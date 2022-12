המלחמה באוקראינה - היום ה-13: בין 2,000 ל-4,000 חיילים רוסים נהרגו באוקראינה מאז תחילת הלחימה - כך העריך היום (שלישי) ראש ה-CIA וויליאם ברנס. הוא הזהיר כי "השבועות הבאים יהיו מכוערים" באוקראינה, וכי רוסיה תמשיך בפלישה ה"אכזרית וחסרת ההצדקה" שלה. המשטרה הרוסית עצרה לפחות 100 בני אדם במהלך היום בהפגנות נגד הפלישה לאוקראינה - כך מסרה קבוצת OVD-Info שעוקבת אחר המחאה ברוסיה.

המלחמה באוקראינה - סיקור נרחב

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הכריז היום על החרמת היבוא של נפט וגז מרוסיה. ארצות הברית תבצע את המהלך באופן חד צדדי, ללא בעלות בריתה האירופיות, עקב אי הסכמה בין מדינות אירופה. עם זאת, דווח כי בריטניה תצטרף לצעד. למדינות האיחוד האירופי יש הרבה יותר חשיפה לאנרגיה רוסית מאשר לארה"ב, והן יתקשו הרבה יותר להפסיק את ייבוא האנרגיה הרוסית. "אם אנחנו נחרים את יבוא הנפט מרוסיה, ענף התחבורה שלנו יהיה משותק", אמר שר החוץ הגרמני.

פליטים אוקראינים בהונגריה | צילום: Darko Vojinovic, AP

הבוקר הכריזה רוסיה על הפסקת אש נוספת במטרה לפתוח "מסדרונות פינוי" הומניטריים של אזרחים בערים קייב, צ'רניהיב, סומי, חרקוב ומריופול. הפסקת האש, שהוכרזה לקראת השעה 10:00 בבוקר, היא השלישית במספר, לאחר שביומיים הקודמים נכשלו ניסיונות ליצור "מסדרונות הומניטריים" דומים. זמן קצר לאחר מכן, החלו להתפרסם תיעודי פינוי וגורמים באוקראינה אישרו לסוכנות הידיעות רויטרס שהחל פינוי תושבים מהעיר סומי שבצפון-מזרח המדינה ומהעיירה אירפין שליד הבירה קייב.

במקביל, מתגברים הקולות באוקראינה הקוראים לפתיחת מו"מ מול רוסיה. "פוטין צריך להתחיל בדיאלוג ולדבר, במקום לחיות בבועת המידע חסרת החמצן שבה הוא נמצא", אמר אתמול נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. הוא הוסיף: "אני חושב שהוא מסוגל לעצור את המלחמה שהוא התחיל... הוא צריך לדעת דבר אחד חשוב שהוא לא יכול להכחיש - עצירת המלחמה היא דבר שהוא מסוגל'.

המלחמה באירופה – דקה אחר דקה

21:52 - בכיר רוסי אמר לסוכנות הידיעות הרוסית TASS כי רוסיה תפסיק לירות ב-10:00 שעון מוסקווה (9:00 שעון ישראל), ותסייע ב"מסדרונות הומניטריים" מקייב, חרקוב וערים נוספות.

21:37 - בבית הלבן מסבירים כי ארה"ב ורוסיה "עדיין חולקות רצון למנוע מאירן להיות גרעינית". עוד הביעו חשש מהבקשה האוקראינית לאיסור על טיסה (כלומר הפלת מטוסים רוסיים) גם מעל מעברים הומניטריים - "זו עדיין תהיה הסלמה". עוד הפתיעו ואמרו כי ההשפעה על החרם על הנפט והגז הרוסי "לא תהיה לטווח ארוך"



21:21: כלי תקשורת מדווחים על הפסקת אש הומניטרית מחר בשעות הבוקר. טרם התקבל אישור רשמי לידיעה.

21:00: לאחר התייעצויות בצמרת הממשל, פולין הודיעה כי היא מוכנה לפרוס את כל מטוסי ה-MIG-29 שלה ולהעמיד אותם לרשות ארצות הברית. במקביל, דורשת פולין מארצות הברית לספק להם מטוסים משומשים בעלי יכולות מבצעיות מתאימות. "פולין מוכנה לקבוע מיד את תנאי רכישת המטוסים", נמסר בהודעת משרד החוץ הפולני. בפולין ביקשו שבעלות ברית נוספות בנאט"ו יפעלו באותה צורה.

20:55: הרשויות באוקראינה שוב לא הצליחו לפנות אזרחים מהעיר מריופול שבדרום המדינה - כך אמרה סגנית ראש הממשלה אירינה ורשצ'וק, שתיארה את המצב ההומניטרי בעיר הנצורה כקטסטרופלי. "מסדרונות הומניטריים ממריופול, המוצעים על ידי רוסיה ומובילים לשטח רוסי או בלארוסי אינם מקובלים", הבהירה.

20:42 כוחות אוקראינים הדפו את מאמצי הכוחות הרוסיים להיכנס לעיר חרקוב וסיכלו מבצע מתוכנן של כ-120 צנחנים רוסים סמוך לגבול - כך הודיע מושל האזור. לדבריו, הצנחנים נחתו על יד עיירת הגבול האוקראינית וובצ'נסק, כ-50 ק"מ צפונית-מזרחית לחרקוב, אך נתקלו בכוחות האוקראיניים, ולא הצליחו לעבור אותם.

במקביל, היועץ לנשיא אוקראינה אולקסי ארסטוביץ', אמר כי כוחות רוסיים שניסו שוב ושוב לכבוש את העיר מיקולאייב שבדרום המדינה נהדפו על ידי חיילים אוקראינים. "הם יצטרכו פי 10 יותר כוח כדי לכבוש את מיקולאייב", הבהיר.

מכשולים נגד טנקים ברחובות אודסה | צילום: רויטרס

20:24: האיסור של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן על יבוא נפט רוסי ואנרגיה אחרת כנקמה על הפלישה לאוקראינה ייכנס לתוקף מיידי, תוך מתן תקופת הפוגה של 45 יום לחוזים שכבר נחתמו. לפי בכיר בממשל, המהלך גם יאסור על השקעות חדשות בארה"ב במגזר האנרגיה של רוסיה ויאסור על אמריקנים להשתתף בהשקעות זרות כלשהן שזורמות למגזר האנרגיה הרוסי. "הגיע הזמן שחברות הנפט והגז יעבדו עם וול סטריט כדי לשחרר את יכולת הייצור שלנו", הוסיף הבכיר.

20:15: הצהרה שנחתמה על ידי בכירים בארגוני הספורט מעשרות מדינות קוראים שלא לאפשר יותר לרוסיה ולבלרוס לארח, להציע או לזכות באירוח אירועי ספורט בין-לאומיים כלשהם לאחר הפלישה לאוקראינה. ההודעה שפורסמה על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, קוראת לפדרציות הספורט הבין-לאומיות להגביל גם את החסויות לחברות הקשורות לממשלות רוסיה ובלארוס.

20:00: צילום לוויין מאזור בלארוס שבוצע היום חושף את מה שעשוי להיות פריסה של שני משגרי טק"ק (טילי קרקע-קרקע) בבלארוס, כ-200 ק"מ מקייב. מדוח המודיעין של חברת אימג'סאט אינטרנשיונל (ImageSat International - ISI), חברת הלוויינים ופתרונות המודיעין, עולה כי מקום גם הוצבו מטוסים ומסוקים נוספים.

19:55: מקדונלדס הודיעה שתסגור זמנית את כל המסעדות שלה ברוסיה ותשהה שם את כל הפעילות. זאת בעקבות פלישת מוסקבה לאוקראינה. הצעד הזה מגיע 32 שנים אחרי שפתחה את הסניף הראשון בכיכר פושקין שבמוסקבה, כאשר 5,000 איש המתינו בתור.

19:50: לפחות 27 אזרחים נהרגו בהתקפות של כוחות רוסיים על העיר חרקוב שבמזרח אוקראינה ביממה האחרונה - כך הודיע פקיד במשטרה האוקראינית. לפי הנתונים האוקראינים, בסך הכל 170 אזרחים נהרגו באזור חרקוב מאז תחילת הפלישה של רוסיה, כולל חמישה ילדים.

19:25: חזית הסייבר - מנהל ה-NSA אמר בקונגרס כי התקפות הסייבר הרוסיות באוקראינה היו בהיקף פחות משמעותי משהיה צפוי. חלק מהנתון הנמוך הוא בזכות ההכנות של האוקראינים, גם תקלות שחוו הרוסים הביאו לירידה בכמות התקיפות.

19:10: נשיא אוקראינה נאם בשידור וודיאו בפני הפרלמנט הבריטי וזכה לתשואות רמות. "אנחנו צריכים את עזרתכם", אמר זלנסקי. "אנחנו נילחם עד הסוף ולעולם לא נוותר. בשבילנו זו שאלה של 'להיות או לא להיות'", הוסיף. זלנסקי הוא המנהיג הזר הראשון בהיסטוריה של הפרלמנט הבריטי שנואם באולם המרכזי.

"נילחם עד הסוף בים, באוויר, נמשיך להילחם על אדמתנו, בכל מחיר", המשיך זלנסקי במחווה לראש הממשלה הבריטי המיתולוגי ווינסטון צ'רצ'יל. "נילחם ביערות, נילחם בשדות, נילחם בחופים וברחובות". נשיא אוקראינה ביקש מהבריטים להגביר את עוצמת הסנקציות נגד רוסיה, והוסיף כי " יש להכיר ברוסיה כמדינת טרור, ולוודא שהשמיים האוקראינים בטוחים... אנא וודאו שאתם עושים את מה שצריך לעשות".

במקביל לנאומו של זלנסקי בפרלמנט, ה-BBC הודיע על חזרה לשידור מרוסיה (באנגלית למערב). "לאחר בחינה קפדנית של החוק החדש ברוסיה, החלטנו לחזור לשדר באנגלית משם הערב, ונסקר את הצד החשוב הזה של הסיפור באופן עצמאי ובלתי תלוי, בהתאם לסטנדרטים שלנו", הבהירו ב-BBC. לאחר הנאום, זלנסקי שוחח עם נשיא צרפת מקרון.

19:08: ארצות הברית מעריכה כי לרשות רוסיה ואוקראינה עדיין עומדים הרוב המכריע של כוח הלחימה. גורם אמריקני בכיר הוסיף כי ארה"ב לא רואה אינדיקציות לכך שרוסיה מושכת חיילים ממקומות אחרים ברוסיה כדי להוסיף לפיסת הכוחות שהוצבה מראש.

18:56: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי "מדינות ברחבי העולם מתאחדות בצורך לנקוט בצעדים קונקרטיים כדי לצמצם את ההסתמכות על הנפט הרוסי, גם אם זה קשה לכמה ממדינות מרכז אירופה". בריטניה הודיעה מוקדם יותר כי תפסיק בהדרגה את היבוא הרוסי של נפט ומוצרי נפט עד לסוף 2022.

18:48: נציבות הפליטים של האו"ם מעריכה שעד כה יצאו מאוקראינה ארבעה מיליון פליטים בסך הכל, אבל ציינו כי ייתכן שבימים הקרובים יצטרכו לעדכן אותה.

18:27: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע רשמית על החרמת הנפט והגז הרוסי: "פוגעים בעורק הראשי של הכלכלה שלהם". הוא הבהיר כי הוא מבין את העמדה הבעייתית של בעלות הברית האירופיות, ומעריך כי הן כנראה לא מסוגלות להטיל איסור דומה, כי הוא יפגע בהן באופן קשה. הוא הודה כי הצעד עלול להוביל לעלייה במחירי הדלק גם בארה"ב.

ביידן הצביע על יעילות הסנקציות והפגיעה בכלכלה הרוסית, שנראית לפי הירידה המשמעותית בערכו של הרובל הרוסי. הוא הבהיר שיש הסכמה דמוקרטית ורפובליקנית להחלטה. "אני משבח את החברות שיצאו מרוסיה קודם לאיסור, הן הובילו על ידי מתן 'דוגמה אישית'", הוסיף ביידן.

בניין מגורים שהופצץ בעיר ז'יטומיר | צילום: רויטרס

ביידן הוסיף כי בכל יום זורם סיוע אמריקני לאוקראינה, והבהיר שסיוע נוסף בדרך. הוא הכריז כי ישמור על המחויבות האמריקנית לנאט"ו, ואמר שארה"ב תסייע גם בקליטת פליטים ולא תשאיר את האחריות על אירופה לבדה.

