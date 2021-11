תביעה על סך מיליון דולר הוגשה היום (שני) נגד טראוויס סקוט בעקבות המחדל שהתקיים בסוף השבוע בפסטיבל אסטרו-וורלד, שבו נהרגו 8 בני אדם. כפי שפורסם בדיילי מייל, את התביעה הגיש כריסטיאן פארדס בן ה-23, שנפצע קשה במהלך ההופעה ביום שישי. הפצוע דורש פיצויים שיכסו הוצאות רפואיות. התביעה מופנית כלפי סקוט ודרייק, חברת האבטחה וחברת ההפקה "לייב ניישן" העולמית.

ההאשמות המרכזיות בתביעה הן "רשלנות, חוסר זהירות ופזיזות", כשמצוין גם ש"רבים בקהל התחננו למאבטחים שיפסיקו את ההופעה וזכו להתעלמות". בנוסף נטען כי "יש כל אינדיקציה לכך שהמארגנים והאומנים היו מודעים לקהל הלהוט שצפוי להגיע וידעו שייתכנו פציעות קשות ואפילו מקרי מוות פוטנציאליים. אלה בחרו בכל זאת לחסוך על חשבון המשתתפים ולהעדיף את רווחיהם האישיים".

תביעה נוספת סביב האסון הוגשה על ידי עמנואל סוזה, שנפצע גם הוא באירוע וטוען כי הוא סובל מפציעות גופניות חמורות ובלתי הפיכות שנגרמו לו כתוצאה מהדוחק בפסטיבל. גם הוא דורש מיליון דולר וטוען כי כל המעורבים התרשלו בתפקידם וכי "ברגע שדרייק עלה לבמה לצד סקוט, שילהבו שניהם את הקהל והמשיכו למרות שברור היה שהקהל יצא משליטה והמהומה הולכת וגוברת", כך בתביעה.

מפקד משטרת יוסטון אמר ביום שבת כי המשטרה פתחה בחקירה פלילית, בה יהיו מעורבים בלשי רצח וסמים. כעת הם בוחנים את צילומי הוידאו, משוחחים עם עדים ועם מארגני האירוע. סקוט הורשע בעבר פעמיים בגין הסתה והפרת סדר בהופעותיו כשעודד מעריצים לקפוץ על מחסומי אבטחה או לרוץ לעבר הבמה.

"Stop the show" and the staff did nothing. This shit is fucking heartbreaking #AstroWorld vc:@JanthonyOlivera pic.twitter.com/5vVZKLKV7h