היום ה-22 למלחמה באוקראינה: בזמן שברקע נשמעים קולות מצד שני הצדדים על התקרבות בשיחות המו"מ ועל החלפת טיוטות הסכם, באוקראינה ובעולם זועמים על רוסיה בעקבות דיווחים כי גרמה להרג מאות אזרחים. במקרה אחד מדובר באזרחים שעמדו בתור ללחם, ובמקרה השני מדובר בין השאר בילדים שהסתתרו במבנה תיאטרון. נשיא ארה"ב כינה את פוטין "פושע מלחמה", והקרמלין השיב כי מדובר באמירות "בלתי נסלחות" והזכיר שארצות הברית השתמשה בנשק גרעיני נגד יפן במלחמת העולם השנייה. עדכונים שוטפים – דקה אחר דקה

יותר מ-3 מיליון פליטים נמלטו מהמדינה בעקבות המלחמה. למרות המאמצים הגדולים של הכוחות הרוסיים ואף שכבר עברו שלושה שבועות מאז הפלישה – הם עדיין לא הצליחו לכבוש את אף אחת מהערים הגדולות באוקראינה. על פי תסקיר המודיעין הבריטי, הכוחות הרוסיים לא רשמו כל התקדמות בימים האחרונים והם סובלים מאבדות כבדות.

ארה"ב הכריזה על סיוע ביטחוני נוסף לאוקראינה בסך 800 מיליון דולר. חבילת הסיוע תכלול מל"טים, טילים נגד טנקים ומערכות נ"מ. בפגישה שנערכה אמש בין שרי הביטחון של נאט"ו הוחלט להמשיך להעביר ציוד צבאי לאוקראינה.

בכירים אוקראינים זועמים על הדיווחים על הסכמה קרובה על הפסקת אש: "המו"מ מורכב ומסובך, לא נתפשר על עמדותינו". עשרות בני אדם נהרגו בהפצצה רוסית במחוז חרקוב, לצד אופטימיות בעקבות חילוצם בשלום של מאות מהאנשים ששהו בתיאטרון שהופצץ במריופול.

שר החוץ האוקראיני קולבה אמר למקבילו הטורקי כי נעשים מאמצים גדולים לארגן פגישה בין זלנסקי ופוטין, וארדואן שוחח עם פוטין והזמין אותו לקיים את הפגישה בטורקיה. עם זאת, בכיר במערב מזהיר כי הפערים בין המדינות עדיין גדולים, וראש ממשלת איטליה הצהיר: "פוטין אינו מעוניין בשלום".

המלחמה באוקראינה – דקה אחר דקה

20:27: בלינקן: סין אחראית לנצל את השפעתה על פוטין, ארה"ב לא תהסס לגבות מחירים מסין. הוא אמר כי הנשיא ביידן יבהיר מחר לנשיא שי שסין תישא בכל אחריות לפעולות שייגרמו בשל תמיכתה בתוקפנות הרוסית.

מזכיר המדינה הוסיף כי הוא מודאג מכך שסין שוקלת ברצינות להעניק תמיכה צבאית ישירה לרוסיה. הוא הוסיף ואמר שהוא לא ראה כל מאמצים מצידו של פוטין לנקוט בצעדים דיפלומטיים: "הצהרתו אתמול נשמעת כאילו הוא צועד בכיוון ההפוך מדיפלומטיה".

20:17: שר החוץ האמריקני בלינקן: "אתמול הנשיא אמר שמתבצעים פשעי מלחמה באוקראינה - ואני מסכים איתו, אין דרך אחרת לפרש את מה שקורה שם". לדבריו, מומחים מטעם מחלקת המדינה עורכים רישום והערכה של כל פשעי המלחמה באוקראינה. הוא חזר והזהיר מפני מתקפה כימית רוסית.

20:09: מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי אזרח אמריקני נהרג מוקדם יותר בהפצצה הרוסית בעיר צ'רנייב.

19:45: יועץ הנשיא זלנסקי מיכאיל פודוליאק בריאיון לאתר הרוסי "מדוזה", המתנגד לשלטון פוטין: הדרישות העיקריות של אוקראינה הן הפסקת אש והסגת הכוחות הרוסיים מהמדינה. הוא הודיע כי קייב דורשת את השבת הכוחות הרוסיים לעמדות שהיו בהן לפני 24 בפברואר. כאשר נשאל על חבל דונבאס וחצי האי קרים השיב: "הטריטוריות הכבושות מאז שנת 2014 אינן חלק מהדיון הנוכחי".

19:40: בכיר במשרד ההגנה האמריקני: רוסיה ירתה יותר מאלף טילים על מטרות אוקראיניות מאז תחילת הלחימה.

19:31: ראש ממשלת איטליה מריו דראגי: פוטין אינו מעוניין בשלום. הוא הוסיף שניתן אף להחמיר את הסנקציות על רוסיה.

19:06: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון: הסיפור של חג פורים היהודי מזכיר לנו שרודנים שמבקשים לחסל חפים מפשע לא מצליחים לחמוק מזה. ביום האופטימי הזה, שבו חוגגים שלום וחירות, התפילות עם הנשיא זלנסקי וכל האוקראינים שנלחמים למען החופש שלהם.

The story of the Jewish festival of Purim reminds us that tyrants who seek to destroy the innocent do not get away with it.



On this auspicious day celebrating peace and freedom I know prayers will be with President Zelenskyy and all Ukrainians as they fight for freedom. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 17, 2022

18:59: שר התרבות האיטלקי דריו פרנצ'סקיני, אמר כי ממשלת איטליה מוכנה לבנות מחדש את התיאטרון במריופול שהופצץ על ידי הרוסים אתמול.

18:43: נשיא צרפת מקרון: הפלישה הרוסית לאוקראינה היא קריאת השכמה לנאט"ו. "הפלישה העניקה לנאט"ו ודאות אסטרטגית והפכה אותה לחיונית", אמר.

One of the largest markets in Eastern #Europe, Barabashovo, is on fire in #Kharkiv. pic.twitter.com/R17SRK0VLv — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

18:15: לשכת זלנסקי מאשרת: ראש עיריית מליטופול שנחטף על ידי הצבא הרוסי שוחרר בתמורה ל-9 לוחמים רוסים.

18:00: יועץ הנשיא זלנסקי: המו"מ מסובך, העמדות של שני הצדדים שונות. עבורנו, קיימים נושאים בסיסיים שאינם ניתנים להפרה.

I would like to softly recommend the “active commentators of the negotiation process” who are NOT inside: Don't spread your lies in a country that is at war. Negotiations are complicated. The positions of the parties are different. For us, fundamental issues are inviolable. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

17:42: מועצת העיר מריופול עדכנה שכ-30 אלף בני אדם התפנו מהעיר היום. עוד נמסר כי כ-350 אלף בני אדם עדיין מסתתרים בעיר. פעולות החילוץ מבין הריסות התיאטרון בעיר נמשכות - ועדיין אין דרך להעריך את מספר הקורבנות במתקפה.

17:30: שר ההגנה האוקראיני: "טיוטת הסכם הפסקת האש תלויה באישור הקרמלין".

17:24: ביידן: הברוטליות של פוטין באוקראינה היא מעשה לא אנושי.

Zelenskyy visited a family of civilians who suffered from shelling in #Vorzel in the hospital. pic.twitter.com/m5cjpEyD6L — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

17:16: המנהיג הצ'צ'ני רמזאן קדירוב מאיים: "אלף חיילים צ'צ'נים בדרכם לאוקראינה להילחם לצד צבא רוסיה".

17:05: 17 טון של ציוד הועמסו על מטוס מטען של אל על שהמריא לפולין - לקראת הקמתו של בית חולים שדה ישראלי בעיר מוסטיסקה שבמערב אוקראינה.