מעבר לכך, ביידן חזר על ההתחייבות לרדוף אחר היאכטות והווילות של האוליגרכים. "פוטין אולי יצליח לכבוש ערים אבל לא יוכל להחזיק באוקראינה", הבהיר הנשיא האמריקני. "אוקראינה לא תהיה זירת ניצחון של פוטין".

18:14: שרת הפנים איילת שקד הודיעה כי ישראל תיתן אשרות שהייה זמניות בישראל רק ל-5,000 פליטים, מעבר לזכאי חוק השבות. במסיבת עיתונאים שקיימה השרה, היא הבהירה כי "בסך הכל ישראל תארח כ-25 אלף אזרחי אוקראינה באופן זמני ועד יעבור זעם". לדבריה, "מדובר במספר משמעותי ביותר לכשעצמו בכל קנה מידה".

18:08: 61 בתי חולים באוקראינה אינם פעילים בגלל התקפות של כוחות רוסיים - כך אמר שר הבריאות של אוקראינה. לדברי השר, ויקטור ליאשקו, הרשויות לא מסוגלות להוביל אספקה רפואית קריטית לקהילות בקו הקדמי, בגלל מחסור ב"מסדרונות הומניטריים". מוקדם יותר היום, אמר שר ההגנה של אוקראינה, אולקסי רזניקוב, כי התקיפות הרוסיות הרסו יותר מ-200 בתי ספר אוקראינים, 34 בתי חולים ו-1,500 בנייני מגורים.

18:06: ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח בטלפון פעם נוספת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. לפני כשעתיים שוחח בנט עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. מהקרמלין נמסר שפוטין העריך לפני בנט את הצלחת הסבב השלישי של השיחות בין רוסיה לאוקראינה.

חיילים אוקראינים נוסעים על רכב צבאי משוריין בפאתי קייב | צילום: ap

18:00: לאחר הפרסומים ברוסיה על "מעבדות ביולוגיות ובהן כמות עצומה של וירוסים שנתגלו באוקראינה ונתונות לפיקוח אמריקני", סין קוראת לארה"ב לדווח בשקיפות על כל הפעילות הביולוגית שלה באוקראינה "למען הבריאות של העולם כולו".

17:46: בין 2,000 ל-4,000 חיילים רוסים נהרגו באוקראינה מאז תחילת הלחימה - כך העריך היום ראש ה-CIA וויליאם ברנס. הוא הזהיר כי "השבועות הבאים יהיו מכוערים" באוקראינה, וכי רוסיה תמשיך בפלישה ה"אכזרית וחסרת ההצדקה" שלה. הדעה הרווחת היא שמוסקבה ספגה אבדות כבדות בסכסוך, אך רוסיה הודתה רק ב-498 הרוגים בקרב כוחותיה. בינתיים, הכוחות המזוינים של אוקראינה מאמינים שהמספר קרוב יותר ל-12 אלף.

17:34: המשטרה הרוסית עצרה לפחות 100 בני אדם במהלך היום בהפגנות נגד הפלישה לאוקראינה - כך מסרה קבוצת OVD-Info שעוקבת אחר המחאה ברוסיה. לפי הדיווח, המעצרים עדיין נמשכים. ביומיים האחרונים נעצרו אלפי בני אדם שהשתתפו בהפגנות "לא מתואמות" ברוסיה.

17:25: הנציבות האירופית קוראת להפסיק את הסתמכות האיחוד האירופי על הגז הרוסי. לדברי הנציבות, האיחוד יכול לקצץ את התלות שלו בגז הרוסי בשני שליש בשנה הנוכחית, ולסיים את הסתמכותו על אספקה רוסית של הדלק "הרבה לפני 2030".

החישובים נקבעו בנייר מדיניות בנושא מחירי האנרגיה שפורסם היום, אך יהפכו למציאות רק אם 27 המדינות החברות באיחוד האירופי ימלאו אחר ההמלצות. באיחוד חברות גם מדינות כמו גרמניה או הונגריה שמתנגדות למהלך.

סגן נשיא הנציבות האירופית, האחראי על מעבר האנרגיה של הגוש, אמר שהאיחוד האירופי צריך להיות עצמאי יותר בבחירות האנרגיה שלו: "אנרגיה מתחדשת היא מקור זול, נקי ופוטנציאלי אינסופי לאנרגיה", הבהיר. "במקום לממן את תעשיית הדלק במקומות אחרים, הם יוצרים כאן מקומות עבודה. המלחמה של פוטין באוקראינה מדגימה את הדחיפות של האצת המעבר לאנרגיה נקייה".

