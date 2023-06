אווה מקס, זמרת פופ אמריקאית, הייתה אמש לקראת סיום הופעתה בלוס אנג'לס כאשר גבר זר התפרץ לבמה למרות נסיונות המאבטחים לעצור אותו. הגבר רץ לקראת מקס, סטר לפניה, ואז נתפס והורחק על ידי מאבטחים. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית מקס אוחזת בפניה לרגע ואז ממשיכה בשירה ובריקוד.

בשלב זה לא ברור מה עלה בגורלו של הצעיר האלים והאם הוא נעצר, אך מקס עצמה התייחסה לתקרית בחשבון הטוויטר שלה: "הוא סטר לי כל כך חזק, הוא שרט את פנים העין שלי. הוא אף פעם לא בא להופעה שלי שוב", הכריזה בליווי אימוג'יז זועמים. "אבל תודה למעריצים שהיו כל כך נהדרים בלוס אנג'לס היום!", סיימה בנימה חיובית.

Someone jumped on stage at the end of tonight’s show in Los Angeles.



This is a reminder that this behavior is unacceptable. Sending all our love to Ava and her crew. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp