לקמילה קביו היה חתיכת סוף שבוע. הזמרת הלטינית נתנה הופעה מטורפת אתמול במסגרת גמר ליגת האלופות במשחק בין ריאל מדריד לליברפול. זה לא מפתיע שהבחירה האולטימטיבית להופעה הייתה קביו עם הופעה בנינוח לטיני במיוחד לאור השתתפותה של הקבוצה ממדריד, והקהל הנלהב שהשתגע מהלהיטים Señorita (שבמקור הוציאה עם שון מנדז בן זוגה לשעבר) ואחריו ירתה את Havana ,Bam Bam ולסיום - Don't Go Yet.

נכון לכתיבת שורות אלה, ההופעה עלתה לפני כ-12 שעות שעות בלבד לחשבון היוטיוב הרשמי של קמילה, וכבר עומדת על נתון צפיות מרשים של כמעט על מיליון צפיות. לצערנו, המעריצים דווקא חלוקים בדעותיהם לגבי ההופעה הגדולה של הזמרת.

לצד כאלה שהרימו לה עם תגובות בסגנון של "בראבו, גאים בה, חתיכת הופעה", היו מי שקטלו את הזמרת על הופעה לא מוצלחת במיוחד, לטענתם: "קמילה קביו קיבלה קריאות בוז ממעריצים. מדובר בכדורגל, לא במה ל'יעני כוכבים'", "נורא, חרא ליפסינק", ו-"זה היה המופע הכי נורא בעולם", היו רק חלק מהתגובות המשחירות.

קביו הגיבה לקריאות הבוז בטוויטר, ואמרה: "לא מאמינה שאנשים שרו את ההמנון של הקבוצה שלהם כל כך חזק בזמן שהופענו. הצוות שלי ואני עבדנו כל כך קשה כדי להביא למופע הזה את האנרגיות הנכונות ולעשות לכם מופע טוב. מאד חצוף אבל לא משנה. שמחה שאהבתם את זה".

It was an okay performance, problem is that european football fans dont give two shits about it. We're there for football, not singing. pic.twitter.com/OFUorL3zOW — DaveD0 (@d0_dave) May 29, 2022

קמילה כבר אמרה בעבר שהלהיטים Don't Go Yet ו-Bam Bam שהוציאה יחד עם אד שירן ונוספים באלבום החדש והמצליח Familia, מהווים חלק מהיצירות האישיות ביותר שלה. היא סיפרה שמדובר בפרויקט הכי אינטימי שיצרה אי פעם, כזה שמבוסס על האירועים האחרונים בחייה (ביניהם כמובן הפרידה ממנדס), ואמרה שהוא מבטא את הרצון שלה להשתחרר: "רציתי להרגיש חופשיה, ולהיות מסוגלת להעביר את זה למאזינים".