17:22: ראשת המודיעין הלאומי האמריקני אבריל היינס אמרה כי הפלישה הרוסית לאוקראינה "יצרה הלם לסדר הגיאופוליטי העולמי". היינס הבהירה כי מוסקבה לא העריכה נכון את חוזקה של ההתנגדות באוקראינה, וכי הפעולה הצבאית הרוסית נגועה בבעיות תכנון לקוי ובעיות מוסר. היא העריכה כי הצבא הרוסי והאוקראיני ספגו כנראה אלפי הרוגים. להערכתה, פוטין לא ייסוג בקרוב ואף יחריף את המתקפות על אוקראינה.

16:59: עוד לפני הודעת ביידן על החרמת יבוא הנפט מרוסיה, גם בריטניה מצטרפת לצעד האמריקני - כך דווח בעיתון "פוליטיקו". ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צפוי לאשר את הצעד - שיצא אל הפועל עד לסוף שנת 2022. לפי הדיווח, להפעלת החרם תקדם זמן הכנה של חודשים ארוכים, כדי לאפשר לשוק העולמי להסתגל ולמנוע פאניקה ציבורית. ככל הנראה לא יוטלו סנקציות גם על הגז הרוסי, אבל זה עדיין בדיון בממשלה. עוד דווח כי אירופה מתכוונת "להיגמל" מהגז הרוסי בהדרגה.

16:55: לפי הדיווחים באוקראינה: 723 אזרחים פונו דרך ה"מסדרון ההומניטרי" מהעיר סומי. מוקדם יותר אישר המושל האזורי של סומי, דמיטרו ז'יביצקי, כי שיירות של 20-30 מכוניות פרטיות עוזבות את העיר בגלים.

16:46: נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה אולף שולץ שוחחו עם נשיא סין שי ג'ינפינג על הלחימה והמצב ההומניטרי באוקראינה - כך עדכן הנשיא מקרון. מוקדם יותר היום קרא משרד החוץ בבייג'ינג לצדדים להפגין ריסון בלחימה נגד אזרחים.

16:42: דיווח: האו"ם אוסר על אנשיו לתאר את המצב באוקראינה כ"מלחמה" או כ"פלישה". על פי הדיווח בטיימס, ההוראה הגיעה לאנשי האו"ם באימייל אמש, כדי לאזן בין הרגישויות הפוליטיות מאחר שהמדינות המזוהות עם רוסיה לא משתמשות במילים האלה. במקום זאת, מומלץ לצוות להתייחס למלחמה כאל "סכסוך" או "מתקפה צבאית" - למרות העובדה שמאות אזרחים נהרגו ושני מיליון תושבים נאלצו לברוח. כמו כן, נאסר עליהם להשתמש בדגל אוקראינה בחשבונות או אתרי אינטרנט אישיים או רשמיים ברשתות החברתיות.

16:30: גורם במשרד ההגנה האמריקני טוען כי רוסיה מנסה לגייס שכירי חרב סורים כדי "להירשם ולהילחם באוקראינה". בקייב טענו היום כי החיילים הרוסים "נוטשים באזורים מסוימים" בגלל מורל נמוך. לפי הפנטגון נראה שרוסיה שוכרת שכירי חרב מסוריה כדי לחזק את כוחותיהם באוקראינה.

הגורם אמר ל-CBS NEWS כי "אנחנו מוצאים את זה ראוי לציון, שפוטין מאמין שהוא צריך לסמוך על לוחמים זרים כדי להשלים את המטרות שלו בלחימה בתוך אוקראינה". הדובר הוסיף כי אין הערכה לגבי המספרים כרגע, ואין אינדיקציה ללוחמים סורים שכבר נמצאים בתוך אוקראינה.

