טקס פרסי הגראמי יתקיים השנה ב-10 בפברואר (ראשון) בלוס אנג'לס, ובמהלכו יופיעו אמנים כמו קמילה קביו, מיילי סיירוס, קארדי בי ורד הוט צ'ילי פייפרס. השבוע הופץ ברשת מקבץ של צילומי מסך, שלכאורה נלקחו מהאתר הרשמי של הגראמיז. לפי אותן תמונות, דלפו שמות הזוכים של הטקס. לפי אותן תמונות, קארדי בי זכתה בפרס "הקלטת השנה" עם "I Like It", בעוד שליידי גאגא ובראדלי קופר זכו ב"שיר השנה" עם "Shallow", שמלווה את סרטם המשותף והמצליח "כוכב נולד". מנצחת נוספת שבלטה באותו מקבץ היא טיילור סוויפט, שרבים ממעריציה התלוננו בשבועות האחרונים על שקיבלה רק מועמדות אחת השנה, בקטגוריית "אלבום הפופ הטוב ביותר". oh my god the grammys leak....if these were true and taylor was going to win best pop vocal album and now they have to change it because it leaked I’m going to be PISSED!!! pic.twitter.com/9F3DxIalqH — ben (@styIeswift) 29 בינואר 2019



