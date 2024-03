הנשיא ג'ו ביידן העניק הלילה (בין שבת לראשון) ריאיון בלעדי לחדשות MSNBC, והתייחס בין היתר למלחמה של ישראל נגד חמאס בעזה. ביידן אמנם הבהיר שהוא "לעולם לא יעזוב את ישראל", אבל מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי להשקפתו "הוא עושה טעות בניהול המלחמה ומפנה את העולם נגד ישראל". ביידן נשאל גם על ההזמנה שקיבל לנאום בכנסת וענה שזה משהו שהוא "אולי" צפוי לעשות.

“The defense of Israel is still critical,” President Joe Biden tells Jonathan Capehart. “But there's red lines that if he crosses…cannot have 30,000 more Palestinians dead.” pic.twitter.com/0SAPJySAYS