בניין מגורים שהופצץ בעיר ניקולייב | צילום: רויטרס

16:10: ארצות הברית צפויה להכריז על איסור לייבוא נפט רוסי כבר היום, כך מסרו מקורות בממשל האמריקני הבקיאים בעניין ל-NBC News. המהלך, שעשוי להזניק עוד יותר את מחירי האנרגיה, מגיע בעוד הממשל מגביר את לחץ הסנקציות על הכלכלה הרוסית בגלל המלחמה באוקראינה. הנשיא, ג'ו ביידן, אמור לשאת דברים מהבית הלבן כדי "להכריז על פעולות ולהפנות אצבע מאשימה לרוסיה, שאחראית על המלחמה הבלתי-מוצדקת באוקראינה".

על פי הדיווח ב-CNN, ארצות הברית תבצע את המהלך באופן חד צדדי, ללא בעלות בריתה האירופיות, עקב אי הסכמה בין מדינות אירופה. למדינות האיחוד האירופי יש הרבה יותר חשיפה לאנרגיה רוסית מאשר לארה"ב, והן יתקשו הרבה יותר להפסיק את ייבוא האנרגיה הרוסית.

15:52: רוסיה לא נשארת חייבת, ומאיימת לנתק את אספקת הגז של אירופה על ידי סגירת צינור נורד סטרים 1, זאת בתגובה על איסור אפשרי על יבוא ​​נפט מרוסיה.

"בקשר להאשמות המופרכות נגד רוסיה, והטלת האיסור על נורד סטרים 2, יש לנו את כל הזכות לקבל החלטת מראה ולהטיל אמברגו על שאיבת גז דרך נורד סטרים 1, שהוטען היום עד הרמה המקסימלית", אמר סגן ראש ממשלת רוסיה, אלכסנדר נובאק.

באירופה הוחלט לנסות ולהפחית את התלות באנרגיה הרוסית, אך מדינות האיחוד האירופי תלויות מאוד בנפט ובגז שמוסקבה מספקת, וכמה מדינות - ביניהן איטליה, אוסטריה והונגריה - לא ממהרות לחפש חלופות ולהצטרף למהלך.

15:46: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי להודיע בהמשך היום על איסור יבוא נפט מרוסיה. מקור בבית הלבן אמר ל-CNN שביידן יודיע על איסור ייבוא נפט, גז טבעי ופחם. הכרזה תהיה חד צדדית, ללא הצטרפות של בעלות הברית מאירופה. אתמול דווח על הסכמה דו-מפלגתית לאיסור הייבוא. ביידן אמור לשאת דברים מהבית הלבן ו"להפנות אצבע מאשימה כלפי רוסיה, שאחראית על המלחמה באוקראינה".

15:19: נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע בחשבון הטוויטר שלו על שיחה נוספת עם רה"מ בנט: "דנו בדרכים לסיים את המלחמה ואת האלימות".

Talked to @naftalibennett. Thanked for Israel’s mediation efforts. Discussed ways to end the war and violence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

14:30: מזכ"ל נאט"ו יינס סטולטנברג אמר היום שישנם "דיווחים מהימנים" ולפיהם רוסיה תוקפת מטרות אזרחיות באוקראינה. הוא הפציר במוסקבה שלא להסלים את הלחימה, והוסיף: "יש לנו אחריות לדאוג לכך שהעימות לא יזלוג מעבר לגבולות אוקראינה. נגן על כל סנטימטר של אדמה של בנות בריתנו".

13:59: מושל מחוז סומי שבאוקראינה אמר שהפסקת האש הזמנית במקום מחזיקה מעמד - למעט הפרה אחת.

13:30 - "יש לכם מידע על בעלי"? יותר ויותר משפחות רוסיות פונות לקו חם שמפעילה הממשלה בקייב בשם "חזרו מאוקראינה בחיים", ומנסות לדלות פרטים על יקיריהן שנשלחו להילחם - אך הקשר עימם נותק. תמלולי שיחות שהגיעו לידי רשת CNN, מצביעים על המצוקה הגוברת של האזרחים הרוסים לנוכח הלחימה, והצנזורה שמטילה הממשלה הרוסית על פרטי מידע מהחזית שעשויים לחשוף מה עלה בגורל יקיריהם. כך, למשל, אישה רוסייה שאלה בקול חנוק את המוקדן האוקראיני אם שמע משהו על בעלה. היא שמעה ממנו לאחרונה ב-23 בפברואר, כשאמר שהיעד שלו הוא קייב - אך לא פירט מעבר לכך. בסך הכול התקבלו במוקד כ-6,000 שיחות מאז תחילת המלחמה.

