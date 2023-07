הרבה דברים אלימים קורים על במות לאחרונה. מוזיקאים ומוזיקאיות חוטפים חפצים לפנים או סטירות מזרים, מביבי רקסה ועד בילי אייליש. ג'אלה בראט, ראפר בוסני, לא צריך מעריצים בשביל זה: הוא יכול לדאוג למכות שלו בעצמו. בסרטון שפורסם בטיקטוק והפך ויראלי, נראה ג'אלה מופיע יחד עם חבריו, לא נזהר בצעדיו - ונופל לתוך בור על הבמה. חבריו ממהרים לחלץ אותו, הוא קם כשהמיקרופון עדיין בידו - וממשיך לשיר.

את התיעוד העלה ג'אלה בעצמו לטיקטוק וזכה במהרה לתגובות רבות, בעיקר הומוריסטיות. "7.4 בסולם ריכטר", כתב לו עוקב אחד, ואחר תהה: "למה אני צוחק מהסרטון הזה?". נראה שג'אלה לקח את התקרית ברוח טבוה, כיוון שמספר ימים לאחר מכן העלה סרטון המתעד את האירוע מזווית נוספת, והוסיף: The show must go on. מעריכים את הנחישות.

ג'אלה השתתף באירוויזיון 2016 מטעם בוסניה והרצגובינה, אז היה שותף לכתיבת השיר Ljuba je וגם לקח בו חלק בקטע ראפ. השם של שירו החדש, שיצא לפני פחות מחודש, הוא Padam (כן, כמו קיילי מינוג), מילה שמשמעותה בקרואטית היא... ליפול. אי אפשר להמציא את זה.