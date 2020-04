סטטיק



USA for Africa - We are the World

"בחרתי את השיר 'We Are the World', שמבחינתי הוא אחד השירים המחזקים ביותר בכל הזמנים. השיר במקור נכתב בתקופה קשה אחרת, תקופת הבצורת באתיופיה, ושוכתב לאחר רעידת האדמה האימתנית בהאיטי. הוא מדבר על זה שאנחנו העולם ורק אנחנו יכולים לעשות שינוי ולבנות את העתיד. זו תקופה קשה ולא פשוטה לאף אחד, אבל אני מאמין שאם נשמור על הנהלים ונהיה כפופים להוראות, זה תכף ייגמר ונחזור לחיים הרגילים שלנו. בינתיים תיהנו כמה שיותר מהסובבים אתכם, ושיהיה חג פסח שמח לכל בית ישראל".

בן-אל תבורי



אף פעם לא אומר - שלומי שבת ויוסי אזולאי

"אנחנו נמצאים בתקופה מתוחה, ואף אחד לא באמת יודע מה יקרה בעתיד. גם אותי, כמו את כולם, המצב הזה מכניס ללחץ - ואני מוצא את עצמי מסתגר יותר ופחות משתף במה שעובר עלי. השיר הזה, 'אף פעם לא אומר' של שלומי שבת ויוסי אזולאי מדבר על זה שבסך הכל הכל בסדר, ומותר לכל אחד לחוות את התחושות האלה שאני מרגיש עכשיו. מותר לנו להיות עצובים, לפחד ולהישבר. אבל הכי חשוב, להישאר אופטימיים ולדעת שזו רק תקופה ושבעתיד יהיה הרבה יותר טוב".

שלומי שבת



חוזליטו - El Ruisenor

"השיר שמרגש ומרגיע אותי בתקופה האחרונה הוא 'El Ruisenor' של חוזליטו. השיר הזה בשבילי הוא כמו בושם מהעבר, שכשאתה מריח אותו הוא ישר מחזיר אותך למקום ולזמן שבהם הרחת אותו בפעם הראשונה. השיר המיוחד הזה מחזיר אותי לעיר ילדותי ביהוד, הייתי מאזין לו במשך שעות בפטיפון ומדמיין שאני חוזליטו. אני רוצה לאחל ולחזק את כל עם ישראל היקר בתקופה לא פשוטה זו, שיהיה לכם חג שמח, תפיקו את המירב מהתקופה הזו על מנת לנוח, לקרוא, לשמוע שיר ישן וחדש, להכיר טוב יותר את בני משפחתכם ואולי אפילו את עצמכם".

מארינה מקסימיליאן

אני לא אני - יהונתן מרגי

"לפני שכל הבלגן התחיל, לקחתי את בתי הבכורה ליצ׳י ואת האחיינית שלי דניאל לראות את הפסטיגל. אפשר להתווכח על מי נהנתה יותר, כי הייתי הקהל הכי מבסוט שיש להצגה המעולה הזאת, בטח ובטח עם ההופעה המרגשת של צביקה פיק השנה. מאותו היום אני מקבלת הופעות פרטיות בבית לכל שירי הפסטיגל, ובימים אלו אין דבר שאני זקוקה לו יותר מאשר מסיבות ריקודים בסלון. ליצ׳י צוללת לתוך עולמה ונזכרת ברגעים הצבעוניים והמרהיבים שראינו יחד, ואני זוכה לקבל את השואו הכי מלא הבעה, משמח ומתוק שראיתי בחיי.

"בנוסף לזה, אני כל כך שמחה בשביל מרגי על ההצלחה שלו. הוא כישרון נדיר, ואני מקווה שימשיך לשחרר שירים מעולים ולעשות לנו פה אמריקה מקומית. אני מאחלת לכולנו המון רגעים של צחוק וקירבה בתוך המציאות שנחתה עלינו. גם כשיש ריבים - צריך לזכור שיש לנו הזדמנות לתת מקום לפרטים קטנים וחשובים שנדחקים לצד ביומיום, ועכשיו אפשר לדבר עליהם, להקשיב ולנסות גישות חדשות לפתרון. אז לחיי ריבים יעילים :) והכי חשוב - המון בריאות ואהבה".

יהונתן מרגי

U2-One

"התקופה האירה לי שאנחנו אחד. סין, יפן, איטליה, צרפת, ספרד, ניו יורק, תל אביב, כולנו אחד רקמה אנושית שחיה ונושמת על הכדור. המראות של מאות המתים והיקרים שלהם שלא יכולים אפילו להיפרד מהם נחרטו לי בזיכרון, כמו סצנה מסרט - אבל זה לא רק סרט הוליוודי. כל התרבויות, כל המדינות, כל השפות. כולנו אחד. השיר שמבחינתי מבטא את התקופה הוא 'One' של U2. שיר אהבה שלנו עם הכדור. כולנו אהבה אחת. כולנו אחד".

סאבלימינל

מתנות קטנות - רמי קלינשטיין

"השיר שבחרתי הוא 'מתנות קטנות' של רמי קלינשטיין. זה אחד השירים שהכי מרגיעים אותי כי הוא מחבר אותי לבסיס שלי, למה שהכי חשוב לי בחיים, למשפחה, לבית, לאמונה. השיר הזה מצייר לי בארבעה מימדים את יום שבת בבית הוריי, עם כל המשפחה ביחד, כולם חגיגיים, לבושים לבן ומחויכים, וגם הריח (זה המימד הרביעי) - הריח של האוכל שמתבשל במטבח של אמא, שעשוי מכל הטוב ומכל האהבה שיש לעולם להציע. אני מאוד מתגעגע למשפחה. הוריי נמצאים בקבוצת הסיכון, ואנחנו נשמרים מאוד ושומרים מרחק.

אין דבר שחשקה בו נפשי בימים אלה יותר מלחבק אותם חזק חזק, ולדעת שיהיה בסדר. גם לפני הקורונה הייתי תמיד מתייחס לסופי השבוע ביחד עם המשפחה כחלק העיקרי האמיתי של החיים, והשבועות היו טסים משבת לשבת כאילו לא קרה כלום באמצע. כנראה שם הנשמה שלי רוצה להיות ו'מתנות קטנות' הוא כמו המצפן שמכוון אותי חזרה הביתה מלב ים. אם יש בזה נחמה, אני מוצא היגיון רב בעצירה המוחלטת הזאת שכפתה עלינו להרהר כחברה וגם כיחיד לגבי חיינו ולגבי הדרך. כמה אנחנו באמת מכווני מטרה לאן שחשקה נפשנו? כמה אנחנו חיים את מה שחשוב לנו לחיות? אני מוצא בתקופה הזאת המון תובנות. רק שנצא ממנה כולנו בריאים ושלמים בע"ה".

ירדנה ארזי

באת לי פתאום - קרן פלס ורוני אלטר

"'והעיר שקטה והשמיים התכסו בעלטה עד התהום...'. המשפט שפותח את הדואט המקסים של קרן פלס ורוני אלטר, 'באת לי פתאום', נראה כמו תיאור של מציאות חיינו בימים טרופים כאלה. בין מהדורות החדשות לבין יציאה חפוזה לקניות ברחובות תל אביב האהובים עליי שפתאום התרוקנו, מתחיל להתעורר גם געגוע - לבני משפחה שאי אפשר לפגוש, לחברות שאי אפשר לשבת איתן ככה סתם לכוס קפה, לחיק הטבע, בעיר או מחוצה לה, שקורא לנו לבוא אליו בימים נעימים של שמש, ואנחנו לא יכולים ליהנות ממנו עכשיו. השיר האינטימי הזה מוקדש לכל מי שמתגעגע, ולכל מי שמאמין שעוד יבואו לנו פתאום ימים שקטים ורגועים של 'סתם' שגרה. והם יבואו. ככה פתאום".

אברהם טל

Santam Kaur - Light of the Naam

"הכי לא סטנדרטי או להיטי, אבל התקופה הלא שגרתית הזו היא זמן מעולה להיפתח לדברים חדשים. סנאטאם קאור שרה מהמקום הכי נעים שיש, תפילות, מנטרות, והיא עושה לי טוב על הנשמה. הכרתי אותה במקרה, וכשנודע לי שהיא באה להופיע בארץ הדבר הראשון שעשיתי היה להרים טלפון להפקה ולבקש לשיר איתה בהופעה. מכיוון שהיא לא הכירה אותי, היא צלצלה לחברה שלה מכאן, הסבירה שפנו אליה לגבי זמר מהארץ ושאלה אותה האם להרגשתה הוא בא ממקום נקי או ממקום של אגו. החברה שלה, שלא הכירה אותי אלא רק את המוזיקה שלי, ענתה שהיא מרגישה שאני בא ממקום נקי, וכך קיבלתי תשובה חיובית. עליתי איתה על הבמה ביראת כבוד, לבשתי לבן אחרי שנים בהן אני לובש שחור בהופעות ושרתי איתה.

