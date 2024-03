נאומו של מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, צ׳אק שומר, שבו אמר ש"נתניהו איבד את דרכו", מצטרף לשורה ארוכה של דמויות מפתח במפלגה הדמוקרטית, בראשם נשיא ארה״ב ג׳ו ביידן, שמותחות ביקורת חריפה נגד ישראל והעומד בראשה, רה״מ בנימין נתניהו. חרף הגיבוי והתמיכה ב-7 באוקטובר, הימשכות הלחימה בעזה והתגברות הלחצים הפנימיים, רגע לפני הבחירות בנובמבר, רק מעמיקים את הרקע בין שתי המדינות. כיצד הפכה ישראל מקונצנזוס דו מפלגתי לסדין אדום בקרב רבים?

בשעות הראשונות של ה-7 באוקטובר, כשהחלו להתברר ממדי הטבח בעוטף עזה, כמעט ולא היה נבחר ציבור אמריקני, דמוקרטי או רפובליקני, שלא פרסם הודעת גינוי למעשי הזוועה של חמאס. יתרה מכך, רבים מהם הדגישו בהודעותיהם שלישראל יש את הזכות להגן על עצמה ולמוטט לחלוטין את שלטון חמאס. עם זאת, המצב כיום שונה בתכלית.

ב-5 בנובמבר יתקיימו הבחירות לנשיאות ארה״ב, ועל רקע הפגנות הענק לעצירת המלחמה, שרבים ממשתתפיהן מצביעים בדרך כלל למפלגה הדמוקרטית, דמוקרטים רבים אימצו נימה עוינת וביקורתית מאוד כלפי ישראל. לטענתם, תוצאות המלחמה, שכבר נמשכת למעלה מ-5 חודשים, קשות מדי - אלפי פלסטינים חפים מפשע שנהרגו, כמעט 2 מיליון איש עקורים ברצועה והתפתחות של משבר הומניטרי חמור.

לפי סקר מחודש ינואר של NORC-AP, 62% מבוחרי המפלגה הדמוקרטית אמרו שהתגובה הצבאית של ישראל בעזה ״הלכה רחוק מדי״. זאת, לעומת 33% מבוחרי המפלגה הרפובליקנית שחושבים כך. בנוסף, 46% מהדמוקרטים מסתייגים מהדרך שבה הנשיא ביידן מתנהל במלחמה בין ישראל לחמאס, 45% טוענים שישראל תומכת יותר מדי בישראל ו-44% תומכים בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית הכוללת את שטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה.

למרות שלא סביר שהבוחרים הדמוקרטים שמאוכזבים מהנשיא ביידן ומדיניותו יצביעו בעוד כשבעה חודשים לדונלד טראמפ, החשש של ביידן שמצביעים ערבים ומוסלמיים אמריקניים לא יגיעו כלל להצביע וישארו בבתיהם. במדינת מישיגן, שבה אוכלוסייה מוסלמית גדולה, פתחו פעילים חברתיים בקמפיין ״לנטוש את ביידן״ (“Abandon Biden”) במחאה על תמיכתו של הנשיא בישראל, ובאמפתיה המועטה שגילה כלפי המצב ברצועת עזה.

הקהילה המוסלמית במישיגן הביעה תמיכה בלתי מסויגת בביידן במהלך הבחירות לנשיאות ב-2020. לפי הוושינגטון פוסט, אובדן תמיכתם במספרים גדולים עלול לסבך את סיכויו להיבחר מחדש. לטענתם, "יש לביידן מעט דרכים, אם בכלל, להיבחר לקנדציה שנייה מחדש מבלי לנצח במישיגן״. לפי ראש עיריית דרבורן, עבדאללה חממוד, שצוטט בעיתון, המלחמה בין ישראל לעזה היא הסוגייה ״הראשונה, השנייה והשלישית״ בקרב בוחריו. נבחרי ציבור ערבים אמריקניים, בהם חממוד, סירבו להיפגש עם מנהלת הקמפיין של ביידן שביקרה במדינה ומסרו לה כי הם אינם מעוניינים לדבר עם אנשי ממשל ביידן עד שהנשיא יקרא להפסקת אש.

