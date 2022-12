היום החמישי למלחמה באירופה: במקביל להכנות למשא ומתן בין הצדדים בגבול עם בלארוס, יום לא שקט עבר על הערים הגדולות באוקראינה. המשלחת האוקראינית הגיעה היום (שני) לעיר גומל שבבלארוס לתחילת השיחות עם רוסיה. נשיא אוקראינה זלנסקי מקשיח עמדות והמדינה מבקשת: נסיגה רוסית מלאה והצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי. בתוך כך, המגעים המדיניים נעצרו ויתחדשו בהמשך - ובמקביל האו"ם מתכנס לדיון מיוחד בנושא. שר החוץ לפיד הודיע: "ישראל תצטרף ותצביע בעד הגינוי של רוסיה באו"ם". יועץ משרד הפנים האוקראיני: עשרות הרוגים בהפגזות על חרקוב. עדכונים שוטפים.

לפנות בוקר דווח כי פיצוצים נשמעו בבירה קייב ובאזור העיר חרקוב. שר ההגנה הבריטי עקץ את הרוסים ואמר הבוקר לרשת "סקיי ניוז" כי הם "לא עומדים בזמנים שהציבו לפלישה, כוחותיו של פוטין פרוסים באי סדר".

בצל הלחימה, רוסיה נכנסת למשבר כלכלי והריבית הוכפלה. בקרמלין מודים כי "המציאות הכלכלית של רוסיה השתנתה, אך היא לא רואה סיבה לפקפק ביעילותו ובאמינותו של הבנק המרכזי, שהעלה את הריבית ל-20% - בניסיון להגן על הכלכלה מפני סנקציות מערביות חסרות תקדים".

דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר שהנשיא פוטין ייפגש עם כמה גורמים רשמיים במהלך היום, כולל שר האוצר ונגיד הבנק המרכזי בנושא. לדבריו, לרוסיה יש תוכנית להגיב לסנקציות וכעת היא מבצעת אותה.

עד כה שימשה בלארוס את הצבא הרוסי לפלישה ממנה למרחב הבירה קייב. רק אתמול הודיע נשיא אוקראינה זלנסקי כי אינו מעוניין לקיים שיחות על הפסקת האש בבירת המדינה שממנה "עפים טילים" על קייב - ולבסוף סוכם כי השיחות יתקיימו בעיר גומל שבבלארוס, סמוך לגבול עם אוקראינה.

רוסיה במסר למערב בפתח השיחות עם אוקראינה | צילום: AFP

הנשיא ביידן צפוי לקיים אחר הצוהריים עדכון מצב עם בעלי בריתו, מנהיגי ברית המערב, בנוגע להתפתחויות האחרונות בנעשה באוקראינה. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים שכבר הבוקר צפויים כוחות צבא מבלארוס להצטרף ללחימה לצד כוחות הצבא הרוסיים.

בתוך כך, הכלכלה הרוסית מתחילה לגלות סימני משבר - על רקע הסנקציות הרבות שהוטלו עליה בימים האחרונים. שער הרובל ירד הבוקר בכ-30% ביחס לשער הדולר, והבנק המרכזי ברוסיה הודיע רשמית כי ייאסר על זרים למכור ניירות ערך של עסקים ברוסיה. במקביל, בבורסה במוסקווה הודיעו כי תידחה פתיחת יום המסחר - לפחות עד השעה 15:00.

צבא אוקראינה התייחס למלחמה וטען כי "אתמול היה יום קשה". לדברי הצבא, "החיילים הרוסיים ממשיכים להפגיז כמעט לכל הכיוונים". בהמשך לכך דווח כי ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי והבטיח לו כי בריטניה תעשה הכול כדי להעניק סיוע הגנתי ממנה ומיתר מדינות המערב. זלנסקי השיב כי "24 השעות הקרובות הן קריטיות".

מוקדם יותר הערב (שני), התקיים דיון חירום באו״ם בהמשך למלחמה שהחלה לאחר פלישת הרוסים. מזכ״ל האו״ם, אנטוניו גוטרש, אמר בעצרת כי: ״הלחימה חייבת להיפסק״, וש״הרג ילדים ואזרחים זהו מצב בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין״. כשעה וחצי בערך לאחר תחילת העצרת, דווח על אזעקות ופיצוצים חזקים בקייב.

20:55: האזעקות בקייב לא נפסקות, ברוסיה עונים על הסנקציות של האיחוד האירופי: "נגיב בעוצמה".

