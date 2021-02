בדרך למשפט ההדחה בסנאט שיחל היום (שלישי) - חקירה נוספת נפתחה בעניינו של טראמפ. בעקבות ההקלטות שחשפו את ניסיונות הנשיא לשעבר לשנות לכאורה את תוצאות הבחירות בג'ורג'יה, במשרד מזכיר מדינת ג'ורג'יה הכריזו במהלך הלילה שנפתחה חקירה בנוגע ל"מאמציו של טראמפ לגרום לשינוי בתוצאות הבחירות לנשיאות". בהקלטות נשמע הנשיא לשעבר דורש מהמזכיר בראד רפנספרגר "לבחון מחדש את התוצאות עם אנשים שרוצים למצוא תשובות".

"אני רק רוצה למצוא 11,780 קולות, שזה קול אחד יותר ממה שיש לנו, כי ניצחנו במדינה הזאת", אמר טראמפ באותן הקלטות משיחתו עם מזכיר מדינת ג'ורג'יה הרפובליקני בתחילת ינואר. כעת, במשרד המזכיר בראד רפנספרגר, החלו בחקירת האירוע יוצא הדופן. חקירה שעלולה להוביל את הנשיא לריצוי זמן מאסר.

The Washington Post obtained a recording of Trump urging Georgia Secretary of State Brad Raffensperger to overturn the results of the election.



Here’s the audio...pic.twitter.com/VaEUgHuuu5