17 טון של ציוד להקמת בית חולים שדה, הועמסו על מטוס מטען של אל על שהמריא היום בצהריים לפולין לצורך הקמת בית החולים בעיירה מוסטיסקה (Mostyska) במערב אוקראינה* | צילום: לע"מ

17 טון של ציוד להקמת בית חולים שדה, הועמסו על מטוס מטען של אל על שהמריא היום בצהריים לפולין לצורך הקמת בית החולים בעיירה מוסטיסקה (Mostyska) במערב אוקראינה* | צילום: לע"מ

17:01: באוקראינה טוענים שההפצצה הרוסית על העיר מרפה שהביאה למותם ופציעתם של עשרות החריבה בית ספר ומרכז קהילתי.

16:58: שר ההגנה הסלובקי אמר בפגישה עם שר ההגנה האמריקני אוסטין בברטיסלבה: סלובקיה מוכנה להעביר לאוקראינה מערכת הגנה אווירית מסוג S-300 (מתוצרת רוסיה) – אם נקבל מערכת הגנה אווירית חלופית.

16:49: בכיר מערבי מצנן את ההתלהבות בדיוני המשא ומתן להפסקת האש, ואומר לסוכנות הידיעות רויטרס שקיים פער גדול מאוד בין העמדות של רוסיה ואוקראינה.

16:29: נשיא צרפת עמנואל מקרון מעריך: צפוי משבר תזונה חמור ב-18-12 החודשים הבאים במזרח התיכון ובאפריקה, בשל המלחמה באוקראינה.

16:19: נשיא הצלב האדום באוקראינה אמר שהמצב ההומניטרי בקרבת רבים מאזורי הקרבות קשה מאוד, וקיים משבר של ממש באזורים כמו מריופול. הוא הוסיף שעדיין מוקדם להעריך את היקף האבדות בהתקפה על התיאטרון במריופול.

16:14: פוטין שוחח בטלפון עם נשיא טורקיה ארדואן, שהזמין אותו להיפגש עם זלנסקי באנקרה. ארדואן אמר לפוטין שהפסקת אש זמנית עשויה להוביל לפתרון ארוך-טווח.

16:00: לפחות 21 בני אדם נהרגו ו-25 נפצעו בהפצצה רוסית במרפה שבמחוז חרקוב.

15:51: קולבה אמר בשיחה עם שר החוץ הטורקי צ'בושולו, המבקר כעת בקייב, כי אוקראינה רוצה שטורקיה תשמש כאחת המדינות שיעניקו לה ערבויות ביטחוניות בהסכם הפסקת האש עם רוסיה.

15:46: שר החוץ של אוקראינה דמיטרו קולבה אמר שאוקראינה וטורקיה פועלות לארגן פגישה בין זלנסקי ופוטין. קולבה אמר שאוקראינה מוכנה להמשיך במאמצים לעצור את התוקפנות הרוסית.

אדם מתאבל בהלווייתו של החייל האוקראיני איוון סקריפני בלבוב | צילום: reuters

15:39: קנדה הטילה סנקציות על 22 בכירים במשרד ההגנה הבלארוסי בשל התמיכה שהעניקו לפלישה הרוסית לאוקראינה.

14:51: דיווחים ברוסיה מפי שלושה כלי תקשורת שונים: הגנרל רומן גברילוב, סגן מפקד המשמר הלאומי של רוסיה ("רוסגווארדיה"), נעצר על ידי ה-FSB. בשבועות האחרונים רשם המשמר הלאומי אבדות כבדות במלחמה באוקראינה, ועל פי חלק מהדיווחים הוא נעצר בחשד שהדליף מודיעין לאויב.

14:32: גרמניה הודיעה שעד כה קלטה יותר מ-187 אלף פליטים מאוקראינה.

14:11: מספר הילדים ההרוגים מאז תחילת המלחמה עלה ל-108.

