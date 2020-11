View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

אחרי שגילינו שטיילור סוויפט רשאית להקליט מחדש את כל אלבומיה הישנים במטרה להרוויח חזרה את זכויות היוצרים עליהם, יחד עם נצחונה על איש העסקים סקוטר בראון - לא באמת חשבנו שסיפור הסכסוך בין השניים יגיע לסיומו.

אז מה עכשיו? כלי התקשורת בארה"ב מדווחים בימים האחרונים על עסקה שנעשתה מאחורי גבה של סוויפט וכוללת מכירה מצד בראון של כל גרסאות המאסטר, הקליפים, ובגדול - כל מה שקשור לששת האלבומים הראשונים שלה.

בציוץ שהעלתה אתמול (שני), חשפה כוכבת הפופ שלפני כמה שבועות היא גילתה שהזכויות על כל השירים שלה מאותה תקופה עברו ידיים פעם נוספת: "שמרוק החזקות הודיעה לנו שהיא קנתה 100% מהמוזיקה, הקליפים והעיצובים מסקוטר בראון", צייצה סוויפט. "זו הפעם השנייה שהמוזיקה שלי נמכרה מבלי שאני יודעת", הוסיפה הזמרת וטענה שלפי המכתב שקיבלה ובו גילתה על העסקה, החברה רצתה ליצור איתה קשר, אבל בראון התנה את העסקה בסודיות מוחלטת.

במכתב הפתוח שכתבה למעריציה, סוויפט סיפרה שהיא ניסתה לנהל משא ומתן עם בראון על זכויות השירים, אבל הוא דרש שתחתום על הסכם סודיות עוד לפני שבכל תקבל גישה נתונים הפיננסים. "המסמך דרש שלא אוכל להוציא מילה על סקוטר בראון אלא אם כן זה בהקשר חיובי. הוא רצה שאחתום על מסמכים שישתיקו אותי לכל החיים עוד לפני שאני אפילו מקבלת את ההזדמנות להגיש הצעה על עבודה שלי".

"ברגע שהתחלנו את התקשורת עם שמרוק, למדתי שאחד התנאים שלהם היה שסקוטר בראון עדיין ירוויח מקטלוג המוזיקה הישן שלי לעוד שנים רבות", הוסיפה סוויפט. "קיוויתי להזדמנות של שותפות עם שמרוק, אבל המעורבות של סקוטר מבחינתי זה 'דיל-ברייקר'".

בנוסף, לפי האתר PageSix, עסקת המכירה של שיריה של סוויפט על ידי בראון, איש עסקים כוחני והסוכן של ג'סטין ביבר ודמי לובאטו, לבין לחברת ההחזקות, מוערכת ב-300 מיליון דולר ומעלה.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD — Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020

אלא שלמרות העסקה הבעייתית, נראה שמבחינתה של סוויפט, היא כבר עם המבט קדימה: "לאחרונה התחלתי להקליט מחדש את המוזיקה הישנה שלי. זה הוכיח את עצמו כדבר מלהיב וממלא מבחינתה יצירתית. יש לי המון הפתעות בדרך", סיפרה הזמרת והודתה לכל המעריצים שתמכו בה בשנה הכי קשה בקריירה שלה. "אני מודה לכולם ולא יכולה לחכות שתשמעו את מה שאני חולמת עליו".

בהמשך, לא מעט ממעריציה של סוויפט הגיבו גם הם להתרחשות האחרונה: "לעולם לא איפטר מהתחושה שמדובר בפאקינג שוד", צייצה הזמרת (והמעריצה) שרה בריילס, ומעריצה אחרת כתבה: "חמדנות היא גם וירוס והיא נמצאת בכל מקום. הם מנסים להשתיק את טיילור, ואני בוכה כי אני כל כך גאה בה".

They are trying to silence Taylor and she rightfully fights all this evil in the world for what is rightfully hers. I'm crying because I feel so proud and admired of Taylor Swift's strength that I love her so much..♥️



WE LOVE YOU TAYLOR pic.twitter.com/IzJcKPwaLg — ♡ (@misstslover13) November 16, 2020

I will never not feel like this is just fucking robbery. Greed is a virus too and it's everywhere. Fuck that. @taylorswift13 sending you love. https://t.co/4FTNAAFYpw — Sara Bareilles (@SaraBareilles) November 16, 2020

taylor swift saying “i have plenty of surprises in store” while talking about her re-recordings gives me a new type of serotonin — // fan acc (@taylucifer95) November 16, 2020

✨ RETWEET IF YOU’RE GOING TO BUY AND STREAM TAYLOR SWIFT’S NEW RE-RECORDINGS OF HER OLDER CATALOG WHEN SHE RELEASES THEM ✨ — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) November 16, 2020

✨ RETWEET IF YOU’RE GOING TO BUY AND STREAM TAYLOR SWIFT’S NEW RE-RECORDINGS OF HER OLDER CATALOG WHEN SHE RELEASES THEM ✨ — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) November 16, 2020