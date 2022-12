מלחמת אוקראינה-רוסיה: בעוד שבאוקראינה טוענים שהשיחות עם רוסיה החלו, באיחוד האירופי הודיעו הערב (ראשון) על סנקציות נוספות נגד רוסיה. כחלק מהסנקציות, האיחוד מקים רשימה שחורה של אוליגרכים ופוליטיקאים שמקורבים לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. במקביל לשיחות, אזעקות בקייב ולבוב. בכיר אמריקני העריך: "רוסיה לא כבשה אף עיר מרכזית עדיין". אירופה סגרה את השמיים למטוסים רוסיים: "גם של אוליגרכים". תמונות לווין חשפו - כוחות קרקע רוסיים רבים עושים את דרכם לכיוון קייב, ונמצאים כ-60 ק"מ מהבירה. ראש עיריית קייב: "הלילה שוב הולך להיות קשה, אנחנו מוקפים".

אזעקות נשמעו בקייב ומשרד ההגנה הרוסי טען שכוחות הצבא הרוסי מכתרים שתי ערים בדרום אוקראינה. במקביל, ארה"ב והאיחוד האירופי החריפו את הסנקציות על רוסיה ויחסמו אותה חלקית ממערכת התשלומים העולמית SWIFT. נשיא אוקראינה זלנסקי גם הודיע שארצו פנתה לבית הדין הבין-לאומי לצדק (ICJ) בבקשה להורות בדחיפות לרוסיה להפסיק את הפעילות הצבאית, ושהוא מעריך שההליך המשפטי יחל בשבוע הבא. כמה מדינות באירופה הודיעו היום שיסגרו את המרחב האווירי שלהן לטיסות רוסיות – בהן איטליה, גרמניה, הולנד, בלגיה, דנמרק וצרפת.

ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע ששוחח היום עם פוטין, ובכלי התקשורת הרוסים דיווחו זמן קצר לאחר מכן שישראל הציעה לתווך בין רוסיה לבין אוקראינה. גורם מדיני ישראלי הסביר שפוטין ציין שהוא נכון למשא ומתן, ובהקשר זה בנט ענה שישראל מוכנה לסייע ככל שתתבקש ביישוב המשבר ובקירוב הצדדים, "נוכח מעמדה המיוחד אשר מאפשר לה להשיג אוזן קשבת מכולם". עוד הוסיף הגורם כי בנט הביע בשיחה עם פוטין את דאגתו מהמצב באוקראינה ומהאפשרות שהלחימה תחריף ותביא לנזק הומניטארי רב, וששני המנהיגים סיכמו לשמור על קשר רציף בין רוסיה וישראל.

פיצוצים עזים האירו הלילה את שמי קייב וילד בן 6 וכמה בני אדם נוספים נהרגו מירי כבד ברובע המערבי של הבירה. בתקרית אחרת, שירותי החירום של אוקראינה מסרו כי בניין מגורים בן תשע קומות בעיר חרקוב נפגע מ"תותחי אויב" וכתוצאה מכך אישה אחת נהרגה. שני הדי פיצוצים גדולים נשמעו לפנות בוקר סביב ואסילקיב שמדרום-מערב לקייב, עיר עם שדה תעופה צבאי גדול ומכלי דלק מרובים. זמן קצר לאחר מכן, דווח על שרפה שמשתוללת במחסן נפט בבסיס חיל האוויר בעיר.

22:19: דיווחים על פגיעה בשדה תעופה של העיר זפוריז'יה.

22:18: שגרירת ארה"ב לאו"ם, לינדה תומס-גרינפילד, הפצירה ברוסיה להפחית רטוריקה מסוכנת בנוגע לנשק גרעיני. "זהו עוד צעד של הסלמה וצעד מיותר שמאיים על כולנו", אמרה בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם.

22:17: ממשלת בריטניה הודיעה כי תשלח לאוקראינה סיוע הומניטרי נוסף בסך 53 מיליון דולר. ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון אמר: "בריטניה לא תפנה עורף בשעת הצורך של אוקראינה. אנו מספקים את כל התמיכה הכלכלית והצבאית שאנו יכולים כדי לעזור לאותם אוקראינים המסכנים הכול כדי להגן על ארצם".

22:05: ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון אמר שהצעד של פוטין של רוסיה להציב את כוחות ההרתעה הגרעיניים של רוסיה בכוננות גבוהה היה "הסחת דעת ממה שקורה באוקראינה".

22:00: סוכנות הידיעות הרוסית טאסס: "המשא ומתן בין רוסיה לבין אוקראינה שתוכנן להיערך בבלארוס, לא יחל בשעות הקרובות".

21:52: משרד הבריאות של אוקראינה מפרסם: 352 הורגים, מתוכם 14 ילדים, מתחילת הלחימה. פצועים: 1,686 אנשים, מתוכם 116 ילדים.

21:51: בורל הוסיף כי "רוסים שיאפשרו את הפלישה יצטרכו לשלם מחיר גבוה על מעשיהם. פוטין לא רק רוצה לכבוש את החלל אלא גם את המוח של האנשים. רוסיה מעבירה את מסע הדיסאינפורמציה לתעמולת מלחמה מלאה".

21:51: ראש מדיניות החוץ באיחוד האירופי, ג'וזף בורל, אמר ששרי החוץ של האיחוד הסכימו לרשימה שחורה של אוליגרים רוסים ודמויות פוליטיות עם תפקידי מפתח אצל פוטין. הוא הוסיף כי פולין הציעה לשמש כמרכז לוגיסטי להובלת נשק לאוקראינה, וכי האיחוד אישר אמצעים משתקים לשווקים הפיננסיים ברוסיה.

21:48: בית הדין הבין-לאומי לצדק מסר כי אוקראינה פתחה בהליכים נגד רוסיה. עוד נמסר כי קייב ביקשה להורות על צעדים זמניים נגד הרוסים. "התביעה באוקראינה אומרת שלרוסיה אין בסיס חוקי לפעולה צבאית", נכתב.

21:39: ראש עיריית קייב ולודימר קליצ'קו: "הלילה שוב הולך להיות קשה. מבקש מתושבי קייב לישון במקלטים".

21:26: חברת השליחויות פדקס הודיעה כי לא תבצע משלוחים בתוך רוסיה ולא תיקח משלוחים מתוך המדינה לבחוץ עד להודעה חדשה.

21:17: תמונות לווין מראות - כוחות קרקע רוסיים רבים עושים את דרכם לכיוון קייב, כ-60 ק"מ מהבירה. על פי התמונות, אורכה של השיירה כ-5 ק"מ והיא כוללת דלק וטנקים.

21:03: דיווח בניו יורק טיימס: פיפ"א תודיע שנבחרת רוסיה תוכל לשחק בפלייאוף על העלייה למונדיאל אבל לא על אדמתה וללא ההמנון והדגל.

20:47: הנשיא זלנסקי צייץ: "אוקראינה תקבל 3,000 מקלעים ו-200 משגרי רימונים נגד טנקים מבלגיה".

20:40: ראש ממשלת איטליה מריו דראגי: איטליה נתנה את תמיכתה המלאה לסנקציות שהכריזו עליהן באיחוד האירופי נגד רוסיה בשל הפלישה לאוקראינה.

20:04: ארצות הברית קוראת לסין לגנות את הפלישה של רוסיה לאוקראינה.‏ "זה לא הזמן לעמוד בצד", אמרה דוברת הבית הלבן. "זה הזמן להיות קולניים ולגנות את פעולות הנשיא פוטין ורוסיה הפולשים למדינה ריבונית".

19:56: הנהלת האיחוד האירופי אמרה כי אירופה מתמודדת עם המשבר ההומניטרי הגדול ביותר שלה מזה שנים רבות בעקבות מלחמה אוקראינה-רוסיה. עוד נמסר כי מספר האוקראינים שנעקרו מבתיהם עשוי להיות יותר מ-7 מיליון.

