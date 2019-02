טקס פרסי הגראמי ה-61, האירוע החשוב ביותר של תעשיית המוזיקה, נפתח מוקדם יותר באולם סטייפלס סנטר שבלוס אנג'לס עם ביצוע משותף של קמילה קביו, ג'יי באלווין, ריקי מרטין והראפר יאנג ת'אג לשני הלהיטים "Havana" ו"Mi Gente". מי שמנחה השנה את הטקס היא הזמרת אלישיה קיז, שבמהלך 20 שנות הקריירה שלה זכתה ב-15 פסלוני גראמי.

ריקי מרטין, קמילא קביו, ג'יי באלווין

ליידי גאגא, ג'יידה פינקט, מישל אובמה, ג'ניפר לופז
מיילי סיירוס, שון מנדס

זמן קצר לפני שנפתח האירוע באופן רשמי, הוכרזו חלק מהזוכים, כשהבולטת בהם היא אריאנה גרנדה. אריאנה זכתה הערב בפרס הגראמי הראשון שלה, ובימים האחרונים עוררה סערה תקשורתית בעקבות הסכסוך שלה עם מארגני הטקס והחלטתה להחרימו. בין היתר הוכרזו גם ליידי גאגא ("הופעת הפופ הטובה ביותר") וביונסה וג'יי זי ("האלבום האורבני הטוב ביותר").

הזוג הלוהט של הטקס (עם כל הכבוד לקיילי ג'נר וטראוויס סקוט) הוא ללא ספק קארדי בי ואופסט. השניים הגיעו יחד לשטיח האדום והצמידו לשונות מול המצלמות. זאת למעשה ההופעה הפומבית הראשונה שלהם כזוג מאז שהודיעו על החזרה שלהם בתחילת החודש. מודים שהתגעגענו.

בהמשך מיילי סיירוס ושון מנדס עלו לבמה וביצעו יחד את הלהיט שלו "In My Blood". מיד אחר כך אלישיה קיז וג'ון מאייר העניקו את הפרס על "שיר השנה" לצ'יילדיש גאמבינו. כוכבת הקאנטרי דולי פרטון (73) ביצעה מחרוזת להיטים ואירחה על הבמה אמנים כמו קייטי פרי, קייסי מוסגרייבס, ליטל ביג טאון ומיילי סיירוס, שהיא גם בת הסנדקות שלה.

המופע המצופה של הערב היה זה של קארדי בי. הראפרית, שכבשה השנה את המצעדים עם שורה של להיטים, עמדה בציפיות עם ביצוע היסטרי לאחרון שבהם - "Money". קארדי זכתה בפרס על "אלבום הראפ הטוב" ביותר". הכוכבת עלתה לבמה יחד עם בעלה אופסט, ובמהלך הנאום היא בכתה ורעדה מהתרגשות, ועל זה הוסיפה: "אני צריכה להתחיל לעשן וויד".

קייטי פרי, דולי פרטון, קייסי מוסגרייבס

דולי פרטון, מיילי סיירוס

אלישיה קיז, שהיתה חייבת להגזים ולנגן על שני פסנתרים, ביצעה מחרוזת שירים תמוהה ואקראית שכללה בין היתר את "Killing Me Softly", "In My Feelings" ו"Empire State of Mind". בהמשך הופיעה דיאנה רוס, שציינה את יום הולדתה ה-75 מיד אחרי שהוזמנה לבמה על ידי הנכד הקטן שלה.

ליידי גאגא השלימה הערב את המעבר ממלכת פופ למה שנראה כמו סולנית להקת רוק באייטיז. על הווקאלס אי אפשר להתלונן, אבל הביצוע שלה ל-"Shallow" הציג את השינוי העצום שעבר על הזמרת מאז הופעותיה הראשונות בגראמיז לפני כעשור. גאגא השתוללה על הבמה באופן שלא בהכרח תואם את השיר ושלחה כמיטב המסורת מבטים מקריפים למצלמה, אבל כמעט ולא נותר זכר לאותה 'מאדר מאנסטר' שעשתה מהפכה בעולם המוזיקה.

רד הוט צ'ילי פפרס
קראדי בי



ג'ניפר לופז, סמוקי רובינסון וני-יו ביצעו מחרוזת כמחווה לחברת התקליטים האגדית "מו-טאון", שהוקמה לפני כ-60 שנה. זה קרה אחרי גל דרישות שהגיע בשבועות האחרונים וקרא לבטל את השתתפותה של ג'ניפר לופז משום שאינה שחורה. מופע מחווה נוסף שנערך במהלך הטקס הוקדש לאריתה פרנקלין, מלכת הסול, שהלכה לעולמה באוגוסט האחרון בגיל 76.

