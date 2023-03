אלה ימים חגיגיים במיוחד לאד שירן, שהכריז על אלבום חדש לצד סדרת דוקו על חייו שיראו אור שניהם בתחילת מאי. אך החדשות הטובות מצד האומן באות לאחר תקופה קשה ומטלטלת בחייו, עליה פירט באריכות בריאיון שער שפורסם אתמול (שלישי) במגזין "רולינג סטון". הזמר הבריטי, מכוכבי הפופ המצליחים בעולם, סיפר כי התמודד עם דיכאון במהלך חייו, ואותן התחושות צצו שוב לדבריו בשנה שעברה לאחר שאיבד שניים מחבריו: "אתה מרגיש שאתה טובע מתחת לגלים ואתה לא יכול לצאת מזה".

שירן בן ה-32, שאחראי לרשימה ארוכה של להיטים בעשור האחרון, חשש כי מחשבותיו היו אנוכיות, בהתחשב בכך שהוא נשוי ואב לשתי בנות. הוא הודה לאשתו, שרי סיבורן, שעודדה אותו לבקש עזרה: "במיוחד כאבא, אני מרגיש ממש נבוך לגבי העניין. במקום שאני מגיע ממנו, אף אחד לא מדבר באמת על הרגשות שלו. אנשים באנגליה חושבים שזה מוזר לגשת לטיפול, אני חושב שזה מאוד מועיל להיות מסוגל לדבר עם מישהו ופשוט לפרוק בלי להרגיש אשמה על כך".

בשנים האחרונות זכה הזמר להצלחה היסטורית בסטרימינג והרוויח מאות מיליוני דולרים מהופעות בלבד. אך היה לכך גם מחיר: "היו לי חיים מיוחסים מאוד אז החברים שלי נהגו להסתכל עליי ולחשוב שמצבי לא כזה נורא. סיוע הוא לא כפתור שלוחצים עליו ואתה נהיה בסדר אוטומטית. זה תמיד יהיה שם וצריך לטפל בזה".

יזם הדיגיטל והמוזיקה ג'מאל אדוארדס, שהזניק את הקריירה של הכוכב הבריטי, מת במפתיע כתוצאה מהתקף לב בפברואר אשתקד לאחר שנטל מנת קוקאין ושתה אלכוהול. שירן אמר כי הטרגדיה האישית הובילה אותו להשתחרר מהרגלי צריכת הסמים שפיתח בשנות ה-20 לחייו: "אני זוכר שהייתי בפסטיבל ואמרתי לעצמי - 'טוב, אם כל החברים שלי עושים את זה, זה לא יכול להיות נורא כל כך. אחר כך זה הופך להרגל שעושים פעם בשבוע, ואחר כך פעם ביום ופעמיים ביום. האווירה הייתה רעה. אני לעולם לא אגע שוב בשום סם כי ככה ג'מאל מת, זה לא מכבד את הזיכרון שלו". פחות מחודש לאחר מכן, מת מדום לב חברו שיין וורן, אחד מגדולי השחקנים בקריקט.

בהמשך, אשתו של שירן אובחנה עם גידול שלא ניתן היה לנתח עד לאחר שילדה את בתם השנייה, ג'ופיטר. "הרגשתי חסר אונים, לא היה מה לעשות בקשר לזה", הוא נזכר. סיבורן ילדה בסופו של דבר ועברה ניתוח מוצלח להסרת הגידול ביוני האחרון, באותו יום שבו שירן הופיע מול עשרות אלפים באצטדיון וומבלי בלונדון.

אותם אירועים דרמטיים בחייו של היוצר ייקחו חלק בסדרת דוקו על שירן, בת ארבעה חלקים, שתעלה בדיסני+ בבכורה עולמית ב-3 במאי תחת הכותרת The Sum of It All. בטריילר שירן נראה בוכה מספר פעמים תוך שהוא מתמודד עם מותו של אדוארדס ומצבה הבריאותי של אשתו, ובמקביל עומד בפני משפט זכויות יוצרים מתמשך בעניין השיר Shape of You, בו ניצח לבסוף.

"מעולם לא ראיתי אותו בוכה על הבמה", אומרת סיבורן בקדימון. "לא היה לו זמן לעכל ולחיות בשלום עם המחשבות שלו". הזמר כבר חשף בעבר כי אלבומו החדש Subtractנכתב מחדש לחלוטין על רקע הצער והתקווה שחווה בשנה שעברה. במקור, האלבום נועד להיות אוסף של שירים אקוסטיים שהוקלטו על פני תקופה של עשר שנים, אך שירן החליט לבטל את הפרויקט ולהתחיל שוב, תוך שהוא נעזר בכתיבת שירים כדי להבין את רגשותיו.

ליצירת האלבום היה שותף ארון דסנר, מייסד להקת הרוק "דה נשיונל", שבעבר לקח חלק בהפקת אלבומי הסגר של טיילור סוויפט, Folklore ו-Evermore. דסנר סיפר ל"רולינג סטון" כי עודד את שירן להראות צד פגיע ויסודי יותר מבחינת המוזיקה שלו. פרט לכך, אד שיתף בעניין מוזיקה חדשה עם שאקירה, ג'סטין ביבר, פארל ויליאמס ודיוויד גואטה, כמו גם אלבום שלם נוסף עם כוכב הרגאטון ג'יי באלווין. עוד אמר הזמר הבריטי כי הוא מתכנן לעבוד על אלבום אחד לסירוגין למשך שארית חייו, במטרה "להוסיף שירים פה ושם": "בצוואה שלי יהיה כתוב שאחרי מותי – הוא ייצא".