19:52: גם ראשת ממשלת דנמרק, מדה פרדריקסן, הודיעה על סיוע לאוקראינה, 2,700 כלים נגד טנקים ישלחו לקייב.

19:50: אזעקות בקייב, במחוז צ'רקסי, במחוז טרנופול ובלבוב.

19:47: אקו מוסקבה פרסמו את מפת הטיסות לאחר סגירת השמיים של אירופה למטוסים רוסיים:

19:34: ישיבת הקבינט המדיני ביטחוני נמשכת כבר למעלה משעה: השרים דנים גם בניסיונות לחלץ ישראלים וגם בתוכנית להמשך במידה והמלחמה תתפשט לאזורים נוספים. לדיון התבקשו להגיע גם שר התפוצות נחמן שי ושרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה.

19:34: אזעקה בלבוב.

19:33: מנכ"ל BP מתפטר מדירקטוריון רוסנפט. "מזועזעים מהמצב, נסייע ככל הניתן לעובדים שלנו באזור".

19:30: ענקית הנפט והגז BP תיפטר מהאחזקות שלה בחברת הנפט הרוסית ROSNEFT - ותמחק כתוצאה מכך הפרשה לחובות של 25 מיליארד דולר.

19:21: שר החוץ האוקראיני מסר כי הוא קיים פגישה עם מנהיגי G7. הוא הוסיף כי הם דיברו על סנקציות כואבות חדשות לעצירת המלחמה.

19:20: שר הבריאות של אוקראינה: מתחילת ההתקפה הרוסית, נהרגו 16 ילדים.

19:19: דיפולמטים מסרו כי מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס מחר לישיבה בנושא אוקראינה.

19:16: אזעקות בקייב.

19:14: ראשת ממשלת שוודיה, מגדלנה אנדרסון, אמרה ששוודיה תשלח סיוע "מקיף" לכוחות הצבאיים של אוקראינה. היא הוסיפה כי הסיוע יכלול 5,000 כלי נשק נגד טנקים.

19:05: סוכנות הידיעות הרוסית ריה מדווחת: צבא אוקראינה ירה אתמול לעבר יחידה צבאית רוסית משטח אוקראינה סמוך לכפר "דולז'נסקאיה" שבקרסנודאר (רוסיה) והרס שתי תחנות מכ"ם ניידות. שלושה חיילים רוסיים נפצעו.

18:57: אזעקות באודסה, תושבים מדווחים על פיצוצים שנשמעים בעיר.

18:47: משרד ההגנה הרוסי מעדכן: "פגענו עד כה ב-106 מטרות צבאיות באוקראינה, מספר חיילים נלקחו לשבי באוקראינה".

18:46: ראש הממשלה נפתלי בנט: "מטוס ובו 100 טון של ציוד הומניטרי יגיע ביומיים הקרובים לאוקראינה מישראל. זוהי הרוח והמסורת שלנו כעם, תמיד להושיט יד ולסייע בעת צרה. במקביל, משרד החוץ ועובדיו עושים לילות כימים על מנת לסייע לישראלים שנמצאים בגבול ורוצים לצאת משם הביתה. בשם אזרחי ישראל, אני מביע תקווה שהסכסוך הזה ייפתר במהרה ושהמלחמה הזו לא תתפתח עוד יותר".

18:44: שגרירות רוסיה בישראל: "מקווים שישראל תבין את המניעים שלנו, התיאום הביטחוני בנושא סוריה יימשך".

18:42: נציבת האיחוד האירופי מוסיפה: מרחיבים את הסנצקציות גם ל"מכונת המדיה" של הקרמלין, רשתות RT וספוטניק, שלא יורשו עוד "להפיץ שקרים ולזרוע חילוקי דעות בין חברות האיחוד הארופי".