20:00: שגריר ישראל באוקראינה: ״אזרח ישראלי שנמלט מאוקראינה נהרג מירי ליד קייב בזמן שהיה בדרך למולדובה".

19:42: שגרירות ארצות הברית בישראל הוארה בצבעי דגל אוקראינה לאות סולידריות.

19:34: רוסיה וקבוצותיה הורחקו מכל פעילות באופ״א ופיפ״א. המשמעות: קבוצות רוסיות לא ישחקו במפעלים האירופאים, והנבחרת לא תשתתף במונדיאל.

18:45: דיווחים באוקראינה - אזעקות ופיצוצים נשמעו בבירה קייב.

18:00: השיחות המדיניות בין אוקראינה לרוסיה נעצרו ויתחדשו בהמשך. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מקשיח עמדות: דורש נסיגה רוסית מלאה ופנה בבקשה רשמית כי אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי.

17:11: מזכ״ל האו״ם בדיון החירום: "הלחימה באוקראינה חייבת להיפסק, ההתפתחות מצמררת". על המתיחות הגרעינית אמר כי ״עצם הרעיון הוא פשוט בלתי נתפס, שום דבר לא יכול להצדיק שימוש בנשק גרעיני".

17:00: החל מושב החירום של העצרת הכללית של האו״ם בנושא אוקראינה. זמן קצר לפני העצרת שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן הביע תמיכה בחברו, שגריר אוקראינה באו"ם, סרגיי קיסליציה.

15:49: פוטין מתמודד עם התנגדות קשה מהצפוי באוקראינה וממנה. על פי כתבי ה-CNN: "חמישה ימים לאחר הפלישה של רוסיה לאוקראינה, נראה שהדברים לא התנהלו בדיוק לפי התכנון של הנשיא פוטין עד כה".

15:30: יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו בהתייחסות ראשונה למלחמה באירופה בפתח ישיבת סיעת הליכוד: "אלה ימים רגישים ומורכבים בזירה העולמית. בימים כאלה ראוי לנקוט במשנה זהירות. לצערי אנחנו שומעים בימים האחרונים יותר מדיי התבטאויות מיותרות ויותר מדיי תחזיות כוזבות. אני קורא לממשלה לנהוג באחריות. לדבר פחות על מה שלא צריך לדבר בו ולעסוק הרבה יותר באיום הקיומי באמת לביטחוננו, וזה כמובן החזרה של אירן בזמן הקרוב להסכם הגרעין המסוכן".

15:06: רוסיה הודיעה שתאסור על כניסת טיסות לשטחה מ-36 מדינות, ביניהן צרפת גרמניה ספרד וארצות הברית.

15:00: ארה"ב הודיעה: מפסיקים את הפעילות הדיפלומטית בבלארוס ומפנים בני משפחה ודיפלומטים לא חיוניים ממוסקווה. ההחלטה הגיעה בעקבות דיווחים שנשיא בלארוס לוקשנקו החליט לשלוח חיילים להילחם לצד רוסיה, במשרד החוץ האמריני טוענים כי קיים חשש לשלום הדיפלומטים.

14:48: אחרי שספג סנקציות נרחבות, נשיא רוסיה פוטין אמר כי "מדינות המערב הן אימפריה של שקרים".

14:42: האיחוד האירופי הזהיר כי בלארוס עלולה להתחיל להציב בשטחה נשק גרעיני רוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות AFP. ראש מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בורל, אמר: "אנחנו יודעים מה המשמעות של בלארוס להיות גרעינית. זה אומר שרוסיה תשים נשק גרעיני בבלארוס וזה מסוכן מאוד".

14:28: משרד האוצר האמריקני הודיע כי ארצות הברית מנעה מאמריקנים אפשרות לעשות עסקאות הקשורות לבנק המרכזי של רוסיה. כמו כן, נמסר כי הוטלו סנקציות על קרן הון ריבונית רוסית מרכזית. עוד נמסר כי הסנקציות מכוונות גם לקרן העושר הלאומית של רוסיה ומשרד האוצר שלה.

14:21: בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, אופ"א צפויה להודיע כי ספרטק מוסקווה תודח מידית מהליגה האירופית ויריבתה בשמינית הגמר, רד בול לייפציג, תעפיל לרבע הגמר.

14:10: שר החוץ הבלארוסי ולדימיר מאקי בירך את המשלחות מאוקראינה ורוסיה לשיחות, והבטיח לצירים שהם יכולים להרגיש "בטוחים לחלוטין". "חברים יקרים, נשיא בלארוס ביקש ממני לקבל את פניכם ולספק הכל עבור עבודתכם, כפי שסוכם עם הנשיא זלנסקי והנשיא פוטין", אמר. "אתם יכולים להרגיש בטוח לחלוטין כאן. זו החובה שלנו".

