אייפון 13 הושק היום רשמית בחנויות בישראל. יריית הפתיחה הייתה בלילה לבן שערכה רשת אי דיגיטל במתחם שרונה בתל אביב, כאשר דיווחה על מאות צעירים שעמדו בתורים כדי להיות הראשונים שירכשו את המכשיר החדש.

באי דיגיטל טוענים כי על פי עדכונים שקיבלו מאפל, כמויות המכשירים שישלחו לישראל להשקת איפון 13 יהיו נמוכות משמעותית ממה שהיה בהשקות הקודמות, זאת בשל המחסור העולמי בשבבים.

גם ברשת דינמיקה מדווחים על ביקושים גבוהים לאייפון 13 עם קפיצה של 62% במכירות המוקדמות לעומת אלו של אייפון 12 בשנה שעברה. ברשת ניתן גם להזמין את סדרת השעונים החדשה של אפל ווטש 7.

ברשת מחסני חשמל ביטלו השנה את אירועי הלילה הלבן, לדבריהם בשל המחסור בביקושים. "השנה כמות המכשירים שהגיעה במשלוח הראשון קטנה משמעותית מהרגיל. לאור זאת קיבלנו החלטה ברשת לבטל את הלילה הלבן ולהוציא את המכשירים ישירות לבתי הלקוחות שרכשו אותם במהלך המכירה המוקדמת ואת יתר המכשירים למכור לרוכשים הזריזים שיגיעו מחר בבוקר לסניפי הרשת", מסחר לירון כץ, מנהלי מחסני חשמל דיגיטל.

ברשת איסטור התייחסו למחסור בחוסרים: "רמות המלאי אשר הגיעו בהשקה אכן מאתגרות ולא עונות בהכרח על הביקוש הקיים בשוק. הנהלת iStore עובדת בצמוד לצוות Apple בישראל על מנת לדאוג לאספקות נוספות בהקדם לסניפי הרשת ולמזמינים מראש".

לילה לבן, אידיגיטל, השקת אייפון 13 | צילום: גיא יחיאלי, יחסי ציבור

ומה קורה בעולם?

בבלומברג דיווחו השבוע כי אפל תייצר 10 מיליון פחות יחידות של אייפון 13 בשנת 2021, בעקבות ההשלכות של משבר השבבים הממושך בעולם. החברה ציפתה לייצר 90 מיליון דגמי אייפון 13 חודשים בשלושת החודשים האחרונים של השנה, אך היא לא תעמוד ביעד זה בעקבות עיכובים משמעותיים אצל שתי ספקיות עיקריות של הרכיבים (Broadcom Inc. and Texas Instruments Inc) שלה. הייצור יפחת דווקא בחודשים שנחשבים לשיא תקופת הקניות – מבצעי חודש נובמבר ומבצעי חג המולד בדצמבר.

כמה יעלה לכם אייפון 13?

אי דיגיטל:

3,599 שקל לנפח של 128GB

3,999 שקל לנפח של 256GB

4,949 שקל לנפח של 512GB

אי סטור:

3,499 שקל לנפח של 128GB

3,999 שקל לנפח של 256GB

4,849 שקל לנפח של 512GB

דינמיקה:

3,599 שקל לנפח של 128GB

4,099 שקל לנפח של 256GB

מחסני חשמל:

3,449 שקל לנפח של 128GB

3,989 שקל לנפח של 256GB

4,849 שקל לנפח של 512GB

כמה יעלה לכם אייפון 13 פרו?

אי דיגיטל:

4,499 שקל לנפח של 128GB

4,949 שקל לנפח של 256GB

5,849 שקל לנפח של 512GB

אי סטור:

4,399 שקל לנפח של 128GB

4,899 שקל לנפח של 256GB

5,769 שקל לנפח של 512GB

מחסני חשמל:

4,349 שקל לנפח של 128GB

4,889 שקל לנפח של 256GB

5,749 שקל לנפח של 512GB

דינמיקה:

4,599 שקל לנפח של 128GB

4,999 שקל לנפח של 256GB

5,849 שקל לנפח של 512GB