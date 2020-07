בסוף השבוע שעבר הראפר ויליי (ריצ'ארד קואי) שיתף דרך חשבון הטוויטר שלו שרשרת פוסטים אנטישמיים שגרמו לסערה בממלכה. קואי, שנחשב לאחד מאמני הגריים הגדולים בבריטניה, תקף את הקהילה היהודית עם אמירות בעלות אופי גזעני וטען שיהודים "השתלטו" על תעשיית המוזיקה ו"ניצלו אמנים שחורים" באופן מגמתי.

אמירותיו הקשות של הראפר עוררו זעם בקרב קהל המעריצים שלו והובילו לסגירת הפרופילים שלו ברשתות החברתיות טוויטר, פייסבוק ואינסטגרם. בנוסף, נפתחה נגדו חקירה משטרתית בעקבות מאות תלונות שהוגשו נגדו, חלקן מטעם ארגונים יהודיים בבריטניה.

עקב המתקפה עליו, הראפר בן ה-41 העניק השבוע ראיון לרשת החדשות 'סקיי ניוז', שם הוא התייחס לסדרת הציוצים המטרידה שהעלה לרשת: "אני רק רוצה להתנצל על כך שהכללתי אוכלוסיה שלמה, בעוד שהתכוונתי לאנשים ספציפיים שנמצאים בתוך סביבת העבודה שלי. ההערות שלי לא היו צריכות להיות מופנות כלפי העם היהודי. אני רוצה להתנצל על הכללה ועל ההערות שנשמעו אנטישמיות".

There are dozens of tweets like this on Wiley’s account. Guy’s got 493k followers. Zero repercussions.



EVERY SINGLE DAY I see blatant antisemitism on Twitter, and EVERY SINGLE DAY people on Twitter tell Jews like my family that we’re imagining antisemitism. pic.twitter.com/64uWdauMar — Oldfirmfacts (@Oldfirmfacts1) July 24, 2020

בהמשך הוא ניסה להצדיק חלק מאותן הערות פרובוקטיביות כשטען ש"הקהילה היהודית שולטת בתעשיית המוזיקה". הוא המשיך: "עורכי הדין והמנהלים שאני מדבר עליהם, הם אלה שמרוויחים על חשבון הגב שלי. זו גזענות מערכתית מהצד שלהם כלפי אנשים כמוני. היהודים האלה גרמו לי להרגיש ככה".

על פי הדיווחים שמגיעים מבריטניה, נראה שמה שככל הנראה הוביל את הראפר לצאת באמירות חריפות נגד הקהילה היהודית היה סכסוך שפרץ בינו לבין המנהל המוזיקלי היהודי שלו, ג'ון וולף, אחרי שוולף הודיע לאחרונה כי הוא ואנשיו הפסיקו לעבוד עם ויליי וניתקו איתו כל קשר.