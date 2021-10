לפני 50 שנה הביטלס התכנסו לתוך עצמם בשביל לסיים את העבודה על האלבום האחרון שלהם, "Let It Be", אותו ליוו בהופעה חיה על גג אולפן ההקלטות בלונדון שנקטעה על ידי המשטרה. אבל אפילו המעריצים השרופים ביותר לא ידעו שבאותה תקופה נצמד ללהקה צוות צילום לטובת סרט דוקומנטרי - ועכשיו החומרים נחשפים לראשונה.

אמש (רביעי) שחררה פלטפורמת הסטרימינג דיסני+ טריילר שאורכו כ-4 דקות לסדרת דוקו חדשה שתעלה בנובמבר הקרוב ותעסוק, כאמור, בחודשים האחרונים של הלהקה הבריטית. התיעוד הבלעדי והנדיר חושף את תהליך היצירה שעברו חברי הלהקה בזמן שהם נאבקים בינם לבין עצמם, רגע לפני הפירוק הדרמטי.

האירועים שתועדו בשבועיים האלה כוללים בין היתר את הודעת העזיבה של ג'ורג' האריסון, את ההחלטה לקיים הופעה ב"מקום שבו אסור לנו להופיע", וכמובן את הדינמיקה הנפיצה מול בת זוגו של ג'ון לנון, יוקו אונו (שעם השנים הפכה לשם נרדף למוקש חברתי).

אחד הרגעים שתפס את תשומת לב המעריצים הוא זה שבו חברי הלהקה יושבים ומנסים להבין איך הם מתמודדים עם העזיבה של ג'ורג' תוך כדי ארגון של ההופעה הגדולה שהבטיחו לקהל. פול מקרטני נשמע אומר את המשפט שדי חזה את הנולד: "זה יהיה כל כך קומי שבעוד חמישים שנה אנשים יגידו 'הם התפרקו כי יוקו ישבה על הרמקול'. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה בהופעה".

לבסוף, הביטלס אכן התפרקו ב-1970 אחרי עשור שבו שיגעו את העולם כולו, כשאותה הופעה על גג האולפן בלונדון באמת הייתה האחרונה. בין אם אתם נמנים בין חברי כת "הביטלמאניה" או שמעולם לא הבנתם את הטירוף סביב הרביעייה מליברפול - אין ספק שמדובר בסיפור טוב.