מיד אחרי ששרה את "One Kiss", דואה ליפה הוכרזה כזוכה בקטגוריית "האמן החדש הטוב ביותר". זאת הזכייה השניה של הזמרת הבריטית בת ה-23 הערב. מוקדם יותר הוענק לה הפרס על "שיר הדאנס הטוב ביותר", יחד עם סילק סיטי, דיפלו ומארק רונסון.

הזוכים הגדולים של הערב הם צ'יילדיש גאמבינו, שלמרות שלא נכח באירוע, קיבל ארבעה פרסים (כולל "הלקטת השנה"), וכוכבת הקאנטרי קייסי מוסגרייבס, שזכתה בכל ארבע המועמדויות שלה, ביניהן הפרס על "אלבום השנה". קנדריק לאמאר שהחזיק במספר שיא של מועמדויות (8), זכה רק בפרס אחד.

דרייק



הקלטת השנה

צ'יילדיש גאמבינו - "This Is America"

ברנדי קרלייל - "The Joke"

קארדי בי, ג'יי באלווין ובאד באני - "I Like It"

דרייק - "God's Plan"

ליידי גאגא ובראדלי קופר- "Shallow"

קנדריק לאמאר וסיזה - "All the Stars"

פוסט מאלון ו21 סאווג' - "Rockstar"

זד, מארן מוריס וגריי - "The Middle"

אלבום השנה

קייסי מוסגרייבס - "Golden Hour"

ברנדי קרלילה - "By the Way, I Forgive You"

דרייק - "Scorpion"

H.E.R" - H.E.R"

פוסט מאלון - "Beerbongs & Bentleys"

ז'אנל מונה - "Dirty Computer"

קארדי בי - "Invasion of Privacy"

אמנים שונים - "Black Panther: The Album"

שיר השנה

צ'יילדיש גאמבינו - "This Is America"

ברנדי קרלילה - "The Joke"

דרייק - "God's Plan"

ליידי גאגא ובראדלי קופר- "Shallow"

קנדריק לאמאר וסיזה - "All the Stars"

זד, מארן מוריס וגריי - "The Middle"

אלה מיי - "Boo'd Up"

שון מנדס - "In My Blood"

האמן החדש הטוב של השנה

דואה ליפה

לוק קומבס

גרטה ואן פליט

H.E.R

קלואי x הייל

מרגו פרייס

ביבי רקסה

ג'ורג'ה סמית'

הופעת הפופ של השנה

ליידי גאגא - "Joanne"

אריאנה גרנדה - "God is a Woman"

פוסט מאלון - "Better Now"

בק - "Colors"

קמילה קביו - "Havana" (לייב)



אלבום הפופ של השנה

אריאנה גרנדה - "Sweetener"

קלי קלרקסון - "Meaning of Life"

שון מנדס - "Shawn Mendes"

קמילה קביו - "Camila"

פינק - "Beautiful Trauma"

טיילור סוויפט - "Reputation"

שיר הדאנס של השנה

סילק סיטי, דואה ליפה, דיפלו ומארק רונסון - "Electricity"

פישר - "Losing It"

וירטואל סלף - "Ghost Voices"

דיסקלוז'ר ופטומטה דיאוורה - "Ultimatum"

אבאב אנד ביונד וריצ'רד באדפורד - "Northern Soul"

הופעת הרוק של השנה

כריס קורנל - "When Bad Does Good"

ארקטיק מנקיז - "Four Out of Five"

דה פיבר 333 - "Made an America"

גרטה ואן פליט - "Highway Tune"

היילסטורם - "Uncomfortable"

האלבום האורבני של השנה

הקרטרס - "Everything Is Love"

קלואי x הייל - "The Kids Are Alright"

כריס דייב אנד דה דראמהדז - "Chris Dave and the Drumhedz"

מיגל - "War & Leisure"

משל נדג'אוקלו - "Ventriloquism"

קיילי ג'נר, טראוויס סקוט

קייטי פרי
קמילה קביו
קייסי מוסגרייבס
מייגן טריינור
קארדי בי, אופסט
שון מנדס
דואה ליפה
אלישיה קיז
ריקי מרטין
ביבי רקסא