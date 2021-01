ג'ו ביידן הושבע לנשיא ה-46 של ארה"ב הערב (רביעי), בטקס מצומצם שכמותו אמריקה עוד לא ראתה. אולם להשבעה בוושינגטון הבירה הוזמנו רק 1,000 אורחים, אבל האמריקנים בהחלט הצליחו לקיים אירוע מרשים, ממלכתי ומרגש. על הצד האומנותי היו אמונות ליידי גאגא, ששרה את ההמנון הלאומי עם יונת שלום מוצמדת לחולצה, וג'ניפר לופז - שהופיעה וגם דיברה בספרדית.

בזמן ההופעה שלה, לופז צעקה לצופים מסר מאחד בספרדית: "אומה אחת תחת אלוהים, מאוחדת, עם חופש וצדק לכל".

ליידי גאגא נכנסת לשיר את ההמנון | צילום: רויטרס

בזמן נאומו של ביידן, צייצנים רבים ברשת שמו לב שהנשיא לשעבר ביל קלינטון לא נראה מתעניין במיוחד.

הסנטור ברני סנדרס נתפס בעדשת המצלמה בפוזה לא ממש מחמיאה או רשמית בקור של ינואר בוושינגטון.