מלחמה באוקראינה | צילום: ap

13:58: כוכב הקולנוע ארנולד שוורצנגר מצטרף למאמצי ההסברה ופונה לחבריו ברוסיה: "עליי לומר לכם את האמת".

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

13:57: עד כה חולצו בשלום 130 בני אדם מהריסות התיאטרון בעיר מריופול, שהופצץ אתמול על ידי הרוסים. מאמצי החילוץ נמשכים – ועל פי ההערכות, המקלט שבו שכנו מאות בני אדם מתחת להריסות, לא נפגע בהפצצה.

13:30: מושל מחוז צ'רנייב אמר שהעיר סופגת אבדות כבדות בשל מתקפות הצבא הרוסי. "האויב ממשיך בתקיפות ארטילריה ומתקפות מהאוויר של המרכז האזורי שלנו, תוך הרס של תשתיות אזרחיות. רק אתמול הובאו לחדר המתים בעיר 53 גופות של אזרחינו ההרוגים", אמר.

מלחמה באוקראינה

13:23: חשש שהרוסים בדרך לפלוש לאודסה מהים: תיעוד מחופי עיר הנמל, השלישית בגודלה באוקראינה, מראה היערכות של ספינות מלחמה, ככל הנראה של חיל הים הרוסי, סמוך לחופי העיר. כבר אתמול התחזקה ההערכה כי הרוסים צוברים כלי שיט שעושים דרכם מחצי האי קרים לאודסה – אולי במטרה להשלים את השתלטותם על רצועת החוף הדרומית של אוקראינה.

It appears a number of Russian Black Sea Fleet ships can be seen off the coast of Odesa. https://t.co/Segyabc1xN pic.twitter.com/aLA0Lng7rp — Rob Lee (@RALee85) March 17, 2022

13:20: שרת המסחר של בריטניה אמרה שהם ממשיכים לפעול כל הזמן להבטיח שעוד ועוד מדינות לא "יסייעו לרוסיה לממן את המשך המלחמה שלה". היא התייחסה להימנעות של הודו מגינויה של רוסיה ואמרה כי בריטניה "מאוכזבת מאוד מהעמדה של שותפתה המסחרית החשובה".

12:59: כוחות חילוץ אוקראיניים ממשיכים לחפש אחר ניצולים בתיאטרון בעיר מריופול, שהופצץ אתמול על ידי הרוסים אף שסומן כמקלט לאזרחים, ובהם גם ילדים רבים. כוחות החילוץ מנסים להגיע לאזור המקלט, הנמצא בתחתית ההריסות, וחבר פרלמנט אוקראיני אמר לרשת BBC שהוא מאמין ש"רוב" האנשים שהיו בפנים שרדו.

12:54: מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג: "נאט"ו נחושה למנוע מהמלחמה באוקראינה להסלים עוד יותר. לברית נאט"ו יש אחריות למנוע את ההסלמה הנוספת, זה יהיה אפילו מסוכן יותר ויגרום עוד יותר אבדות, מתים והרס". סטולטנברג אמר את הדברים במהלך פגישה עם קנצלר גרמניה אולף שולץ.

12:45: שר ההגנה הבריטי בן וואלאס אמר כי בריטניה תפרוס מערכת טילים נגד טילים רוסיים בפולין.

12:36: הנשיא זלנסקי כתב: "האמת היא שאין נשק לא-גרעיני שהרוסים לא משתמשים בו נגד אזרחינו. זוהי הקרבה שלהם אלינו, זוהי החברות שלהם עימנו, זו, כפי שאומרים במוסקווה, 'אומה מפוצלת'".

מלחמה באוקראינה | צילום: ap

חייל אוקראיני בקייב | צילום: רויטרס

12:35: קנצלר גרמניה אולף שולץ: "כולם ברוסיה צריכים לדעת שפוטין אחראי למותם של חיילים רוסים באוקראינה".

12:23: היועץ של נשיא אוקראינה התייחס למצב השיחות המו"מ מול רוסיה: "עמדת הנשיא לא השתנתה – יש להכיר בגבולות אוקראינה מ-1991".