"אלה שירים מקודשים, ההופעה היא מדיטטיבית ממש, אנשים לא מוחאים כפיים בסוף השיר, אלא לוקחים נשימה עמוקה של הודיה. שמחתי על ההזדמנות הזו, אני מרגיש שלשיר איתה הייתה נקודת מפנה בחיים שלי, מתקופה מאוד לא פשוטה בחיים האישיים, לתקופה של אור ושמחה. אפילו בהופעה שהייתה לי לאחר מכן בקיסריה כבר לבשתי לבן, בזכותה. שימו פליי ותנו לקדושה לעטוף אתכם בנעימים".

יובל דיין

ימים של שקט - לולה

"עם כמה שהימים האלה שקטים כי אין הרבה תנועה ברחוב, אני מרגישה שהם טומנים בחובם הרבה מאוד רעש, אבל רעש חיובי, שאולי אפשר לקרוא לו מנגינה. מנגינה של לסדר מחדש. לפני שהתחיל כל עניין הקורונה, היה איזשהו רחש מסביב של 'לאן אנחנו הולכים?', כאילו ייחלנו לאיזשהו שינוי שיגיע וישטוף הכל, ממש כמו המבול, וכך גם בשיר: 'זוגות זוגות, נצא זוגות זוגות, נביט אל השמיים, נחכה ביחד ליונה'. זה גם קצת מה שקורה עכשיו, אנחנו עומדים במרפסות, מביטים אל השמיים מבלי להתבייש ומתאחדים סביב משהו חזק מאוד, אמנם שלילי ומעציב, אבל אנחנו ביחד. זו נקודת האור שלי בכל הסיפור הזה, שאני מקווה שתמשיך להאיר גם על אותם ימים של שקט, שיבואו אלינו במהרה בע"ה".

ליאור נרקיס

Michael jackson - Heal the World

"הבחירה שלי היא 'Heal the World' של מייקל ג'קסון. אני זוכר שכשהייתי ילד ויצא השיר הזה נסעתי באוטובוס לחפש את התקליט בחנות בחולון. השיר מילא לי הלב אז וגם עכשיו, ולאחרונה קעקעתי את המילים שלו על הזרוע שלי. בימים מטורפים אלו, עם כל אי הוודאות והערפל, קיבלנו הזדמנות שנייה להפוך את העולם לטוב יותר, מתחשב יותר והגון יותר למען כולם - וכשאני שומע את השיר הזה הוא מרגיע אותי, נוטע בי תקווה ואופטימיות".

גלי עטרי

כך ברא אותך הטבע - ארז הלוי

"בחרתי בשיר של ארז הלוי, שנקרא 'כך ברא אותך הטבע'. הוא כתב, הלחין וגם שר. יש לו צבע קול מאוד מיוחד וערב, השירה שלו מרגיעה, והכל מתמזג עם סוג של מונוטוניות בשירה ובעיבוד של מתי כספי, במובן החיובי של העניין. קצב חיים קבוע ורגוע, שנובע מקבלה והשלמה עם המציאות שמשתנה. יש מחזוריות בטבע, יש התחלות חדשות, וצריך לקבל את כל השינויים בחיוב, הבנה ואהבה, לא להילחם בהם בכוח.

"בשורה 'כי זה תמיד יבוא מההתחלה, פתאום, כי כך ברא אותך הטבע'. יש מסר לכולנו - לא להיכנס ללחץ מיותר, לקבל, להבין, לחיות את הרגע, להיות אופטימיים, כי אנחנו כולנו חלק ממחזור החיים שמשתנה, ו'עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלף', אבל זה כבר שיר אחר. רק בריאות וטוב".

מוש בן ארי

שער הרחמים - מאיר בנאי

"אני בוחר להקדיש לכולנו את השיר 'שער הרחמים'. הרעש שבדרך כלל מלווה את דרכנו, יודע להשקיט את הקול הכי חשוב - הקול של עצמנו. בימים אלו, כשכל אחד מכונס בביתו, אותו קול, שבמרוץ החיים לא מקבל מקום, עולה למרכז הבמה, ויש לו המון מה להגיד ולשפוט - על כל החלומות שעזבנו בדרך, על הבטחות שנתנו לעצמנו ולאהובינו ולא קיימנו, על התחלות של דברים שלא סיימנו, על מילה לא נכונה שאמרנו ועל הילד החבוי בכל אחד ואחד מאיתנו שזנחנו. הקול הזה הוא אותו ילד, שהיה לנו קל לשחרר מול קריירה ומלחמות גדולות, שבכולן הפסדנו, גם אם ניצחנו. עכשיו אותו הילד פה, אין לו לאן ללכת, ואי אפשר לשים אותו שוב בחדר אטום. יש לו הרבה מה להגיד לנו, ובצדק גם לכעוס. אני בוחר את שער הרחמים, שנדע מידת רחמים גם לעצמנו בימים כאלה, ואם נוכל - לא נשכח אותה גם כשנחזור".

