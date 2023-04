דידי (פאף דאדי) משלם לסטינג 5,000 דולר כל יום עד שימות. המפיק המוזיקלי והראפר סימפל את Every Breath You Take של פוליס ב-1997 לטובת השיר שלו I’ll Be Missing You, ללא אישור של אף אחד מחברי הלהקה. במשך השנים רצו תיאוריות שדידי וסטינג מצאו דרך להסתדר ביניהם.

בימים האחרונים צף ראיון של סטינג מ-2018 לתוכנית הרדיו "ברייקפסט קלאב", שבו הוא מאשר שדידי משלם לו 2,000 דולר כל יום על הסימפול שלא אושר. היוצר הוותיק הסביר שדידי ביקש ממנו אישור, אבל רק לאחר ש-I’ll Be Missing You יצא כבר.

Nope. 5K a day. Love to my brother @OfficialSting! ✊ https://t.co/sHdjd0UZEy — LOVE (@Diddy) April 5, 2023

לא ברור מה גרם לראיון הישן לרוץ מחדש ברשתות, אבל דידי לא התעלם ממנו, שיתף את הסרטון ותיקן לגבי הסכום שהוא אמור לשלם לשארית חייו: "לא. 5,000 ביום. שולח אהבה לאח שלי, סטינג". השיר המדובר של דידי נכתב לזכרו של ביגי (נוטוריוס בי. איי. ג'י.) שנרצח באותה שנה.

סטינג, אגב, ידוע כאחד שלא מאשר בכזו קלות סמפולים משירים שלו. המקרה הכי זכור מהשנים האחרונות, ויש מצב גם הסמפול הכי מפורסם של העשור האחרון, היה על ידי ג'וס וורלד שסימפל את Shape of My Heart לתוך מגה להיט הפריצה שלו Lucid Dreams (עומד היום יותר מ-2 מיליארד האזנות בספוטיפיי). סטינג אישר לג'וס להשתמש בקטע הגיטרות, בתנאי שזכויות השיר החדש הולכות אליו.