18:40: ירי אזהרה לעבר עיתונאים ישראלים בקייב - אין נפגעים. בתאגיד השידור הציבורי כאן מסרו: בתקרית שהתרחשה כעת במרכז העיר קייב בעת שיצא שליח כאן חדשות לדווח, עצרו לידו שוטרים מקומיים שלא זיהו שמדובר בעיתונאי ישראלי וירו לידו באוויר כאות אזהרה.

18:36: נציבת האיחוד: "בפעם הראשונה בהיסטוריה - האיחוד האירופי יממן רכישה של נשק וציוד למדינה שנמצאת תחת התקפה".

18:36: נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין: נסגור את המרחב האווירי למטוסים של חברות תעופה רוסיות, ונדון בסגירה לכל המטוסים שבבעלות רוסית, שרשומים ברוסיה או שנמצאים בשליטה רוסית לרבות מטוסים פרטיים של אוליגרכים. המטוסים לא יוכלו להמריא לנחות או לטוס מעל האיחוד האירופי. נגייס כל מאמץ וכל אירו לתמוךל במדינות במזרח האיחוד ולטפל בפליטים.

18:32: היועץ לשר הפנים האוקראיני מעדכן כי טילי איסקנדר ששוגרו מבלארוס נפגעו בנמל התעופה ז'יטומיר.

18:30: שרת הפנים איילת שקד: "החלטתי לאפשר לתיירים מאוקראינה השוהים בישראל כדין ומעוניינים להאריך כרגע את שהותם לקבל הארכה של חודשיים, בתקווה כי המצב באוקראינה יחזור לסדרו בהקדם. אין צורך להגיע ללשכות, זה יקרה באופן גורף".

18:22: אזעקות נשמעו בקייב.

18:10: לקראת השיחות עם מוסקווה, נשיא אוקראינה זלנסקי: השיחות עם מנהיג בלארוס לוקשנקו היו מאוד ענייניות. הוא הוסיף שבלארוס הבטיחה שחיילים שלה לא יכנסו לאוקראינה בזמן השיחות. עוד אמר כי "אני לא מאמין שהשיחות יניבו תוצאות אבל שינסו. כולנו צריכים לפעול באופן פרגמטי כדי להגיע ליעד שלנו. המטרה שלנו היא שלמות טריטוריאלית".

17:56: משרד החוץ של פורטוגל הודיע: סוגרים את המרחב האווירי למטוסים רוסיים.

17:47: בזמן השיחות בין קייב למוסקווה בבלארוס, היועץ לשר הפנים האוקראיני טוען: טילי איסקנדר שוגרו מבלארוס לאוקראינה.

17:43: הבכיר האמריקני לרויטרס: "הלחימה בקייב היא ברמה נמוכה, ההתקדמות הואטה על ידי אוקראינה ועל ידי מחסור בדלק ובעיות קיום. ארה"ב מעריכה שרוסיה תתגבר על האתגרים האלה ותלמד מהקשיים".

17:39: ערוץ הטלויזיה האוקראיני "דום" מדווח: שר הדיגיטל של אוקראינה מיכאיל פיודרוב ביקש לחסום את הגישה של המשתמשים הרוסים לפייסבוק, אינסטגרם וטוויטר.

17:38: מייסד טלגרם, פאבל דורוב, אמר כי אפליקציית ההודעות תשקול הגבלת חלקית או מלאה של כמה מערוצי הטלגרם אם המצב באוקראינה ידרדר. הוא הוסיף כי ערוצי טלגרם הופכים יותר ויותר למקור מידע לא מאומת, וכי הוא לא מעוניין שטלגרם ישמש ככלי להעמקת קנפליקטים.

17:29: משרד החוץ האוקראיני מאשר את הדיווח שמטוס התובלה הגדול בעולם אנטונוב AN-225 נהרס לאחר הפצצה רוסית על שדה התעופה הוסטומל. מדובר בדגם ייחודי שיש אחד כמותו בעולם.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8