לפי סקר של מכון המחקר ״זוגבי״ שהוזכר בכתבה בוושינגטון פוסט, התמיכה של ערבים אמריקניים צנחה ל-17% בלבד, בהשוואה ל-59% בבחירות בשנת 2020. מהנתונים עלה כי לשני שלישים מהערבים האמריקניים יש דעה שלילית על התגובה של ביידן במלחמה בין ישראל לחמאס.

בינתיים, הקולות מהשטח מגיעים גם לגבעת הקפיטול. עוד ועוד דמוקרטים מצהירים על תמיכתם בהפסקת אש קבועה. הנאום שנשא הסנאטור שומר, היהודי הבכיר ביותר בממשל האמריקני ותומך ידוע של ישראל, עורר הדים בארה״ב ובישראל אך הוא מבטא את רחשי הלב במפלגה הדמוקרטית. ב-7 באוקטובר אמר שומר שהוא ״יעשה הכל כדי לספק לישראל את כל מה שהיא דורשת״ והחברים של ישראל ״חייבים לעמוד בחוזקה לצידה״. בינואר, הוא כבר הפציר בישראל ״להגביר את מאמציה להגן על חיי פלסטינים חפים מפשע״ ולהכניס עוד סיוע הומניטרי דחוף והכרחי לרצועת עזה.

גם הנשיא ביידן, שתמך באופן בלתי מסויג בישראל בימים הראשונים לאחר השבת השחורה והזהיר את המדינות השכנות לא להתערב במלחמה, החל להפגין סימני אי נוחות מהמדיניות הישראלית. בריאיון שהעניק לרשת MSNBC, הוא העביר ביקורת על התנהלות רה״מ שלדבריו "חייב לשים לב לחיי האזרחים שנהרגים בעזה". ביידן המשיך והתייחס לניהול המלחמה על ידי נתניהו, ואמר שלתפיסתו הוא "יותר פוגע מאשר עוזר לישראל, בכך שהוא גורם לעולם להתנגד למה שישראל מסמלת". הוא גם הדגיש כי "לעולם לא יפסיק את התמיכה הצבאית לישראל", עם זאת הבהיר שגם לו "יש קו אדום". בנוסף, ביידן גיבה את הנאום של שומר ואמר שמדובר ב״נאום טוב״.

בריאיון שהעניקה לפני שבוע סגנית הנשיא, קמלה האריס לרשת CBS, היא הביעה זעזוע מהמצב ברצועת עזה: "זו קטסטרופה אנושית. חייבים לסיים את זה". כשנשאלה אם ישראל מסתכנת בלאבד את התמיכה האמריקנית, האריס אמרה כי "חשוב להבחין בין ממשלת ישראל ובין אזרחיה" ורמזה למעשה שגם במצב שבו ממשל ביידן מאוד לא מרוצה מממשלת נתניהו, תושבי ישראל זכאים לביטחון, וארה"ב ערבה לכך.

"העימות הזה חייב להסתיים בקרוב", הוסיפה האריס. "חייבים לשחרר את החטופים וחייבים להמשיך לספק סיוע הומניטרי לעזה. אנחנו צריכים את פתרון שתי המדינות לשני עמים. הבהרנו מההתחלה, יותר מדי אזרחים בעזה נהרגו, וישראל צריכה לעשות יותר כדי למנוע זאת".

אם לא די בכך, קבוצה של סנאטורים דמוקרטים, דרשו השבוע מהנשיא ביידן להפסיק לספק נשק התקפי לישראל עד שתחדל לטענתם מההגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי לשטח הרצועה. הסנאטור היהודי ברני סנדרס, שמרבה למתוח ביקורת על ישראל, טען במכתב כי ביידן מפר את חוק סיוע החוץ, שאוסר על ארה״ב לתמוך צבאית במדינות שמגבילה הכנסת סיוע הומניטרי. על המכתב חתמו גם הסנאטורים כריס ואן הולן (מרילנד), ג׳ף מרקלי (אורגון), אליזבת וורן (מסצ'וסטס), מיזי ק. הירונו (הוואי), פיטר וולץ' (וורמונט), טינה. סמית' (מינסוטה) ובן ריי לוג'אן (ניו מקסיקו).