שר החוץ לפיד עם שר החוץ של ארה"ב אנתוני בלינקן | צילום: שלומי אמסלם, לע"מ

12:56: ענקית הנפט "של" הודיעה שתפסיק לבצע עסקאות עם רוסיה, וכן התנצלה על כך שבשבוע שעבר רכשה נפט במחיר מופחת ממוסקבה.

12:39: ארגון הבריאות העולמי מזהיר: "התגברו ההתקפות על בתי החולים, האמבולנסים והמרכזים הרפואיים האוקראיניים".

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022

12:08: הנשיא זלנסקי טוען שילד אוקראיני במריופול מת מהתייבשות. הכוחות הרוסיים צרים על העיר, שסובלת בימים האחרונים ממחסור במים, בחשמל ובחימום. כ-30 אוטובוסים עושים את דרכם למקום ויפנו אזרחים דרך המסדרון ההומניטרי.

12:05: האיחוד האירופי גיבש חבילת סנקציות נוספת נגד רוסיה ובלארוס, ובהמשך היום ידונו בה השגרירים באיחוד. על פי דיווחים ברויטרס, שלושה בנקים בבלארוס ייגרעו ממערכת סוויפט, ואוליגרכים רוסים נוספים יוכנסו ל"רשימה השחורה". כמו כן, האיחוד יאסור יצוא של טכנולוגיות ימיות לרוסיה.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian occupying forces in Ukraine, March 8 pic.twitter.com/YnVcviyIRk

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 8, 2022

11:45: פיליפו גרנדי, שעומד בראש נציבות האו"ם לפליטים, עדכן שמספר הפליטים שנאלצו לעזוב את אוקראינה מאז הפלישה הרוסית הגיע לשני מיליון.

11:36: משרד החוץ של אוקראינה מדווח שמספר החיילים הרוסים שנהרגו בלחימה עומד כעת על 12,000.

11:19: אחרי ששר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה מתח ביקורת על כך שאל על משתמשת לכאורה במערכת הסליקה מיר שחומקת מהסנקציות שהוטלו על רוסיה, הוא התנצל בפני החברה: "אכן, כפתור התשלום 'מיר' נשאר באתר, אך השימוש בו נחסם. אני מודה לאל על על פעולותיה ההומניטריות החשובות ומתנצל".

Indeed, the ‘Mir’ payment button remained on the website, but the use of it was blocked. I am grateful to El Al for its important humanitarian operations and convey my apologies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

11:12: הרשויות במחוז פולטבה באוקראינה הודיעו כי לפחות 35 אוטובוסים יצאו מסומי עם תושבים, ו-20 טונות של עזרה הומניטרית הגיעו.

11:06: ממשלת אוקראינה מסרה שאזרחים מאזורי הלחימה הקשים ביותר יהיו זכאים לסיוע כספי: "השירות הממלכתי לתקשורת והגנה על מידע מיוחד" באוקראינה ציין שגובה המענק יהיה כ-6,500 גריבנה אוקראינית (כ-720 שקלים) לעובדים שכירים וליזמים בודדים.

11:00: שר האנרגיה של איטליה הודיע כי ברומא מתכננים להפוך לבלתי תלויים בגז הרוסי בתוך 30-24 חודשים.

10:39: גורמים אוקראינים ציינו שהחל פינוי תושבים מהעיר סומי שבצפון-מזרח המדינה ומהעיירה אירפין שליד הבירה קייב, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס.

רכבים נטושים סמוך לעיר אירפין | צילום: רויטרס

10:37: ברוסיה מדווחים שענקית הטכנולוגיה "אפל" חסמה את המשתמשים הרוסים מצפייה באירוע הצגת המכשירים החדשים שלה שיתרחש היום.

10:19: נשיא אוקראינה לשעבר ויקטור ינוקביץ', שבתקופת כהונתו הוביל קו פרו-רוסי במדינה, פנה באופן אישי לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי וכתב: "אתה מחויב באופן אישי לעצור את שפיכות הדמים ולהגיע להסכם שלום, ואתה מחויב לעשות זאת בכל מחיר", כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית RIA.

10:11: ראש סוכנות הפליטים של האו"ם: הפליטים האוקראינים שיעזבו את אוקראינה בגל השני צפויים להיות פגיעים יותר, מה שיצריך אפילו יותר סולידריות מצד כולם באירופה ומחוצה לה.

