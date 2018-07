שרית חדד VS הספייס גירלז יזהר אשדות VS ברברה סטרייסנד משינה VS מאדנס אריק איינשטיין ושלום חנוך VS נמרוד לב ואורלי פרל אביב גפן VS קולדפליי אפרים שמיר VS פי.ג'יי. פרובי הראל סקעת VS המחזמר "שדרות סאנסט" פתיח הסדרה "מיכאלה" VS יהורם גאון משינה VS הקיור שלישיית גשר הירקון VS ת'ין ליזי אריק איינשטיין VS האיגלז שלום חנוך VS אה-הא שלמה ארצי VS ז'אן לוק פונטי {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן