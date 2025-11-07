מהומה בקונצרט של הפילהרמונית בפריז: "ישראל רוצחת" | תיעוד

מוחה פרו-פלסטיני הצית אבוקה במהלך ההופעה של הפילהרמונית הישראלית • צופים שהיו במקום התערבו - והכו את המפגין • כמה תקריות נוספות נרשמו במהלך ההופעה

דיווח: מהומה התפתחה בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז אמש (חמישי), אחרי שמפגין פרו-פלסטיני הצית אבוקה באולם. אנשי הביטחון המקומיים נאלצו להתערב. ההפרעה בהופעה התרחשה על רקע גל הפגנות אנטי-ישראליות בצרפת.

האבוקה הודלקה במהלך החצי הראשון של המופע. בתיעודים מהתקרית ניתן לראות את המפגין מצית את האבוקה - וצופים שהיו בקהל מנסים מיד לכבות אותה. חלק מהם גם הכו את המוחה.

כמה תקריות אנטי-ישראליות נוספות נרשמו במהלך ההופעה, כשמוחים צעקו קריאות נגד ישראל. לדברי אחד הנוכחים, אחד מהם צעק: "ישראל רוצחת".

במהלך המלחמה המתיחות בין ישראל לצרפת הגיע לשיאה. נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז בחודש שעבר באו"ם על הכרה במדינה פלסטינית, ואף הודיע שצרפת תפתח שגרירות ב"מדינת פלסטין" ברגע שהחטופים ישוחררו.