12:06: הקרמלין תקף בחריפות את ארה"ב לאחר שהנשיא ג'ו ביידן כינה את פוטין "פושע מלחמה". "זמן רב הפגיזה ארה"ב אזרחים והשתמשה בנשק גרעיני נגד יפן בסוף מלחמת העולם השנייה, אז לנשיא ארה"ב אין זכות להטיף לרוסיה", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב. "פוטין הוא דמות בין-לאומית, מאוד נבונה ותרבותית, כך שההערות של ביידן על היותו 'פושע מלחמה' לא נסלחות".

נשיא אוקראינה זלנסקי נואם בבונדסטאג הגרמני | צילום: רויטרס

בניין מגורים שהופצץ בקייב | צילום: רויטרס

עוד טען פסקוב: "המשלחת שלנו למשא ומתן משקיעה המון מאמצים בשיחות, יותר מאוקראינה". לדבריו, לרוסיה יש דרישות מאוד מסוימות ו"הסכם שיכיל פרמטרים מאוד ברורים יכול לעצור את מה שקורה". דובר הקרמלין גם האשים "חלקים מהתקשורת המערבית" בכך שהם מדווחים "חדשות כזב" על מה שקורה באוקראינה.

פסקוב התייחס לאמירה של פוטין על כך שיש ברוסיה "בוגדים" שצריך לירוק אותם החוצה, ואמר: "הרבה אנשים התגלו כצבועים, ברוסיה אנחנו קוראים להם 'בוגדים'".

11:30: אוקראינה ביקשה מיפן תמונות לוויין באיכות גבוהה שיעזרו לה לעקוב אחר הכוחות הרוסיים, כך דווח בתקשורת היפנית.

10:52: שר ההגנה האוקראיני רזניקוב: "רוסיה משתמשת בבלארוס כמרכז לוגיסטי במלחמה נגד אוקראינה, האיחוד האירופי חייב לסגור את השמיים כדי להגן על אוקראינה".

10:40: משרד החוץ הרוסי: השיחות עם אוקראינה נמשכות באמצעות וידאו. הצדדים דנים בנושאים צבאיים, פוליטיים והומניטריים.

10:21: אתרי האינטרנט של ממשלת רוסיה מתמודדים עם התקפות סייבר חסרות תקדים, ונערכים מאמצים לסנן תעבורת אינטרנט ממדינות זרות – כך מדווחים בכלי התקשורת ברוסיה בהתבסס על משרד הדיגיטל הרוסי.

10:16: הנשיא זלנסקי הכריז בנאום לחברי הבונדסטאג הגרמני כי אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי. "יש חומה באמצע אירופה שחוצצת בין חופש ואי-חופש", אמר זלנסקי, והוסיף: "פוליטיקאים תמיד אומרים 'לעולם לא עוד', אבל אנו רואים שהמילים הללו חסרות כל ערך". לדבריו, חלק מהסנקציות והעזרה הגיעו מאוחר מכדי לעצור את המלחמה.

בית ספר שהופגז בעיר מרפה | צילום: רויטרס

בניין מגורים שהופצץ בקייב | צילום: רויטרס

10:13: שר ההגנה האוקראיני אולכסיי רזניקוב האשים את רוסיה בכך שהיא רוצה להשמיד את אוקראינה: "הקרמלין הוא היטלר של ימינו, החיילים הרוסים מבצעים רצח עם במריופול; פוטין צריך להיות מוכר כפושע מלחמה".

09:54: מושל מחוז צ'רנייב דיווח כי 53 אזרחים נהרגו אתמול בעיר מאש רוסית.

09:40: הצבא הרוסי טוען כי פגע באמצעות טילים מדויקים במחסן נשק בעיר סארני שבצפון-מערב אוקראינה, כך על פי דיווח בתקשורת הרוסית. לפי הדיווח, במקום אוחסנו טילים ותחמושת.