שירי מימון

לשוב הביתה - ישי ריבו

"בחרתי את השיר 'לשוב הביתה' של ישי ריבו, שזכיתי בעצמי לבצע לו גרסה לשיר הנושא לסרט 'מחילה'. הוא מאוד מתחבר לי לתקופה הלא צפויה והמוזרה שאנחנו נמצאים בה. הצורך הפיזי להתכנס בבית ולהתרחק מכל מה שמוכר, והצורך הנפשי להתכנס חזרה פנימה ולהתחבר לפשטות ולמה שחשוב באמת - המשפחה והבית".

דודו אהרון

בקרוב - הפרויקט של עידן רייכל

"השיר שמרגיע אותי ועוזר לי להתחיל את היום עם אופטימיות זהירה, ובכל זאת עם חיוך, הוא השיר 'בקרוב' של עידן רייכל, היוצר האהוב עליי. השיר הזה תמיד היה בכל הפלייליסטים שלי. כשהשגרה התחלפה לה וכל החיים של כולנו נעצרו, קמתי בוקר אחד והבנתי שעוד נתגעגע לשגרה הזאת, שלפעמים היינו מתלוננים שהיא משעממת ובא לנו, איך אומרים, 'לשבור' אותה. באותו בוקר נזכרתי בשיר הזה, ופתאום המילים קיבלו משמעות אחרת והקדשתי אותן לשגרה שכל כך חסרה לי, לכולנו בעצם: 'בקרוב, בקרוב אני אחזור, דלת אחרונה לסגור ואז ליפול לזרועותייך'. ברגע שזה ייגמר, אני מבטיח ליפול לזרועותיה של השגרה שהייתי רגיל אליה - האהבה של הקהל, ההופעות ובית הכנסת שלי. בתקופה הזאת הבנתי שבורא עולם עצר את העולם מלכת וקרא לכל אחד מאיתנו לשיחה אישית, ושהקריירה האמיתית של האדם בעולמו היא להודות לה‘ תמיד".

נטע ברזילי

עירומים - שחר אבן צור

"בחרתי בשיר 'ערומים' של שחר אבן צור, כי יש בשיר הזה מוטיבים שקוראים לחזרה לפשטות והוא מזכיר שכולנו בני אדם, גוף, נפש. כולנו קצת אותו דבר. אנחנו לומדים פה בתקופה הזו שיעור גדול על מה שחשוב באמת. חבל שאי אפשר ללכת ערומים".

דני רובס

יש לי סיכוי - אביתר בנאי

"קשה לי למצוא בימים האלה שיר אחד שמנחם ומרגיע. הרוחות סוערות בחוץ, ומוזיקה בכלל הופכת לתרופה היחידה כמעט נגד הטירוף. אז כמובן שבאופן אוטומטי אתה הולך לדברים שאתה מכיר היטב ומסמלים את היציבות, השפיות והזיכרונות הכי נעימים שלך, אבל זה גם זמן לתגליות חדשות מפתיעות ומרגשות. אני מוצא את עצמי חוזר ומזמזם בראש את 'יש לי סיכוי' של אביתר בנאי. לאו דווקא בגלל שהוא מאמין בו שהוא יכול להינצל, דווקא בגלל הפגיעות, השבירות והפחד. בימים שבהם אנשים מפוחדים ואובדי עצות ומדברים אליי בסמכותיות יודעת כל לכאורה, אני מחפש את המתלבטים, את אלה עם המצפון והאנושיות. השיר הזה קורע אותי לגזרים ומאחה אותי באותו הזמן".

עדן בן זקן

אלוף העולם - חנן בן ארי

"אני בוחרת את השיר 'אלוף העולם' של חנן בן ארי. השיר נותן לי תחושה טובה ואופטימיות בתקופה הזו, זה שיר עם מסר, כוח ועוצמה. בכלל, אני גם מאוד אוהבת את חנן כאמן ויוצר נפלא".

זאב נחמה

John Lennon - Imagine

"כן, לפעמים גם לי עצוב. אני, שזז כמו נחמה כבר שנים על במות בכל הארץ ועושה הכול כדי לשמח ולענג אתכם, לפעמים גם אני עצוב. עצוב לראות את קורבנות המגפה בכל העולם, כי כל אדם הוא עולם שלם. כשעצוב לי יש לי תחביב אהוב במיוחד - מוזיקה, ודרכה אני תמיד מוצא לי רוגע והשלמה.

"בשיר שבחרתי המילים היפות מתחברות עם מנגינה לסוג של מסר אלוהי, והן נכתבו על ידי אחד מאבות המזון המוזיקליים שלי - ג׳ון לנון. כשאני שומע אותו, מתעוררת בי התקווה והעצבות מתחלפת בתפילה, והתפילה שלי היא אליכם: שיום אחרי המבול הקורוני הזה, נקום כולנו לעולם נקי יותר של 'רק אהבה תנצח', בלי שנאה וגזענות, אדם לאדם אוהב אהבת חינם, בלי הבדלי דת, גזע או מין. נסו לדמיין זאת. מחבק אתכם משני מטר מרחק, אבל בעיקר מהלב. אהבה לכולם ממני ומכול האתניקסים, מילה טובה, מחשבה טובה, מעשה טוב".

אנה זק

מסע - אליעד

"בחרתי את השיר 'מסע' של אליעד. זה שיר ממש מיוחד בעיניי, שיר עם מסר ותקווה, וגם הקליפ, אז אני מוצאת את עצמי לגמרי מתנחמת בו וממליצה לכולם. מעבר לזה מחזקת את כולכם, ומאחלת בריאות איתנה ורפואה שלמה לכל עם ישראל, ושנעבור את התקופה המוזרה הזו הכי מהר שאפשר - אם כמובן נשמע להוראות. סומכת עליכם, נשיקות".

אליעד

התחנה הישנה - טיפקס

"השיר שהכי מרגיע אותי בתקופה האחרונה הוא 'התחנה הישנה' של טיפקס. שיר שמזכיר לי תקופות של מגע בין אנשים, חום וקרבה, ובכלל נוסטלגיה זה תמיד כיף ומחמם. מקווה שהתקופה הזו תחזור בקרוב".

קובי פרץ

ואפילו בהסתרה - קובי פרץ ויעקב שוואקי

"אין שיר שיותר מתאים לתקופה הזאת. בימים אלה, כשאנחנו נמצאים בהסגר, השיר הזה תופס משמעות כפולה: 'ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך'. גם כשאנחנו נמצאים סגורים בבתים ועוברים תקופה קשה, יש לנו השגחה. מדובר בשיר חסידי שהקלטתי עם האמן הענק יעקב שוויקי, והוא סוג של המשך להמנון החסידי, 'כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל'".

דורון מדלי

חי - עפרה חזה

"בימים כאלה, אני לא צריך שיר שירגיע אותי, אני צריך שיר שישמח אותי. הלחן הממכר של אבי טולדנו מיד יגרום לכם לרקוד במעגלים בסלון עם כל המשפחה. המילים החצופות והנוקבות של אהוד מנור, 'חי חי חי, עם ישראל חי', יזכירו לכם את האחדות של עם ישראל. המופע הבלתי נשכח של עפרה חזה וזמרי הליווי, 40 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, עשור אחרי טבח הספורטאים, על הבמה באירוויזיון במינכן בגרמניה - עפרה עומדת עם החיוך של עפרה, עם תקווה בעיניים וכל עם ישראל מאחוריה. 37 שנים אחרי - הכוח שלנו הוא בישראליות שלנו. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. חפשו ביוטיוב פלייליסט 'אירוויזיון בימי קורונה' - אין כמו אירוויזיון לשיפור מצב הרוח".

דיקלה

Charlie Dore - Time Goes By

"הנאמבר הזה תמיד מזכיר לי שיש מנגינה שמחכה לי אי שם שאבוא לקחת אותה, כמו אהוב שמחכה לאהובה, מנגינה שמחכה לגילוי. אני שומעת את השיר הרבה לאחרונה, ועכשיו לא רק מחכה למנגינה, אלא יודעת שבקרוב הכול יתגלה עלינו לטובה".

דויד ברוזה

סע לאט - אריק איינשטיין

"השיר הזה תמיד הכניס אותי למקום רגוע ונעים, כל כך ישראלי וחשוף. אם בבית או בדרכים, הקול של אריק מספר לי עלינו. זה גם קורה לי איתו ב'עטור מצחך' - ממלא את הבית בתחושת ביטחון. בתקופה הזאת, כאשר כולנו עוברים טלטלה, השהייה הממושכת בבידוד לא משחררת אותנו מחרדות קיומיות בסיסיות, אבל גם נותנת הזדמנות להתבוננות על חיינו עד עכשיו, ואולי מעכשיו והלאה. שירים כמו אלה הם כמו האוכל שאמא הייתה מבשלת, הם הזיכרון שלנו, הצורך שלנו לשמור על מה שגדלנו ומי שנהיינו. עכשיו חשוב להישמר ולהישאר בריאים".

מאיה בוסקילה

ניצחת איתי הכל - עמיר בניון

"בימים כל כך לחוצים ומטלטלים, שנלקחו הבמות והקהל שמגיע איתן, פתאום אני חשה שהשיר הזה שכתב עמיר בניון על מוזיקה, מחזק אותי. הוא מראה לי שכמה שהימים לא שפויים והזמן כאילו עומד מלכת בבית עם הילד, שגם מתחיל פחות ליהנות מהחופש הכפוי, עדיין בתוך כל זה יש משהו שמרים אותי ומשאיר אותי לחלום על ימים טובים, שטופי אור, בריאות וכיסאות מלאים בקהל, שבא כדי שאעשה לו טוב על הלב. זה משאיר אותי אופטימית. אני מוסרת את אהבתי לכולם ושנזכה לחזור לשגרה מבורכת".

רונה קינן

לולי לולי - אריאלה סביר

"בימים אלה המוזיקה שאני שומעת היא תפריט של שירי פעוטות ושירים למבוגרים, שיש להם השפעה חיובית על מצב רוחו של הפעוט. כמו הורים רבים כל כך, בת הזוג שלי ואני מוצאות את עצמנו נדרשות לספק תעסוקה לילד שלנו בגבולות הבית והמרפסת. במצב כזה - שירים הם גלגל הצלה. הגננות שלחו פלייליסטים של שירים שהילדים נרדמים איתם וקמים איתם משנת הצהריים, ויש שיר אחד שמטריף את הזאטוט במיוחד: לולי לולי של אריאלה סביר. כן, כן. לא שיר נוסטלגי של הביטלס, לא שיר פולק עצוב-מרגש משנות השבעים, לא פופ משנות התשעים ולא סטיבי וונדר. לולי לולי.

"עיקר השיר: צריך לקום על הרגליים, לקפוץ עד השמיים ולהסתובב במקום! וזו תמצית החיים שלנו עכשיו. כן, אנחנו פוחדות, אנחנו המומות, אנחנו עייפות אבל בכל זאת, צריך לקום על הרגליים. העובדה שיש בבית יצור קטן שאוהב לקפוץ ואוהב במיוחד שקופצים איתו, משחררת קצת אנדרופינים גם אצלנו והופכת את הימים לטובים יותר".

עדן חסון

תתארו לכם - שלמה ארצי

"אני בן אדם שאוהב להתעורר ברוגע, להכין את הקפה שלי ולשתות אותו במרפסת, להסתכל על הטבע מבחוץ, על השמיים, על הכבישים הסלולים ועל 'עולם יפה' כמו שמתאר ארצי בשירו. יש לי פלייליסט בוקר ביוטיוב שאותו אני מפעיל והשיר הזה התנגן לי ופתח לי את הבוקר של תחילת השבוע בצורה הכי חיובית שיש. העולם שלנו יכול להיות יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה. בדרך כלל אנחנו הולכים עם שמש בכיסים. יש בנו את היכולת להפוך אותו ליפה או לא, ברמת ההסתכלות שלנו על הדברים וגם במעשים שלנו, אם אחד כלפי השני או כלפי עצמנו. אני מאחל לנו בריאות, אושר ושתמיד נצליח להסתכל על העולם היפה שיש לנו בחוץ".

רותם כהן

תתארו לכם - רותם כהן

"בחרתי בשיר 'תתארו לכם' של שלמה ארצי, שגורם לי לעצור ולחשוב, לראות ולהריח, בו כל הרגשות שלי עובדים. הוא דווקא מעורר בי נוסטלגיה יפה ושמחה, מעלה לי מחשבה על חברים, משפחה, קריירה, אהבה ונופים יפים. השיר גורם לי לברך ולהודות על הטוב שבדברים הגדולים והקטנים, העצובים והשמחים, במיוחד בימים אלו, מלאי הערעורים והתובנות. צריך להסתכל בפרופורציה, בשמחה וגאווה על הדרך, המטרה ומה שביניהן. השיר ממלא בכוח ואופטימיות. בדיוק כמו הקול של ארצי, הוא גם מאוד ישראלי בעיניי. מעורר ומציף חלומות ישנים ויוצר חדשים. מזכיר לכולנו שרק צריך לדמיין את הדברים הטובים, שיבואו במהרה, ואולי הם כבר כאן. בימים אלו, על רקע משבר הקורונה, הקלטתי גרסה משלי לשיר".

גלעד שגב

קטנתי - יונתן רזאל

"בתור מוזיקאי הייתי מצפה מעצמי להיות רגוע מאוד, כי אני מוקף בצלילים כל היום, ועדיין, יש בחיי כל כך הרבה רעש. מה שמציל אותי מהרעש כל פעם מחדש הם אמנים גדולים בארצנו, שחלקם זכיתי שיהיו חבריי, שמעניקים לכולנו בכישרונם אפשרות לשקט פנימי אמיתי. אחד מהבולטים בעיניי הוא יונתן רזאל, שכל שיר שלו הוא מתנה של שלווה לנפש עבורי. ביצירתו, השקט נוצר לא רק מהמילים והלחן - הוא גם בעיבודים, הנגינה והתזמורים, שהם ההרמוניה של הטבע בהתגלמותה.

"קשה לבחור משיריו אבל אם צריך הייתי בוחר את 'קטונתי', כי הוא משקף גם את הצניעות שהאמן מגיע ממנה, השלמות, שגם היא מוסיפה לשקט הזה, שעובר הלאה. בעולם של רעש וצלצולים להגיד 'קטונתי', לשיר את זה, מוריד מידית הרבה ווליום מיותר, ומשאיר אותך עם אמת פנימית מרגיעה. קטונתי מלהסביר את כוחה המרגיע של מוזיקה, היא תמיד תעשה את זה הכי טוב בעצמה".

יונתן רזאל

אור גדול - אמיר דדון

"אנחנו נמצאים באפלה גדולה, סבל נוראי של כל כך הרבה אנשים, פיזי, נפשי, כלכלי ומה שהכי מדהים – זה מקיף את כל העולם כולו, אין לאן לברוח. כל אחד עובר את מה שהוא צריך לעבור בתוך תיבת הנח שלו, שבה הוא צריך לדאוג לכולם (ולעצמו) שיישארו שפויים ושמחים, עד שייקלו המים. נראה לי שאולי הדרך היחידה לעבור את זה היא לצפות לאור גדול, כי אם אתה עכשיו ב"מבול" ששוטף את העולם, אתה עלול לשקוע. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה. אמיר ואני זכינו יחד בפרסי אקו"ם. נכנסתי לאולם, ושמעתי וראיתי את אמיר, והרגשתי שזה משהו חדש ומאיר. אני מתפלל לרפואה, ומקווה לטוב".

גיא מנטש

Kendrick Lamar - Seasons

"בחרתי בשיר 'Seasons' של קנדריק למאר. לשיר יש אווירה מיוחדת וסוחפת עם פזמון מוחץ. מתארחים בשיר Mozzy, Sjava, Reason. בימי בידוד בבית אני שומע את השיר בפול ווליום ברמקולים בחצר ורוקד לצליליו עם ליצ׳י בת ה-4".

יהל דורון

Louis Armstrong - What a Wonderful World

קמתי היום עם צורך לשמוע את לואי אמסטרונג בשיר 'What a Wonderful World'. יש בו הרבה יופי ונחמה. ימים שמרגישים כמו בלופ אינסופי. אני מברך על כל דבר שיש, שיש חצר, שיש בה טרמפולינה, שאני והילד קופצים כל יום, שיש לנו איפה לגור ושיש מה לאכול. כרגע כולם בחוסר ודאות וערפל, אבל המשבר הזה יחלוף, אחריו יבואו ימים יפים, ואנחנו נהיה יותר רגועים וחכמים".

איה כורם

באביב - מיכה שטרית

"'נעבור את החורף ואחר כך נראה. נראה, כי מה עוד אפשר לומר? מתי כל זה ייגמר? אף אחד לא יודע. נשאר רק לקוות שהתקופה הזאת תחלוף מהר, שנשכח, שלא יישארו לנו ממנה יותר מדי צלקות, ובאביב כבר נלבש חולצה לבנה, ונלך ברחוב כמו מלכים ומלכות. השיר הזה הוא שיעור בקבלה: צריך לחכות, להחזיק ידיים, להוריד את הראש ולחכות שהגשם ייפסק, שהחורף יעבור, כי אין לנו ממש ברירה אחרת. מה שכן יש לנו זה מוזיקה ואחד את השני. האביב יגיע. בסוף הוא תמיד מגיע".