13:57: כפי שהתבקשו, שר ההגנה שויגו דיווח לנשיא פוטין שכוחות ההרתעה הגרעיניים, לרבות הצוללות והצי הצפוני והפסיפי, הועמדו בכוננות.

13:49: חברת צ’ק פוינט: בימים האחרונים נצפתה עלייה של 196% במספר התקיפות על מטרות ממשלתיות וצבאיות באוקראינה. במקביל, ניתן לראות עלייה של 4% בתקיפות על חברות וארגונים ברוסיה. במרבית העולם נצפתה ירידה בהיקף התקיפות בסופ"ש האחרון.

13:41: הדוברת של האוליגרך והבעלים של קבוצת הכדורגל צ'לסי רומן אברמוביץ' מסרה: אברמוביץ' מנסה לתווך בין אוקראינה לרוסיה כדי להשיג פתרון ללחימה. על פי הדוברת, הוא נקרא כדי לתמוך בפתרון דיפלומטי.

13:35: יועץ משרד הפנים של אוקראינה מסר כי ישנם עשרות הרוגים בהפגזות על העיר חרקוב.

האוליגרך הרוסי והבעלים של קבוצת הכדורגל צ'לסי רומן אברמוביץ' | צילום: SKY NEWS

13:20: אתר סוכנות הידיעות TASS נפרץ בידי אנונימוס. בעמוד הראשי מופיעה קריאה לאזרחי רוסיה "להפסיק את הטירלול הזה". "אזרחים יקרים, אנו מפצירים בכם להפסיק את הטירוף הזה, אל תשלחו את בניכם ובעליכם למוות בטוח", נכתב.

13:17: השר לפיד מוסיף כי "מאוקראינה יצאו כבר 4,000 ישראלים בסיוע משרד החוץ, אבל יש שם 180,000 זכאי חוק השבות. נעשה הכול כדי לא להשאיר אף ישראלי ואף יהודי מאחור".

13:11: שר החוץ לפיד בתדרוך כתבים: "זה היום החמישי של המלחמה באוקראינה. ישראל תצטרף היום ותצביע בעד ההחלטה לגנות את רוסיה בעצרת הכללית של האו"ם. ישראל תהיה חלק ממאמץ הסיוע העולמי לתושבי אוקראינה. זו חובתנו הערכית והמוסרית".

צילום: רויטרס

12:37: הדיון בעצרת הכללית של האו"ם בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ייחל בשעה 17:00.

12:30: אזעקות נשמעות בקייב.

12:23: סקר באוקראינה מצביע על 90% תמיכה בנשיא זלנסקי.

12:05: דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב מאשים: "קבוצות לאומניות אוקראיניות משתמשות באוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי - זה פשע שלא מתקבל על הדעת".

12:03: הקרמלין מודה: "המציאות הכלכלית של רוסיה השתנתה". פוטין ייפגש עם כמה גורמים רשמיים במהלך היום, כולל שר האוצר ונגיד הבנק המרכזי בנושא.

11:57: דובר צבא רוסיה: תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'ניה (הגדולה באירופה עם 6 כורים גרעיניים) מאובטחת היטב ופועלת כסדרה.

11:30: ייתכנו עיכובים במערכת הדואר ברוסיה בשל סגירת המרחב האווירי למטוסים רוסיים. חלק מהמשלוחים ייעשו מעתה בדרכים יבשתיות. #Kharkiv: Rocket and artillery shelling near the region "Equator" pic.twitter.com/PzpRNtAEfS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

11:27: דיווח ב-CNN: ביידן ישוחח עם מנהיגים מהעולם כדי להמשיך בתיאום התגובה לנוכח המצב באוקראינה. על פי הדיווח, הוארכה תקופת שירותם של יותר מ-4000 חיילים אמריקנים המוצבים באוקראינה.

11:26: זלנסקי פונה לאיחוד האירופי ודורש לצרף את אוקראינה מיד לאיחוד בפרוצדורה מיוחדת.

11:24: רקטה תועדה באמצע כביש בחרקוב.

It appears a Smerch MLRS rocket booster section landed in the road in Kharkiv. https://t.co/IcpPn6IvJM pic.twitter.com/tgeJtiV1MK — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

11:16: נשיא המועצה האירופית שארל מישל אמר כי המועצה תקיים דיון על הפיכת אוקראינה לחברה באיחוד האירופי.

