיגרום למחלות קשות. קרינה מייננת מתחילה בתדר של 10 בחזקת 14 ג'יגה הרץ, בעוד שתדרי הדור החמישי חלשים פי 10,000 מעוצמה זו. על כן, למרות שהקרינה של הדור החמישי חזקה מזו של הדור הרביעי, האפשרות שלה לגרום למחלות, הן סרטן והן קורונה, קלושה עד בלתי אפשרית. מנהל התרופות והמזון האמריקני (ה-FDA) מציין כי רוב המחקרים שנערכו בנושא לא הראו קשר בין קרינה בלתי מייננת, כמו זו שיש בדור החמישי או בטלפונים שלו, לבין תחלואה, וישנם אפילו מחקרים חדשים שמראים כי העור האנושי מגן גם מפני ספיגת האנרגיה הזו, כמו שמספרים לנו במכון דוידסון למדע. View this post on Instagram A post shared by Melissa Williamson (@melissawilliamsonhomes) on Mar 5, 2019 at 11:23am PST ארגון הבריאות העולמי טוען שגלי הרדיו מסרטנים ב-2011 הכניס ארגון הבריאות העולמי את גלי הרדיו לקטגוריית 2A, שמשמעותה "חומרים לא מסרטנים אך הקשר לסרטן טרם נשלל לחלוטין". "קטגוריה זו בטוחה מהרבה מוצרים יומיומיים, כמו קפה לדוגמא", אומר ד"ר טננבאום-קטן, "ורק חומר אחד נמצא בקטגוריה בטוחה יותר". תיקון "צו הטלגרף האלחוטי" נעשה כמחטף על מנת לאשר דור חמישי בישראל בימים האחרונים הציפה את הרשת בקשה להיכנס לאתר החקיקה הממשלתי ולמחות כנגד תיקון "טיוטת צו הטלגרף האלחוטי" בתואנה שהיא מאפשרת את פריסת הדור החמישי בישראל. הוצאת התקנה לתגובות הציבור ביום חמישי ומתן אפשרות להערות הציבור עד להיום (שני) לא הועילה לשמועות. "התיקון מגיע לבקשת חברות התקשורת שמבקשות לשפר את הפריסה של אזורי הפזורה הבדואית בצפון להם אין פריסת תשתית אינטרנטית בימים אלה", מספר ערן בר עוז, דובר משרד התקשורת. "דבר זה מבוצע באמצעות טכנולוגיית גלים מילימטריים לה אין שום קשר לטכנולוגיית הדור החמישי בישראל. למעשה, אין כיום בישראל ולו אנטנת דור חמישי אחת". {title}