קובי מרימי

יוצא לאור - אהוד בנאי

"השיר שמלווה אותי בימים האלה הוא 'יוצא לאור' של אהוד בנאי. הַשְּׁבִיל הַזֶּה מַתְחִיל כָּאן, בֵּין סְנִיף בַּנְק לְמַעְיָן. לֹא סָלוּל, לֹא תָּמִיד מְסֻמָּן, הַשְּׁבִיל הַזֶּה מַתְחִיל כָּאן. לכל אחד יש את השביל שלו והאתגרים והמכשולים בשביל הזה גם הם חלק מהדרך. בימים האחרונים הבנתי שלא הערכתי מספיק את מה שיש לי, פתאום קלטתי כמה דברים דחיתי ומנעתי מעצמי מתוך עצלות או פחד. ובעיקר, הבנתי כמה אני לא יודע כלום על העולם הזה ושהשליטה היא לא בידיים שלי.אני שולח ברכת בריאות וחיזוקים לכל החולים ומשפחותיהם ומחזיק אצבעות שכולנו נחזור לצעוד בשביל שלנו במהרה. שנחזור טובים יותר, אוהבים יותר, חיים יותר. חג פסח שמח.

אור עמרמי ברוקמן

מישהו איתי כאן - בניה ברבי

"בחרתי את השיר 'מישהו איתי כאן' של בניה ברבי. אני מרגיש שהשיר הזה נותן אופטימיות ותקווה, שבין כל הפחד הגדול הזה ואי הוודאות יש משהו שנמצא איתי, רואה אותי ושומר עליי. השיר הזה מרפא אותי כל יום כשאני מתעורר ונותן לי שמש בעיניים. בעזרת השם עוד מעט הכל יגמר ונחזור לשגרה".

ים רפאלי

Bruno Mars - 24k Magic

"אני רגיל להעסיק את עצמי לאורך כל היום - לטייל, לעשות קניות, לבלות בחדר כושר ולהקיף את עצמי באנשים שאני אוהב. אם אני עוצר רגע את היום שלי, זה מבחירה. פתאום אני מוצא את עצמי סגור בבית, בלי האפשרות לעשות את כל הדברים האלה שאני כל כך רגיל לעשות, אז אני יושב לנגן ולכתוב, צופה בטלוויזיה ומדפדף ביוטיוב. באחד החיפושים פתאום עלתה לי הצעה לראות הופעה של ברונו מארס באחד הטקסים עם השיר 24k.

"העיבוד, ואיך שהוא שר, רקד והרים את הקהל, הרים גם אותי תוך כדי הצפייה בסרטון, עד שהתחלתי לרקוד יחד איתו, ומאז זה אחד השירים האהובים עליי. אז זו אמנם לא הגרסה מההופעה, אבל אני מקווה שהשיר הזה יעלה לכם חיוך ויגרום לכם לזוז מהספה, מהמיטה, בעבודה או איפה שלא תהיו עכשיו".

דודי בר דוד

שער הרחמים - מאיר בנאי

"'חי פעם, רק פעם. יש טעם, אין טעם. עם כוח, בלי כוח. שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד כי את גם את חלק משער הרחמים'. דווקא בזמנים כאלה, שבהם כל העולם המשוגע שלנו עוצר, ונדמה כאילו אנחנו לא צריכים דבר מלבד אוכל וגג מעלינו (כי הרי אפילו את הקרבה לקחו לנו), הגיע הזמן להתכנס פנימה, למצוא נחמה וגאולה פרטית בתוך הכאוס והשפע שהרגלנו את עצמנו לחיות בתוכו, זה שלא פעם גרם לנו ללכת קצת לאיבוד.

"השקט הזה הוא שעה מיוחדת לפתוח את השערים שבדרך כלל איננו פותחים בתוכנו: שער החמלה, שער האהבה ואיך לא, שער הרחמים. מאיר בנאי היוצר, הזמר הגדול והחשוב ז"ל מזקק בשיר היפה הזה את הצעקה הראשונית שלי, ומרגיש לי גם של כל אדם באשר הוא, לשחרור ולגאולה. אני רוצה לברך את כולנו שנצא מעבדות לחירות. ונלמד לנער את האבק שהצטבר בתוכנו. חג פסח שמח וכשר לכולנו".