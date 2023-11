כותרות מרכזיות מליל שחרור החטופים - הפעימה השנייה:

שרון ונועם אביגדורי

נעם ועלמה אור

אמילי הנד

הילה רותם-שושני

עדי, נווה ויהל שהם

שושן הרן

מיה רגב

שירי ונוגה וייס

8 ילדים, 3 אימהות וסבתא - אלה 13 החטופים ששוחררו וזוהו

02:24 - פורסמו שמותיהם של 4 התאילנדים ששוחררו: "מצבם הבריאותי טוב"

ראש ממשלת תאילנד, סרטה תוויסין, בירך על שחרורם של 4 אזרחי תאילנד משבי חמאס: נאטהפון אונקאו, חומקריט חומבואה, אנוצ'ה אנגקו ומני ג'ירחאט. תוויסין אמר כי "מהבדיקה הגופנית הראשונית עולה כי כולם בריאים ואף לא אחד נזקק לטיפול רפואי דחוף".

01:55 - ראש ממשלת אירלנד בציוץ בלתי נתפס: "ילדה תמימה הלכה לאיבוד - ונמצאה"

אחרי 50 ימים בשבי חמאס, ראש ממשלת אירלנד התייחס לשחרור אמילי הנד שנחטפה, אלא שטען כי הילדה רק "הלכה לאיבוד". "זהו יום של שמחה עבור אמילי הנד ומשפחתה", כתב ליאו ורדקר בציוץ בלתי נתפס. "ילדה תמימה שהלכה לאיבוד ועכשיו נמצאה וחזרה".

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.