09:35: אוקראינה מצפה לפתיחה של 9 "מסדרונות הומניטריים" לפינוי אזרחים היום, כולל מהעיר הנצורה מריופול, כך אמרה סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק.

09:12: סגן ראש מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, מאשים את מדינות המערב ביחס "לא מוסרי" כלפי רוסיה. לדבריו, "המערב פעל בצורה מגעילה, קרימינלית ובדרך לא מוסרית בנוגע לרוסיה". עוד אמר מדבדב כי "ארה"ב ומדינות החסות שלה לא יכולות להכיל רוסיה חזקה" והדגיש כי "לרוסיה יש את הכוח להעמיד את כל האויבים החצופים שלה במקומם".

08:45: הפלישה הרוסית לאוקראינה נעצרה ברובה בכל החזיתות, כך על פי תסקיר המודיעין הבריטי היומי. עוד מדווחים הבריטים כי בימים האחרונים הרוסים התקדמו באופן מינימלי במערכה היבשתית, האווירית והימית, תוך שהם ממשיכים לסבול מאבדות כבדות. "ההתנגדות האוקראינית נותרה איתנה ומתואמת היטב", נכתב. "הרוב המכריע של שטח אוקראינה, כולל כל הערים המרכזיות, נותר בידיים אוקראיניות".

יומיים לפני שהופצץ: התיאטרון במריופול כשמצדדיו הכיתוב "ילדים" כדי לסמן לטייסים שלא להפציצו | צילום: maxar

התיאטרון במריופול שהופגז | צילום: החדשות 12

08:05: ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן אמר כי בשבוע הבא צפוי להגיע "גל גדול יותר" של פליטים מאוקראינה, אך לא פירט מה הסיבות לכך. על פי דיווח ברויטרס, בשבוע האחרון נרשמה ירידה משמעותית במספר הפליטים האוקראינים שהגיעו להונגריה.

07:45: הצבא האוקראיני טוען כי רוסיה מבצעת התקפות סייבר, משמידה אנטנות רדיו וטלוויזיה ומפיצה מידע מוטעה בין האזרחים האוקראינים כדי לפגוע במסרים שעוברים בין ההנהגה לציבור, כך על פי תסקיר שפורסם הבוקר. "כוחות הכיבוש ממשיכים להפסיד", נכתב בתסקיר. "יש להם בעיות רציניות בהרכבת יחידות קרביות ואבטחתיות. ישנה דמורליזציה בקרב החיילים הרוסים, דבר שמוביל לסירוב של חיילים להשתתף במלחמה".

Russian forces in Okhtyrka, Sumy Oblast with Msta-S howitzers; T-80BV, T-80U, and T-72B3 tanks; BTR-82A; BMP-2 and BMP-3; Rys; Tor TLAR; and other vehicles. https://t.co/9pXeegjGOX pic.twitter.com/GitBOJKHKA — Rob Lee (@RALee85) March 17, 2022

07:01: כלי התקשורת הבלארוסי "נקסטה" מדווח על אדם שנהרג בקייב מפגיעת טיל בבניין. בנוסף, מדווח על 3 נפגעים ועוד 30 בני אדם שפונו מהזירה – כך לפי המשרד למצבי חירום באוקראינה. עוד דווח כי שרפה פרצה במקום בגלל פגיעת הטיל וכי החלק העליון של המבנה קרס חלקית.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

06:20: צבא יפן מדווח שזיהה 4 ספינות מלחמה רוסיות גדולות סמוך לגבולותיה, ששטות לכיוון מערב – אולי לכיוון אירופה.

06:05: לאחר ההחלטה להדיר את רוסיה מאירועי ספורט בינלאומיים שונים, ובהם גם משחקים שהיא הייתה אמורה לארח, סגן ראש ממשלת רוסיה דמיטרי צ'רנישקו הודיע כי 8 מיליון רובל שנחסכו לטובת האירועים הללו, יושקעו בפיתוח הספורט הרוסי.

