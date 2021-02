View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

מאז סוף השבוע האחרון שבמהלכו שוחרר סרט הדוקו של הניו יורק טיימס על בריטני ספירס, Framing Britney Spears ברשת FX/Hulu, כל תעשיית המוזיקה והבידור חיכתה לרגע שבו בריטני תגיב ותגיד את דעתה על הסרט החושפני. אז אמנם כוכבת הפופ הגדולה לא התראיינה ודיברה בקולה - אבל אתמול היא סוף סוף התייחסה לראשונה לסרט בציוץ בחשבון הטוויטר שלה.

בציוץ המדובר ספירס שיתפה סרטון מאחת מהופעותיה ב-2018 בו היא מבצעת את להיט הענק שלה "Toxic" וכתבה: "אני לא מאמינה שההופעה הזו מלפני שלוש שנים! תמיד אהבתי להיות על הבמה - אבל עכשיו אני לוקחת את הזמן שלי בשביל ללמוד להיות בן אדם נורמלי. אני אוהבת את זה שאני נהנית מהדברים הבסיסיים בכל יום בחיים!".

מיד לאחר מכן בריטני הוסיפה ציוץ נוסף, הפעם הרבה יותר ברור: "לכל אדם יש את הסיפור שלו והמחשבות שלו על סיפור החיים של אנשים אחרים! לכולנו יש חיים יפים ושונים! תזכרו, לא משנה מה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים על חיים של אנשים אחרים - זה שום דבר לעומת הסיפור של האדם האמיתי שחי מאחורי עדשות המצלמה".

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives !!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens ✨ !!!! — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

כזכור, סרט הדוקו החדש עוסק בפריצתה הגדולה של ספירס בגיל צעיר, דרך ההתמוטטות המפורסמת שעברה ב-2007 ועד למאבק המשפטי שהיא מנהלת מול אביה כשברקע קמה לה תנועת המעריצים FreeBritney#. כל זה קורה במקביל לכך שספירס חשפה לאחרונה בבית משפט שהיא משוכנעת שאביה מזיק לה, ושהיא עד כדי כך מפחדת ממנו שהיא מסרבת לעלות על במה כל עוד היא עדיין תחת אחריותו.

מיד לאחר יציאת הדוקו ביום שישי האחרון, מקורביה של הזמרת סיפרו למגזין הבידור Page Six שהיא מתכננת לשחרר בקרוב את הגרסה שלה לסיפור חייה, והיא תהיה שונה באופן מהותי מזו שהוצגה בסרט. "בריטני מרגישה שיש אור בקצה מנהרה ארוכה וחשוכה מאוד", סיפר אחד המקורבים. "היו חלקים בסרט שהיו קשים ומרגשים מדי בשבילה, בעיקר הקרקס התקשורתי הבלתי פוסק סביבה והפוקוס על כך שהפכה לאמא בגיל צעיר".

"בריטני מרגישה בפעם הראשונה מזה שנים רבות שאנשים בצד שלה ושהמצב שלה הולך להשתפר", הוסיף אותו מקורב. "היא מקווה שזה יעזור לה סוף סוף להשתחרר מהשליטה של אביה, והיא אסירת תודה על התמיכה שהיא מקבלת מהציבור, ממעריציה וגם משרה ג'סיקה פרקר שדיברה בשמה לאחרונה".