קניה ווסט ערך הלילה (בין חמישי לשישי) אירוע יוצא דופן שספק אם קרה בעבר בהיסטוריה: "מסיבת השמעה" לאלבום החדש שלו דונדה, באיצטדיון מרצדס בנז שבאטלנטה. באירוע שהיה סולד אאוט נכחו כ-75 אלף איש, ו-5,000 כרטיסים נתרמו לאוניברסיטאות שמוקדשות לקהילה האפרו-אמריקאית בעיר. האירוע שודר בלייב באפל מיוזיק (אבל היה פתוח גם לא למנויים) בשביל שמיליוני מעריציו מסביב לעולם יוכלו ליהנות גם הם.

באיחור של שעתיים קניה יצא אל הקהל בסביבות 5 לפנות בוקר (שעון ישראל) כשהוא לבוש כולו באדום – על הדרך הוא כמובן השיק מעיל מהקולקציה שלו עם גאפ – ומסכת לטקס על הפנים. בין המעריצים הרבים שהגיעו להאזין לאלבום בפעם הראשונה שלהם, הייתה גם גרושתו הטריה קים קרדשיאן שהגיעה עם ילדיהם המשותפים. כזכור, האלבום מוקדש לאמו המנוחה של המוזיקאי שהלכה לעולמה ב-2007 בעקבות סיבוך בניתוח פלסטי ולפי העדויות יש לא מעט שורות שעוסקות בה, באובדן שלה ובהתמודדות של קניה עם המציאות בלעדיה.

חשוב לציין, לטובת מי שלא בקיא, מסיבת השמעה היא ממש פשוטו כמשמעו: אירוע שבו רק מנגנים את השירים. לרוב אמנים עושים את זה במועדונים או במפעל נטוש כשהם רוצים להרגיש מגניבים, אבל קניה הוא כנראה האמן היחיד בעולם שיכול להביא 75 אלף איש בהתראה של כמה ימים רק בשביל להאזין לאלבום כשהוא עומד על הבמה ועף על עצמו.

למרות שלא ניתן היה לצלם מסך או להקליט מהאפל מיוזיק, קטעים רבים מהאירוע ההמוני דלפו לרשת, וחוץ מהעבודה שרבים העידו שיש המון שורות מרגשות באלבום, הנה כל מה שחשוב לדעת וניתן ללמוד על האלבום המצופה: קניה וג׳יי זי שמו את הסכסוך המפורסם מאחוריהם, ומי שנחשב במשך שנים רבות ל"אחיו הגדול" של קניה מתארח באלבום - אגב, לפי הדיווחים ג׳יי זי הקליט את הקטע שלו רק כמה שעות לפני האירוע - והאמנים שמתארחים בנוסף לאגדת ההיפ הופ הם טראוויס סקוט, רודי ריץ׳, ליל בייבי, בייבי קים, פלייבוי קארטי, פושה טי ועוד.

האלבום היה אמור לצאת הבוקר עם סיום האירוע, אבל קניה ידוע כאחד שלא עומד בדדליינים של עצמו: את ג׳יזס איז קינג הוא דחה כמה פעמים עד שיצא בסוף ב-2020, וב-2016 למשל, הוא הוציא את דה לייף אוף פבלו באיחור של כמה ימים. וגם אז, אחרי שהאלבום כבר יצא הוא המשיך לערוך אותו ולשנות את השירים – מה שיצר למעשה שתי גרסאות של האלבום (כשהראשונה עדיין חיה באופן פיראטי באינטרנט).