05:45: שגריר סין באוקראינה שיבח את האחדות האוקראינית והמלחמה שהם משיבים לרוסיה, באמירות שלכאורה סותרות את עמדת הממשל בסין. לדבריו, "סין לעולם לא תתקוף את אוקראינה, אנחנו נעזור – במיוחד בהיבט הכלכלי".

04:20: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה אמר שמה שאוקראינה צריכה ממדינות המערב הוא "נשק וסנקציות – וכל השאר ייעשה על ידינו".

צילום: Reuters

הפגזות בקייב | צילום: רויטרס

03:00: הנשיא זלנסקי אישר שראש עיריית מליטופול שוחרר ממעצר הכוחות הרוסיים וטען כי הקמת "המסדרונות ההומניטריים" אתמול נכשלו מכיוון ש"החיילים הרוסים לא הפסיקו להפגיז ולא הבטיחו ערבויות ביטחוניות". לדבריו, בצ'רנייב הרוסים ירו על אזרחים ש"פשוט עמדו בתור ללחם" והרגו עשרה, ובמריופול הרוסים הפציצו תיאטרון במרכז העיר שהכיל מאות אנשים שהסתתרו בתוכו.

"מאות אנשים תפסו שם מחסה", ציין זלנסקי. "הבניין נהרס, מספר הקורבנות עדיין לא ידוע. הלב שלי נשבר ממה שרוסיה עושה לעמנו, למריופול, לחבל דונייצק". בהמשך דבריו פנה זלנסקי לאזרחי רוסיה: "במה שונה המצור על מריופול מהמצור על לנינגרד במהלך מלחמת העולם השנייה?".

02:25: ארה"ב, בריטניה, צרפת, אלבניה, נורבגיה ואירלנד ביקשו כינוס חירום של מועצת הביטחון של האו"ם בשל ההידרדרות במצב ההומניטרי באוקראינה, כך דיווח הגרדיאן הבריטי. "רוסיה מבצעת פשעי מלחמה ומכוונת לעבר אזרחים", נכתב בחשבון הטוויטר של השגרירות הבריטית לאו"ם. "המלחמה הבלתי חוקית של רוסיה באוקראינה היא איום על כולנו".

02:00: נספח ההגנה של השגרירות הבריטית בוושינגטון טוען כי בעקבות כך שהרוסים נכשלו בהשגת מטרותיהם ולא הצליחו להשיג שליטה במרחב האווירי באוקראינה – הם ככל הנראה משגרים הרבה יותר פגזים וטילים ממה שתכננו. "סביר להניח שרוסיה משתמשת בכלי נשק מיושנים ופחות מדויקים ויעילים מבחינה צבאית – שסביר שייפגעו יותר באזרחים", ציין.

מלחמה באירופה - אוקראינה | צילום: Pavel Dorogoy, AP

משוריין רוסי נשרף, חרקוב, אוקראינה | צילום: ap

01:15: רוסיה "מעמידה פנים שהיא מנהלת משא ומתן" עם אוקראינה, ובמקביל מתנהלת ב"אכזריות מתמשכת", כך האשים שר החוץ הצרפתי ז'אן-איב לה דריאן בראיון לעיתון Le Parisien. "יש רק אירוע חירום אחד – הפסקת אש, הפסקת אש, הפסקת אש", הדגיש שר החוץ. "רק על בסיס זה אתה יכול לנהל משא ומתן, כי אתה לא מנהל משא ומתן עם אקדח צמוד לראשך".

00:00: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בנאום לאומה: "סדרי העדיפויות שלי במשא ומתן ברורים לחלוטין – סוף המלחמה, ערבויות ביטחוניות, ריבונות, החזרת השלמות הטריטוריאלית, ערבויות אמיתיות למדינה שלנו, הגנה אמיתית למדינה.

שני בירנבוים השתתפה בהכנת הידיעה.