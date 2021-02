View this post on Instagram A post shared by Meek Mill (@meekmill)

קטע קצר שדלף לרשת (ומאז כבר נמחק) מהשיר חדש של הראפר מיק מיל מעורר סערה בארה"ב בימים האחרונים. הקטע כולל שורות קשות על קובי ברייאנט, אחד משחקני ה-NBA הגדולים ביותר, שמת כזכור לפני כשנה בהתרסקות מסוק ביחד עם בתו בת ה-13, ג'יאנה מריה-אונורה.

כעת, אחרי כמה ימים במלאים בתגובות זועמות בטוויטר נגד מיל, גם אלמנתו של קובי יצאה נגד הראפר מפילדלפיה. "הזו*ה הזו שאני מז**ן כל הזמן אומרת לי שהיא אוהבת אותי אבל היא אף פעם לא מראה לי את זה", שר מיל בשורה הראשונה, ואז מגיע לזו הבעייתית: "כן, ואם זה אי פעם יחסר לי - אני אעלם עם המסוק שלי - וזה יהיה עוד קובי".

כאמור, רבים פירשו את השורה כרמיזה לכך שלבראיינט הייתה חסרה אהבה בחיים מאשתו ונסה ברייאנט, ואלמנתו שנפגעה רק מעצם האזכור של ההתרסקות שלקחה ממנה את בעלה ובתה בת ה-13, פנתה כאמור למיל באמצעות סטורי בחשבון האינסטגרם שלה: "מיק מיל היקר, אני מוצאת את השורה הזו מאוד חסרת רגישות וכבוד. נקודה".

"אני לא מכירה את המוזיקה שלך, אבל אני מאמינה שאתה יכול לעשות יותר טוב מזה. אם אתה מעריץ, זה בסדר, יש דרכים אחרות בשביל להראות את ההערצה שלך כלפי בעלי. זה פשוט חוסר כבוד וטאקט", כתבה בראיינט.

עוד לפני התגובה של ונסה, צייץ הראפר: "מישהו מקדם נרטיב שקרי וכולכם הולכים אחריו", ובציוץ נוסף הוא כתב: "כל התעלולנים של האינטרנט, אתם לא יכולים לעצור אותי. החרא הזה כמו זומבילנד או משהו. הם מתפללים בשביל שיוכלו להשפיע עליכם. זה כמעט כמו שטיפת מוח".

נכון לעכשיו הראפר עוד לא הגיב ישירות לאלמנתו של ברייאנט אבל צייץ: "אני הולך להיות אכזרי על החרא הזה... שי**יינו הרגשות שלכם". כזכור, כוכב ה-NBA לשעבר נהרג ב-26 בינואר בהתרסקות מסוק בעיר קלבסאס שבקליפורניה, ויחד איתו נהרגו בתאונה שמונה בני אדם נוספים שהיו עמו על המסוק הפרטי. בראיינט ובתו בת ה-13, ג'יאנה מריה-אונורה, היו בדרכם למשחק כדורסל ביחד עם שחקנית נוספת מקבוצתה של ג'יאנה ואביה.