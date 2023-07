80 אלף איש הגיעו להופעה של טראוויס סקוט במילאנו ביום שישי האחרון. לא קרה שום אסון, איש לא נפגע, אבל העוצמה של עשרות אלפי אנשים שרקדו וקפצו בכל כוחם השפיעה על העיר האיטלקית: תושבים רבים דיווחו על חלונות ורצפות שרעדו בסמוך לאזור ההופעה, מכבי האש המקומיים קיבלו מאות שיחות. טראוויס סקוט גרם למיני-רעידת-אדמה.

סקוט הופיע במתחם המרוצים "לה מאורה" במילאנו, וכהרגלו הרים את הקהל באוויר עם שורה של להיטים, ביניהם כמובן Goosebumps ו-SICKO MODE. הקהל הגיב בהתאם, קפץ מעלה ומטה, נכנס ל"פוגו", והתוצאה היא רעידות בבתים הסמוכים למתחם. "זה היה אירוע שאי אפשר לתאר, אנרגיה טהורה", כתב אחד ממעריציו של סקוט שנכח בהופעה. אחר הגזים והוסיף: "יש לי חברים שקיעקעו את ראשי התיבות של בת הזוג שלהם, אני אקעקע את תאריך ההופעה של טראוויס במילאנו". לא נרשמה רעידה לפי סולם ריכטר, שמודד רעשי אדמה, אולם לא ניתן להתעלם מהדיווחים על רעידות באזורי המגורים סמוך להופעה.

Travis Scott performed ‘Goosebumps’ for a crowd of 80,000 fans at I-DAYS Milano 2023 pic.twitter.com/vuPGHuYZ15