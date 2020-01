חיסולו של קאסם סולימאני הלילה לא הגיע כרעם ביום בהיר, יותר מכך - המים הזורמים בין ארה"ב לאירן אינם שקטים כבר חודשים. מהרגע שהנשיא דונלד טראמפ נסוג מהסכם הגרעין בשנת 2018, טהרן ווושינגטון עסקו בהטחת האשמות ואיומים על בסיס קבוע. בשבוע האחרון הדברים הגיעו לשיא: מהתקיפה האמריקנית בעירק ביום ראשון, דרך הפריצה לשגרירות בבגדד ועד החיסול - מה בעצם קרה פה?

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

האירועים החלו בתחילת השבוע: בערבו של יום ראשון, 29 בדצמבר, בוצעה תקיפה משמעותית של צבא ארה"ב בעירק. כלי טיס ללא טייס תקפו מיליציות פרו-אירניות במדינה. על פי דיווחים בעירק נהרגו בתקיפה לפחות 25 לוחמי מיליציות שיעיות ו-55 נפצעו. בין ההרוגים היו 4 מפקדים בגדודי חיזבאללה בעירק, וביניהם בכיר בארגון שהיה מקורב לקאסם סולימאני.

מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו הזהיר את אירן מתגובה לתקיפה והצהיר: "לא נסבול פעולות מצד הרפובליקה האיסלאמית שמציבות בסכנה גברים ונשים אמריקניים", אמר. פומפאו הוסיף וכינה את המתקפה בסוריה ובעירק "מוצלחת".

למרות איומי ארה"ב, האירנים לא הגיבו בשתיקה: יומיים לאחר התקיפה, ביום שלישי, 31 בדצמבר, פרצו אלפי מפגינים לשגרירות ארה"ב בבגדד, בירת עירק. המפגינים שהגיעו למתחם השגרירות קראו קריאות גנאי נגד ארה"ב ונגד ישראל, פתחו בירי של אש חמה וניפצו חלונות.

בעקבות הסתערות ההמונים פונו מהמקום השגריר האמריקני וצוותו "בשל חשש לביטחונם". נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען: "אירן נושאת באחריות - ותשלם מחיר". כוחות מיוחדים עיראקיים ניסו לבלום את המפגינים, על ידי חסימה של השער הראשי של השגרירות, אך בהמשך דווח כי המפגינים הצליחו לפרוץ אל תוך המתחם.

על פי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כוחות אמריקניים ירו רימוני גז ורימוני הלם כדי להרחיק את המפגינים. המפגינים צעדו עם הדגלים הצהובים של ארגון כתאב-חיזבאללה, שחמישה מגדודיו הושמדו בתקיפה האמריקנית בה נהרגו 25 מאנשי הארגון.

יום לאחר תחילת המהומות בשגרירות, ארה"ב הודיעה כי תשלח 750 חיילים לעירק באופן מידי, והוסיפה כי ייתכן ואלפים נוספים יישלחו בימים הקרובים. הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה העירקי ודרש ממנו הגנה על אנשי השגרירות המותקפים.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!