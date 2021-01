"חשש מהסתה לאלימות": בצעד חסר תקדים, הרשת החברתית טוויטר החליטה הלילה (בין שישי לשבת) להשהות לצמיתות את חשבונו הפרטי של נשיא ארה"ב היוצא דונאלד טראמפ. החשבון, אחריו עקבו כ-90 מיליון בני אדם, נסגר יומיים לאחר הפריצה של תומכיו לבניין הקפיטול בוושינגטון. הסיבה לסגירה - חשש מהמשך הסתה ב-11 הימים שנותרו לו בתפקיד. טראמפ הגיב מהחשבון הרשמי של הנשיא אך גם ציוצים אלה נמחקו. קודם לכן הודיעה יו"ר בית הנבחרים לוועדה המחוקקת - תתכוננו לצעד הבא בעניין הדחת טראמפ.

כשעתיים לאחר חסימת חשבונו, הגיב טראמפ דרך המשתמש הרשמי של נשיא ארה"ב לו 33.4 מיליון עוקבים. "אנחנו לא נושתק!", כתב הנשיא והוסיף: "נדאג לבניית פלטפורמה משלנו בעתיד הקרוב", במהירות רבה מחקו בטוויטר גם את הציוצים הללו. עוד נכתב: "חופש הביטוי לא מעניין את טוויטר". כעבור שעה נוספת, בשל הפרת חוקי טוויטר נחסם גם החשבון שהיה אחראי על ניהול קמפיין הבחירות של טראמפ לנשיאות - "TEAMTRUMP@".

ההתפתחוית המסעירות מגיעות יומיים לאחר נאום טראמפ בגבעת הקפיטול, שם הנשיא חזר על טענותיו כי הבחירות נגנבו ואף קרא לסגנו מייק פנס להקשות על ההליך הסמלי של אישור תוצאות הבחירות. כשהתחיל הדיון בקונגרס פרצו המהומות על ידי תומכי טראמפ שמטרתם הייתה לפגום בהליך החלפת הממשל שעתיד להסתיים ב-20 בינואר. בתגובה למהומות, העלה טראמפ סרטון בו קרא לתומכיו "ללכת הביתה בשלום" אך גם הזכיר כי "הבחירות נגנבו". טוויטר חסמה את הסרטון וציינה כי הוא "עלול להכיל מידע שקרי".

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y