הפוקוס על המצלמות: כך יראו האייפון והגלקסי החדשים

אנו אמנם נמצאים במרחק של יותר מ-9 חודשים עד שאפל תכריז על הדור הבא של מכשירי האייפון, אך הדיווחים והשמועות ברשת כבר מתחילים לצוץ ולהעסיק את חובבי הטכנולוגיה. הפעם, בין שאר ההדלפות, תמונה חדשה מציגה לכאורה את עיצוב האייפון החדש. המדליף הסדרתי OnLeaks פרסם בעמוד הטוויטר שלו תמונה שמציגה לכאורה את האייפון הבא, המכונה כעת iPhone XI, ומשלב שלוש מצלמות בגב המכשיר. מערך הצילום החדש תופס שטח די גדול בצידו האחורי של האייפון, כמו שכבר ראינו אצל יצרניות אחרות בשוק הסלולר. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל צפויה ענקית הטכנולוגיה להכריז על שלושה מכשירים שונים - דגם אחד שהוא היקר ביותר, עם ארבע מצלמות, ועוד שני דגמים נוספים עם שתי מצלמות. לפי הדיווח השלושה יהיו ממשיכי דרכם של הסדרה הנוכחית - iPhone Xs ו-Xr. Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G — Steve H.McFly (@OnLeaks) 6 בינואר 2019

ומה עוד? שמענו לא מעט לאחרונה על רשת הדור החמישי (5G) שצפויה להגיע לטלפונים החכמים, אך לפי השמועות אנחנו לא צפויים לראות אותה במכשירי האייפון לפחות עד שנת 2020. וזה לא הכל, כל הדיווחים השונים מציינים כי החברה תפרד באופן סופי מחיבור הברק (Lightning) שמלווה אותה מהדור החמישי של האייפון, לטובת החיבור הנפוץ ביותר היום - USB C, ולצד זה תכריז גם על משטח טעינה.

ה"טעות" של סמסונג המתחרה הקוריאנית חשפה "בטעות", כך לפחות היא טוענת, את מכשיר הדגל שלה בבלוג הרשמי של החברה. הפרסום השוגג אישר את ההדלפות האחרונות על עיצוב המכשיר, ומשתמשים זריזים באתר reddit ששמו לב ל"טעות" הספיקו גם לפרסם אותה. ההדלפה של סמסונג

את ה-Galaxy S10 היא צפויה לחשוף ב-20 בפברואר בקליפורניה. לפי השמועות החברה צפויה לחשוף שלושה מכשירים שונים בדגמים שונים. {title}





