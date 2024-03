סגנית נשיא ארה"ב קמלה האריס אמרה אתמול (שישי) בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי "חשוב להבחין בין ממשלת ישראל ובין אזרחיה". את הדברים אמרה סגנית הנשיא בתשובה לשאלה האם ישראל מסתכנת בלאבד את התמיכה האמריקנית. האריס רמזה למעשה שגם במצב שבו ממשל ביידן מאוד לא מרוצה מממשלת נתניהו, תושבי ישראל זכאים לביטחון, וארה"ב ערבה לכך.

"חשוב לנו להבחין, או לכל הפחות לא לחבר, בין ממשלת ישראל לבין אזרחיה", אמרה האריס במענה לשאלה הזו. "אזרחי ישראל זכאים לביטחון כמו הפלסטינים, באותה מידה. והעבודה שלנו היא לעשות מה שאנחנו חייבים - לעמוד על ביטחון ישראל ואזרחיה, ומצד שני להבטיח עתיד טוב יותר לעזה".

Vice President Kamala Harris talks to CBS News about the Israel-Hamas conflict, President Biden's State of the Union address, the bipartisan TikTok bill, IVF protections and Roe v. Wade.



Watch here: pic.twitter.com/JfUUmFbc2K