גם היום: המשטרה הרוסית עוצרת מאות מפגינים. מעצר בשולי הפגנה במוסקבה | צילום: Getty Images

10:01: סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק אמרה בהצהרה בטלוויזיה: "סוכם שהשיירה הראשונה תצא לדרך ב-10 בבוקר מהעיר סומי. השיירה תלווה את האוכלוסייה המקומית ברכבים פרטיים".

9:50: שר ההגנה הבריטי בן וואלאס בשיחה עם סקיי ניוז: רוסיה "הופכת נואשת יותר" לאחר שהחיילים "התאכזבו" ממנהיגיהם. הוא הוסיף כי הפלישה "לא הולכת טוב במיוחד" וטען שהנפגעים המרכזיים עד כה הם ככל הנראה חיילים רוסים.

9:46: משרד ההגנה במוסקווה מעדכן שצבא רוסיה פתח מסדרונות הומניטריים בצ'רנייב, סומי, חרקוב, מריופול וקייב - כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס.

9:32: המודיעין באוקראינה מדווח על מותו של מייג'ור ג'נרל ויטלי גרסימוב בשדה הקרב ממזרח לחרקוב. גרסימוב, בדרגה המקבילה לאלוף, היה מפקד הארמיה ה-41 בצבא רוסיה ולחם במלחמת צ'צ'ניה השנייה, במלחמה בסוריה ובסיפוח חצי האי קרים וזכה במדליות על גבורתו. הוא הקצין הבכיר הרוסי השני שנהרג במלחמה, אחרי שסגנו, מייג'ור ג'נרל אנדרי שוחבצקי נהרג בתחילת החודש.

9:23: משרד ההגנה הבריטי מעדכן: מאז סוף פברואר אנו עדים ליותר האשמות רוסיות על כל שאוקראינה מפתחת נשק גרעיני וביולוגי, וזה ככל הנראה נועד בעיקר להצדיק את המשך הלחימה.

9:11: באוקראינה מפרסמים תמונה של "גדוד הלוחמים הזרים הראשון" - עם לוחמים מארה"ב, ממקסיקו, מהודו ומשוודיה.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine's volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.



According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.



Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

05:52: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית מדווחת כי פגזי ארטילריה פגעו שלשום במתקן מחקר גרעיני בחרקוב: "התקרית לא גרמה לעלייה כלשהי ברמות הקרינה באתר".

02:10: מועצת המנהלים של הבנק העולמי אישרה תוספת לחבילות ההלוואה והמענקים לאוקראינה, והיא עומדת כעת על סך של 723 מיליון דולר. הבנק העולמי מסר כי "התמיכה באוקראינה תעזור לספק שירותים קריטיים ולשלם לעובדים בבתי החולים, לפנסיה ולתוכניות חברתיות".

01:17: רוסיה הודיעה שתאפשר החל מ-9 בבוקר (שעון אוקראינה) פינוי של אזרחים לשטחה ולבלארוס, מ-5 ערים באוקראינה: צ'רנייב, חרקוב, מריופול וסומי. נתיבי הפינוי הוצעו גם בעבר מצד הרוסים, ונדחו בידי אוקראינה.

זלנסקי על פוטין לחדשות ABC: "אני חושב שהוא מסוגל לעצור את המלחמה שהוא התחיל. צריך לדעת דבר אחד חשוב שהוא לא יכול להכחיש, עצירת המלחמה היא דבר שהוא מסוגל לו" — החדשות - N12 (@N12News) March 8, 2022

01:02: בריאיון ל-ABC NEWS אמר זלנסקי כי הוא חושב שפוטין "מסוגל לעצור את המלחמה שהוא התחיל".

00:42: תאגיד המחשוב הענק IBM הודיע על השהיית כל הפעילות העסקית ברוסיה.

00:30: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית מדווחת כי פגזי ארטילריה פגעו שלשום במתקן מחקר גרעיני בחרקוב: "התקרית לא גרמה לעלייה כלשהי ברמות הקרינה באתר".

בהכנת הידיעה השתתפו עמית ולדמן, שני בירנבוים, קרן בצלאל, אסף יחזקאלי ודסק החוץ