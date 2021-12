מסביב לעולם כולם שמחים שחג המולד מגיע בסוף דצמבר, אבל למריה קארי יש 60 מיליון סיבות טובות. ואם לא מפסיקים לה תמלוגי הענק שהכניסה מאז 1994, השנה שבה שחררה את להיט הכריסמס הגדול ביותר "All I Want For Christmas", ועד היום - השבוע הגיע שיא נוסף: שיר חג המולד הראשון שמגיע למיליארד האזנות בספוטיפיי.

וזה לא הכל: בנוסף למיליארד ההאזנות שצברה, "All I Want For Christmas" הגיע למעמד של יהלום על ידי RIAA (איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה). גם במקרה הזה מדובר בשיר החג היחיד בהיסטוריה שהגיע למעמד הזה. "האהבה המתמשכת לשיר שלי לא מפסיקה להדהים אותי ולמלא את הלב שלי בגוון רחב של רגשות", סיפרה קארי בהודעה לתקשורת.

I'm freaking out!!!! 1 billion!!! ❄️ These numbers are incredible, but the love I have for the #lambily is unquantifiable. Eternally grateful and blessed ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Q4EZhDnmEV — Mariah Carey (@MariahCarey) December 5, 2021

קארי הוסיפה בהתרגשות: "זה מעיף לי את המוח ש'All I Want For Christmas' הצליח לשרוד תקופות שונות בתעשיית המוזיקה. פרס יהלום?! וואו. אני כל כך ברת מזל שיש לי את המעריצים הכי מדהימים בכדור הארץ. לאמבילי (הכינוי של קארי למעריציה), שממשיכים לתמוך במורשת שלי, אני אוהבת אתכם".

כאמור, קארי הוציאה את השיר ב-1994 שבמקור הפסיד את המקום הראשון לאיסט-17 והגיע למקום הראשון בארה"ב רק ב-2019, אבל ככל שעברו השנים הלהיט של הזמרת ביסס את מעמדו כלהיט הבלתי ניתן לערעור של חג המולד. במקומות רבים מריה קארי הפכה כבר לסמל של חג המולד. לפי ההערכות, עד 2020 השיר הכניס לקארי קרוב ל-60 מיליון דולר. יאללה, אנחנו מחכים לזמר הישראלי שיבנה בית (או שניים) משיר על סופגניות.