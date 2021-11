רגע לפני שהקאמבק שלה מגיע לשיאו והאלבום הרביעי שלה יוצא, אדל התראיינה הלילה (ראשון-שני) בספיישל, One Night Only אצל אופרה ווינפרי ברשת CBS. על הספה שעליה ישבו בעבר הארי ומייגן, שיתפה זוכת הגראמי בת ה-33 על שעבר עליה בשנים האחרונות באספקטים רבים: הגירושים, התקפי החרדה, הירידה במשקל וכמובן המוזיקה. הספיישל כלל גם הופעה עם השירים הגדולים שלה, לצד כאלה שטרם נשמעו.

אחרי שחשפה את מערכת היחסים שלה עם סוכן הספורטאים ריץ' פול, אדל סיפרה לאופרה: "הוא פשוט כל כך מצחיק ומאוד חכם. זה די מדהים לראות אותו עושה את מה שהוא עושה". היא הוסיפה שהקשר ביניהם נוצר בקלות: "זה פשוט עבר מאוד חלק".

"This song to me was the beginning of me trying to find myself..." #ADELE



What does "Hello" mean to you? pic.twitter.com/tl4nuM0LJr — CBS (@CBS) November 15, 2021

היא הוסיפה ושיתפה שמערכת היחסים הזו היא הפעם הראשונה שבה היא אוהבת את עצמה ופתוחה לאהוב ולהיות נאהבת. "זה פשוט עניין של תזמון. יהיה מעניין לראות איך התגובה שלי באופן כללי לכל מה שמכאיב לי, עכשיו כשאני מרגישה כל כך בטוחה בעצמי ומדברת מחוץ לרומנטיקה".

על בעלה לשעבר, סיימון קונקי אמרה: "הוא כנראה הציל את חיי. הוא הגיע בכזה רגע… שהיציבות שהוא ואנג'לו העניקו לי - אף אחד אחר לא היה מסוגל לתת לי. הייתי צעירה ופשוט הלכתי לאיבוד בתוך הכל. הוא היה האדם הכי יציב שהיה לי בחיים עד לאותה נקודה. אפילו עכשיו אני סומכת עליו".

במהלך הספיישל, אדל הופיעה במצפה הכוכבים בלוס אנג'לס מול קהל עטור כוכבים שכלל את דרייק, סלינה גומז, לאונרדו דיקפריו, כריס ג'נר, אלן דג'נרס, ג'יימס קורדן, ליזו ועוד רבים. ההופעה נפתחה עם השיר Hello. "זה יהיה מוזר אם זה יהיה באמצע ההופעה. השיר הזה ההוא ההתחלה של הניסיון שלי למצוא את עצמי ועד היום לא הצלחתי להבין מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לזה".

There’s a starting in our heart and it’s #ADELE's performance of “Rolling in the Deep.” pic.twitter.com/nu2r2QDv8J — CBS (@CBS) November 15, 2021

בהופעה היא ביצעה שירים חדשים מהאלבום "30", לצד קלאסיקות מוכרות כמו Someone Like You ו-Rolling in the Deep. גם בנה בן ה-9, אנג'לו, נכח בהופעה והיא אמרה שזו הייתה הפעם הראשונה שהוא צופה בה מופיעה בלייב.

"אני כבר לא בהלם מזה שהגוף שלי הוא נושא לדיון"

הנראות של אדל בשנתיים האחרונות הייתה נושא לשיחה ודיון עבור רבים, אחרי שהיא השילה ממשקלה כמעט 45 ק"ג. הכוכבת הסבירה שהשינוי הזה היה בעיקר סביב לקחת שליטה על החרדה שלה. "היו לי התקפי חרדה משוגעים אחרי שעזבתי את הנישואים שלי", היא הסבירה. "הם שיתקו אותי לחלוטין, גרמו לי להיות כל כך מבולבלת שלא אוכל לשלוט על הגוף שלי". אחרי שהבחינה שהחרדה פוחתת בחדר הכושר, היא התחילה ללכת מדי יום.

ווינפרי שאלה אותה על כך שחלק מהתגובות היו נסערות ואנשים הרגישו "נטושים" אחרי שהיא עשתה דיאטה. "אני כבר לא בהלם מזה שהגוף שלי הוא נושא לדיון. אני או שמנה מדי, או רזה מדי, או שאני לוהטת או שאני לא. זה לא התפקיד שלי לדאוג לגוף של אחרים. אני מרגישה רע שזה גרם למישהו להרגיש נורא עם עצמו - אבל זה לא התפקיד שלי".

#ADELE singing the Bond theme "Skyfall" is leaving us shaken AND stirred.



We'll see ourselves out now... pic.twitter.com/WEDxDk5OK9 — CBS (@CBS) November 15, 2021

בחשבון הטוויטר שלה, רגע לפני שהספיישל עלה לאוויר, כתבה בחשבון הטוויטר שלה הזמרת: "תודה לכל מי שהפך את זה לאפשרי. תודה לאופרה שנתנה לי לספר את האמת שלי במרחב בטוח. כל הדבר הזה היה די מציף. ראיתי את זה פעמיים ובכיתי".

היא הוסיפה: "להיות ברכבת הרים כזו במהלך השנים האחרונות, ואז לחוות את המגפה, היה לי קשה לדמיין שאשיר על במה שוב. אז העובדה שזה קרה וששרתי את השירים החדשים שלי, גרמה לי להרגיש מיליון דברים בבת אחת".

The most beautiful venue I’ve ever played. Thank you to everyone who made it possible. To Oprah for allowing me to tell my truth lovingly in a safe space. The whole thing was pretty overwhelming, I’ve seen it twice and cried my eyes out both times. — Adele (@Adele) November 14, 2021

האלבום החדש של אדל צפוי לצאת ביום שישי הקרוב, 19 בנובמבר. "אדל: לילה אחד בלבד" ישודר ב-yes ביום ראשון, 21/11/2021 בשעה 22:00. יהיה זמין לצפייה ב-yes VOD וב-STINGTV.