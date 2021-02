כשנתיים לאחר שטראמפ הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן, מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן התנער הלילה (בין שני לשלישי) ממדיניות הממשל הקודם. בריאיון ל-CNN הבהיר בלינקן כי "הגולן חשוב מאוד לביטחון ישראל כל עוד אסד שולט בסוריה", אך כאשר המצב בסוריה ישתנה - השאלות המשפטיות בנוגע לשטח ייבדקו. לגבי השיחה שטרם התקיימה בין ביידן לנתניהו: "אני בטוח שייתאפשר להם לדבר בעתיד הקרוב".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

כחלק מריאיון שנערך על ידי העיתונאי וולף בליצר, נשאל המזכיר האמריקני לגבי ההכרה התקדימית של ממשל טראמפ בריבונותה של ישראל ברמת הגולן. "כששמים בצד את העניין החוקי, כעניין מעשי - הגולן חשוב מאוד לביטחון ישראל כל עוד אסד שולט בסוריה והנוכחות האירנית בסוריה נמשכת. שאלות משפטיות הן עניין אחר - ואם המצב בסוריה ישתנה - נבדוק אותן, אך אנחנו לא קרובים לשינוי בסוריה", הבהיר בלינקן כשהוא מצד אחד תומך בביטחון ישראל אך מצד שני מאותת כי זו הסיבה שלשמה רמת הגולן בשליטת המדינה.

הוא הוסיף כי ממשלת נשיא סוריה בשאר אל-אסד וכן נוכחותן של מיליציות הנתמכות על ידי אירן ואסד מהוות "איום ביטחוני משמעותי" על ישראל. יש לציין כי יועציו של הנשיא האמריקני ביידן אמרו בעבר שלא ייסוג מההכרה האמריקנית בריבונות ישראל בגולן. ישראל השיגה שליטה ברמת הגולן במלחמת ששת הימים ב-1967 וכעבור 14 שנים הכריזה ממשלת בגין על ריבונות שלא זכתה להכרה בינלאומית - עד להחלטת טראמפ במרץ 2019.

Secy. of State Antony Blinken on whether the US will continue to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights: "Leaving aside the legalities of that question, as a practical matter, the Golan is very important to Israel's security as long as Assad is in power in Syria" pic.twitter.com/yHQBr7FvgP