אחרי 40 שנה שלא שרו או הופיעו יחד - חברי להקת אבבא הודיעו היום רשמית על איחוד. באירוע לייב מושקע ביוטיוב הם הכריזו על אלבום חדש, "Voyage", והופעה חדשה שתתקיים בארנה בלונדון שנבנית במיוחד בשביל המופע, החל מ-27 במאי 2022. המופע, כמו שכבר אמרו חברי הלהקה בעבר, יהיה דיגיטלי לחלוטין - הכל צולם מראש על ידי רקדנים מקצועיים ונערך לדמותם של חברי הלהקה בצעירותם. הכרטיסים למופע והאלבומים כבר זמינים לרכישה.

האירוע המושקע כלל אירועי מעריצים מרחבי העולם - שטוקהולם, לונדון, ארה"ב, אוסטריה, פריז ועוד. מעריצים רבים נוספים הצטרפו לאירוע ביוטיוב שבשיאו צפו יותר מ-250 אלף אנשים, שרק חיכו לשמוע את הבשורות הטובות מפיהם של אניטה, ביורן, בני ואנני-פריד. "ABBA VOYAGE יתחיל תקופה חדשה של הלהקה", כך הבטיחה מנחת האירוע.

כך ייראו הדמויות הדיגיטליות | צילום: יח"צ

שבוע בדיוק עבר מאז העלו חברי הלהקה פוסטים רומזים לעמוד הטוויטר שלהם והרשת געשה, כעת מתברר שכל השמועות היו נכונות. כבר מ-2016 הם מבטיחים אלבום חדש, ששניים משיריו כבר יצאו - "I Still Have Faith In You" ו-"Don't Shut Me Down". הלהקה שנחשבת לאחת המצליחות בעולם התפרקה בשנת 1982. פריצתם הגדולה הייתה עם השיר "ווטרלו" באירוויזיון 1974, ובהמשך עם הסרט "מאמא מיה" המבוסס על שיריהם.