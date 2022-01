אחרי שהפך בשנה שעברה מזמר של שירי סקס לכוכב על, מגיע השלב הבא והמלהיב באמת בקריירה של דה וויקנד: אלבום המסיבות המצופה שלו, Dawn FM. אחרי טיזינג ארוך מאוד, שכלל ראיונות שער ולא מעט שמועות, ביום שישי הקרוב האלבום החמישי של הקנדי יוצא והשבוע הוא כבר חשף את כל מה שאפשר לחשוף.

בתחילת השבוע דה וויקנד (אייבל מקונן טספיי), פרסם את הטריילר לאלבום, שמבטיח "יקום קולי חדש", וכראוי לרף האמנותי שהציב באלבום הקודם והמצליח, After Hours, גם הפעם הפרויקט מגיע מלווה בסיפור שלם. לפי הסרטון, אייבל עובר תאונה עם הרכב, נחטף, מזדקן בטירוף ולבסוף משתחרר מכבלים שכנראה עוד נגלה מה הם.

"אתם עכשיו מאזינים ל-103.5 Dawn FM", נשמע קולו של ג'ים קארי (!) ברקע, "הייתם בחושך יותר מדי זמן. הגיע הזמן ללכת לכיוון האור ולקבל את הגורל שלכם בזרועות פתוחות". סביר מאוד להניח שקארי יגלם לאורך כל האלבום את דמותו של שדרן הרדיו ויהיה סוג של מנחה בין שיר לשיר. "הקשבתי אתמול בערב ל-Dawn FM עם חברי הטוב אייבל", צייץ השחקן הקומי כששיתף את הטיזר לאלבום, "זה היה עמוק, אלגנטי וזה הרקיד אותי ברחבי החדר. אני נרגש לקחת חלק בסימפוניה שלו".

אז מה עוד ידוע על האלבום? בנוסף לקארי, בטריילר נחשפו שאר האמנים שלוקחים חלק: הראפרים טיילר, דה קריאייטור וליל ויין, ומי שנחשב עד היום לאחד ממפיקי הפופ החשובים בהיסטוריה, קווינסי ג'ונס בן ה-88. באתר המוזיקה Genuis, שניזון במקרים כאלה עיקר מדיווחים ברשת אך מאפשר רק לאנשים עם דירוג אמון גבוה לדווח על אמנים כמו דה וויקנד, רשימת השירים פורסמה כבר והשיר של ג'ונס גם נקרא על שמו: "A Tale by Quincy".

לפי האתר באלבום יהיה 16 שירים, ויצא רק סינגל אחד לקידומו: "Take My Breath". נכון לעכשיו הסינגל עומד על 263 מיליון האזנות בספוטיפיי ועוד לפני שהקליפ שלו יצא, הוא כבר הספיק עשה סערה לא קטנה כשבוטלו הקרנות הבכורה שלו במסכי IMAX ברחבי ארה"ב מחשש להתקפי אפילפסיה בקרב הצופים.

