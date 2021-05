היום התשיעי למבצע "שומר החומות": לילה שקט ומתוח עבר על תושבי הדרום, שנהנו מכמה שעות של הפוגה מהאזעקות. יחד עם זאת, בסביבות השעה 05:30 נשמעו אזעקות בנתיבות וביישובי עוטף עזה, ובעזה דיווחו שהירי התבצע בתגובה על התקיפות הנרחבות של צה"ל הלילה (שלישי) נגד סמלי שלטון של חמאס ברצועה. אמש, לראשונה בסבב הנוכחי, נשמעו אזעקות גם בחלק מיישובי הצפון לאחר שכמה רקטות נורו לישראל, אך הן נפלו בשטח לבנון.

6 רקטות נורו מלבנון - צה"ל השיב בירי ארטילרי

תושבי נתיבות ועוטף עזה התעוררו הבוקר סמוך לשעה 05:30 בעקבות כמה שיגורים מהרצועה. כ-45 דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות ביישובים נוספים באזור, אך לא דווח על נפגעים או על נזק. לטענת דובר החמאס, הירי הגיע כנקמה על גל התקיפות של ישראל ברחבי הרצועה בשעות האחרונות, והוא הבטיח ש"זוהי רק ההתחלה". על פי הדיווחים בעזה, צה"ל ביצע עשרות תקיפות שכוונו נגד מטרות שמהוות סמלי שלטון של ארגון הטרור.

בתדרוך לכתבים, עדכן הבוקר דובר צה"ל הדי זילברמן שהצבא תקף מבנים שמשמשים את חמאס בשכונת רימאל היוקרתית, וביניהם את מה שכינה "מרכז העצבים הצבאי" של הארגון.‎ יתרה מזאת, מבצע תקיפת "המטרו" של חמאס נכנס לשלב 4, שבמהלכו נתקפו עשרות ק"מ של מנהרות. סמוך לשעה 04:00 המריאו כ-60 מטוסים ותקפו בתוך חצי שעה כ-65 מטרות.

US blocks -- for the third time in a week -- the adoption of a joint UN statement calling for a halt to Israeli-Palestinian violencehttps://t.co/q328py4859



The father of a 12-year-old girl killed in an Israeli airstrike holds her body at al-Shifa hospital pic.twitter.com/gHp07D12QN