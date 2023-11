לא בוחרים צד: להקת קולדפליי הופיעה אמש (שני) בטוקיו שביפן והתייחסה, בדרכה, למלחמה בישראל נגד חמאס.

סולן הלהקה הבריטית כריס מרטין פנה לקהל וקרא להם לשלוח אהבה למקומות בעולם שזקוקים לה: "יש כרגע כל כך הרבה צרות בעולם, כל כך הרבה דברים נוראיים שקורים. אנחנו צריכים לזכור את זה שרוב האנשים בעולם מלאים בטוב, באהבה ובחמלה".

We are here to stay

We are here to live in love and peace



pic.twitter.com/KS4n6sFFy1