כשבוע לאחר ההכרזה על מותה, ציוצים שפרסמה שינייד אוקונור חושפים שהיא חייה בחשש מ"סטוקרית אלימה" והזהירה את המעריצים שלה מפניה. "יש מטרידנית אלימה - אף פעם אל תיצרו קשר עם אנשים שטוענים שהם מכירים אותי בלי לבדוק עם ההנהלה שלי", כתבה ב-15 ביולי, כשבוע וחצי לפני שנמצאה מתה בביתה. למרות הציוץ המטריד, המשטרה הודיעה כי אינה חוקרת את מותה של אוקונור כחשוד.

בנוסף, כתבה אוקונור באותו היום: "עוד אזהרה: מוקדם יותר, תוקף מיני עם בעיות נפשיות התחזה אליי בטוויטר. בבקשה, אף פעם אל תקיימו אינטראקציה עם אף סלב בלי לוודא שזה באמת הם. אתם יכולים לעשות את זה בכך שתיצרו קשר עם ההנהלה שלי". בציוץ אחר הוסיפה: "שוב, אל תיצרו קשר עם אף אחד שמעמיד פנים שהוא מישהו. יש גדודים שלמים של שדים שם. ובכל מקרה, אני רווקה ;)", סיימה בקריצה.

Also there is one stalker. Female. Violent: again, NEVER engage with anyone claiming they know me without asking my management.