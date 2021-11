קניה ווסט ערך הלילה (שעון ישראל) עוד אחד מאירועי הסנאדיי סרוויס המפורסמים שלו. בדומה להופעות המקהלה הקודמות, גם זו האחרונה שודרה בלייב, רק שהפעם ווסט גרר ביקורות קשות ברשתות על כך שאירח את מרילין מנסון, מי שמואשם כזכור בהתעללות מינית נפשית ופיזית במספר רב של נשים.

השמועות בקרב מעריצי המוזיקאי הפופולרי טוענות שהוא איחד את המקהלה שלו שוב על מנת לקדם את גרסת הדלוקס לאלבום האחרון שלו, Donda, שאמור לצאת בקרוב, ובנוסף למנסון, ווסט אירח גם את ג'סטין ביבר שהופיע יחד עם השניים וחטף גם הוא ביקורות קשות, וגם את הראפר רודי ריץ' שפרץ ב-2019 עם הלהיט "The Box".

"אני לא מאמין שאנחנו חיים בתקופה שבה קניה ווסט, ג'סטין ביבר ומרילין מנסון מחובקים במעגל", כתב אחד הגולשים בטוויטר, ואחרת הוסיפה: "קניה באמת הביא לשם את מרילין מנסון עם הסאנדי סרוויס?!", והוסיפה אמוג'י של בחילה. גם שאר התגובות הציניות לאירוח של מנסון התמקדו בעיקר בעובדה שהשלישייה קיימה תפילה משותפת ורובן היו מלאות בזעזוע: "ג'סטין באמצע, עם קניה ומרילין מנסון מתפללים מצדדיו. העולם הגיע לסופו".

Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahiplerinden' olan Marilyn Manson, Kanye West ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber tepeden tırnağa beyaz kıyafetler içinde dua ederken görüntülendi. West'in gelenekselleşen kilise konserinde Manson'ın yer alması tepki çekti. pic.twitter.com/zWFBS5mFt2 — KOBİ YAŞAM (@kobiyasam) November 1, 2021

justin bieber is currently reciting a prayer out loud thanking god for creating birds, trees, and all animals surrounded by marilyn manson, kanye west and roddy rich pic.twitter.com/3OOgh1vw52 — KENNY BEAR (@RapDose) October 31, 2021

אגב, לא מדובר בפעם הראשונה בה קניה ווסט משתף פעולה עם מרילין מנסון מאז שהאחרון הואשם בהתעללות, וכחלק מהמלחמה שלו בתרבות הקנסל (מלשון ביטול באנגלית), המוזיקאי אירח את מנסון באלבומו האחרון בשיר "Jail pt.2", יחד עם הראפר דה-בייבי, שגם הוא היה תחת מתקפה בחודשים האחרונים לאחר שהסתבך עם הקהילה הגאה. בנוסף, השניים הגיעו לאירוע ההשמעה השלישי לאלבום שווסט הרים בשיקגו.