10:45: המשלחת האוקראינית הגיעה לשיחות עם רוסיה בבלארוס.

Talks to begin any minute. On video, Ukrainian delegation including MP and advisers to Zelensky arriving to border area for the meetup. pic.twitter.com/6UrOSO7S08 — Christo Grozev (@christogrozev) February 28, 2022

10:26: השיחות בין רוסיה לאוקראינה על הגבול עם בלארוס צפויות להתחיל בקרוב - רוסיה מעוניינת להגיע להסכם ש"יעמוד באינטרסים של שני הצדדים". באוקראינה הסכימו לשיחות עם רוסיה "ללא תנאים מוקדמים", על אף שהנשיא זלנסקי לא מאמין בסיכויי ההצלחה של השיחות.

10:35: שירותי הביטחון הפדרלי ברוסיה מזהירים: מאסר של עד 20 שנה יוטל על מי שיאסוף מידע עבור המודיעין האוקראיני.

10:10: נשיא המועצה האירופית: האפשרות לצרף את אוקראינה לאיחוד האירופי - תעלה לדיון.

09:42: אוקראינה מכחישה את הדיווח שלפיו רוסיה השתלטה על המפעל הגרעיני זפוריז'ה.

09:34: משרד ההגנה הרוסי דיווח כי כוחות רוסיים השתלטו על הערים ברדיאנסק ואנרהודאר שבדרום מזרח אוקראינה, כמו גם על האזור סביב תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה. עם זאת, נמסר כי פעילות המפעל נמשכת כרגיל.

09:09: שר התרבות של רוסיה ולדימיר מדינסקי ומר כי המשלחת האוקראינית תגיע למשא ומתן בעוד שעה וחצי-שעתיים.

09:05: ראש עיריית אוחטירקה, שנמצאת במחוז סומי בצפון מזרח אוקראינה, במסר לתושבים: עוצר מ017:30 עד 07:00 בבוקר.

08:50: בעקבות הסנקציות והפגיעה במצב הכלכלי: הבנק המרכזי ברוסיה העלה את הריבית ב-20%.

צילום: getty images

08:37: אזעקה בקייב.

07:35: דיווח בטיימס הבריטי: 400 חברי קבוצת "כח וגנר" פועלים בקייב עם פקודות מהקרמלין, במטרה להתנקש בזלנסקי ולסייע למוסקווה להשתלט על קייב.

07:00: במוסקווה מודיעים: פתיחת יום המסחר בבורסה המקומית תיפתח באיחור. לא יתקיים מסחר לפחות עד השעה 15:00.

כוחות אוקראינים סורקים אזור שספג תקיפה אווירית בקייב | צילום: AP ASSOCIATED PRESS

06:52: הבנק המרכזי ברוסיה אוסר על זרים למכור ניירות ערך רוסיים

05:16: לאחר הטלת הסנקציות נגד רוסיה, הרובל נופל בשיעור של כ-30%.

05:07: העיתון וושינגטון פוסט מצטט בכירי מודיעין אמריקנים: בלארוס צפויה להצטרף למלחמה לצד רוסיה עוד היום.

05:00: משרד התחבורה הקנדי מאשר: טיסה של חברת אירופלוט הרוסית הפרה את הסנקציות וחדרה למרחב האווירי שלנו.

(1/2) We are aware that Aeroflot flight 111 violated the prohibition put in place earlier today on Russian flights using Canadian airspace. — Transport Canada (@Transport_gc) February 28, 2022

04:46: אזעקה נשמעה בצ'רניגוב.

04:44: על רקע הסנקציות האירופיות על ענף התעופה, נרשמה ירידה בהזמנות הטיולים של התיירים הרוסים.

04:12: דיווחים באוקראינה: פיצוצים נשמעו בבירה קייב ובאזור העיר חרקוב.

03:20: גוגל מאשרת: למען הבטיחות של הקהילות המקומיות - השבתנו זמנית את נתוני הלייב ביישומון המפות באוקראינה.

02:04: זלנסקי משיב לג'ונסון: "24 השעות הקרובות הן קריטיות".

הפגנה בעד אוקראינה ברוסיה | צילום: רויטרס

01:39: ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, לנשיא אוקראינה זלנסקי: נעשה הכול כדי להבטיח סיוע הגנתי מבריטניה ומבעלות הברית.

00:40: צבא אוקראינה: "אתמול היה 'יום קשה' עבור הכוחות שמגינים על המדינה - החיילים הרוסיים ממשיכים להפגיז כמעט לכל הכיוונים"

