סולן להקת פינק פלויד, שהתבטא פעמים רבות בעבר נגד המדיניות הישראלית, דיבר היום (שלישי) בריאיון בתוכניתו של העיתונאי האמריקני גלן גרינוולד בנוגע לטבח החמאס וטען כי חובתם ״להתנגד לכיבוש״. כנשאל איך הגיב לראשונה לטבח, ענה ווטרס: ״התגובה הראשונה שלי הייתה ׳בואו נחכה ונראה מה קרה׳. התגובה השניה שלי הייתה: ׳איך לעזאזל הישראלים לא ידעו שזה הולך לקרות?׳ ואני עדיין קצת בתוך מאורת הארנב הזו״.

״כלומר, האם הצבא הישראלי לא שמע את את הפיצוצים בכל הבסיסים כשהם פוצצו מה שהם היו צריכים לפוצץ כדי לחצות את הגבול?״, המשיך ווטרס. ״יש בזה משהו מאוד מוזר״. לאחר מכן נשאל על ידי המראיין אם ניתן להצדיק את הטבח של חמאס. לשאלה זו ענה ווטרס כי ״אנחנו לא יודעים מה הם באמת עשו. אבל האם זה היה מוצדק להתנגד לכיבוש? כן. אבל שוב, זו אמנת ז׳נבה. באופן מוסרי הם מוכרחים להתנגד לכיבוש שהחל בשנת 1967. זו חובתם״.

