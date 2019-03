קית' פלינט, סולן להקת הפרודיג'י הבריטית, נמצא הבוקר ללא רוח חיים בביתו שבמחוז אסקס שבאנגליה. הזמר, שהיה בן 49 במותו, פרץ לתודעה בתחילת שנות ה-90 והפך לפנים של הלהקה שזכתה לפופולריות רבה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום מספרים שטרם נמצאה סיבת המוות ושלא קיים חשד לאירוע פלילי.

במהלך שלושים שנות פעילותו, ובפרט לאורך שנות ה-90, ההרכב האלקטרוני הוציא להיטי ענק, ביניהם "No Good" ו"Out of Space". האלבום האחרון (והשביעי במספר), "No Tourists", יצא בנובמבר האחרון וכבש את מצעד האלבומים הרשמי של בריטניה.

אלבומה המצליח ביותר של הלהקה עד היום הוא "The Fat of the Land", שיצא ב-1997 וכלל להיטים כמו "Firestarter" ו"Breathe". האלבום נמכר בכ-10 מיליון עותקים, כבש מצעדים ברחבי העולם והיה מועמד לפרס הגראמי בקטגוריית "האלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר".